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Россияне с китайцами разработали материалы для керамических батарей нового поколения

Группа ученых из России и Китая получила новый материал на основе феррита цинка для изготовления аккумуляторов на замену литий-ионным батареям.

Материалы для экологически безопасных батарей

Российские и китайские ученые получили новые керамические материалы на основе ZnFe2O4 для изготовления экологически безопасных батарей нового поколения — твердотельных, в которых не используется жидкий электролит, пишет ТАСС.

«Мы разработали технологии, которые позволяют получать материалы с высокими электрохимическими характеристиками, при этом избегая использования токсичных веществ. Это критически важно для перехода на экологически чистые технологии», — сказал заведующий научно-исследовательской лаборатории электрохимических источников для возобновляемой энергетики СахГУ Олег Шичалин.

В исследовании участвовали специалисты Сахалинского государственного университета (СахГУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики.

Сферы возможного применения

По словам Шичалина, разработка открывает «новые горизонты для устойчивого развития в области хранения энергии».

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wirestock / FreePik
Новые материал помогут создать твердотельные батареи, которые безопаснее, долговечнее, компактнее и легче литиевых

На основе полученных материалов можно будет создавать безсвинцовые экологически безопасные батареи, для которых возможен широкий спектр применения — от электроники до возобновляемой энергетики.

Ученые планируют в дальнейшем расширить исследование и апробировать новые материалов в прототипах батарей для бытовой электроники, электромобилей и систем возобновляемой энергетики.

Преимущества твердотельных батарей

Твердотельные батареи безопаснее, долговечнее, компактнее и легче литиевых. Они обещают сократить время зарядки, увеличить емкость и снизить риск возгорания, связанный с литий-ионными батареями, в которых используется жидкий электролит.

По данным Европейской федерация транспорта и окружающей среды (Transport and Environment) , углеродный след может быть сокращен на 39%, если в автомобиле используется твердотельная батарея, где используются твердые электроды и твердый электролит, а не литий-ионный аккумулятор.

Однако изготовление твердотельных батарей, как правило, сложнее и дороже, что ограничивает их коммерческое применение, поэтому их создание рассматривается как прорыв.

BMW впервые заявила о намерении перевести свои плагин-гибриды и электромобили на твердотельные батареи еще в 2017 г., а Nissan — в 2021 г. Nissan обещал также выпустит электромобиль с твердотельными батареями к 2025 г.

В апреле 2023 г. CNewes писал, что Samsung хочет к 2027 г. наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов, которые можно применять как в мобильных устройствах, так и в электромобилях. К этому же сроку Toyota намеревалась выпустить твердотельную батарею с запасом хода 1,2 тыс. км или 745 миль, которая сможет заряжаться за 10 минут или меньше.

В гонке участвует и российская компания «Рэнера», которая обещала к 2030 г. освоить серийное производство батарей для электромобилей на основе твердотельных источников питания.

Анна Любавина

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