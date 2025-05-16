Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов

Прокуратура потребовала в суде наказать троих руководителей и главного конструктора компании, которая вместо создания для космических аппаратов по госконтракту новой мощной батареи на 1000 Вт выдавала за нее уже существовавшую, более раннюю и менее мощную разработку.



Требование прокуратуры

Представитель прокуратуры заявил в суде, что то считает доказанной вину всех фигурантов дела о краже бюджетных средств, выделенных Центру перспективных технологий и аппаратуры (ЗАО ЦПТА) на разработку мощной батареи для военно-космической отрасли, потребовал приговорить их к срокам от 6,5 до 7 лет лишения свободы и взыскать с них в солидарном порядке 156 млн руб., выяснил «Коммерсант».

Обвиняемые — гендиректор ЗАО ЦПТА Райгедас Поцюс, его первый заместитель Олег Архипенков, коммерческий директор Александр Софинский и главный конструктор — начальник конструкторского бюро Семен Шишкин.

Им инкриминировали хищение путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Потерпевшей по делу признана госкорпорация «Роскосмос». В ноябре 2017 г. ТАСС писал об аресте руководителя направления департамента стратегического планирования и организации космической деятельности «Роскосмоса» Николая Ермоловича, подозреваемого в том, что обеспечил ЦПТА получение контракта в рамках федеральной космической программы.

Ростелеком Суду предстоит решить, была или нет создана новая мощная батарея для нужд российского космоса

На первоначальном этапе расследования ответчики в той или иной степени признали вину, Шишкин и Архипенков даже оформили явку с повинной, но позже отказались от своих показаний, заявив, что дали их под давлением следствия, так как опасались заключения под стражу. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитных.

Версия следствия

Следствие считает, что новая технология (батарея ТХЛА-1000) по госконтракту так и не была создана. За нее руководство ЦПТА пыталось выдать более раннюю разработку — батарею меньшей мощности, созданную компанией-соисполнителем госконтракта ЗАО «НПФ “Итал-ВС”».

Госзаказчику, по версии следователей, были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам» и ложные сведения об исполнении условий госконтракта, а полученные от государства деньги были похищены с использованием фирм-однодневок.

Контракт между ЗАО ЦПТА и «Роскосмосом» при реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 гг.» был заключен в апреле 2013 г. По нему исполнитель тогда получил 12,8 млн руб. на проведение опытно-конструкторских работ, результатом которых к ноябрю 2015 г. должно было стать создание мощной батареи емкостью 1000 Вт.

Следствие подсчитало, что были украдены 156,11 млн бюджетных рублей, выделенные на весь проект. Например, вместо покупки нового прокатного стана для производства литиевой фольги фигуранты по завышенной цене приобрели оборудование 1979 г. выпуска.

Позиция защиты

Адвокат Поцюса Екатерина Писаревская утверждает, что технология создания литий-тионилхлоридных батарей все-таки была разработана Шишкиным. Очень важная для страны разработка, к сожалению, не может использоваться, так как вся конструкторская документация вот уже восемь лет находится в материалах уголовного дела, а потому не применяется, заявила Писаревская.

«Допрошенный по ходатайству защиты в суде кандидат химических наук, заведующий лабораторией Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН Даниил Иткис сообщил, что имеющаяся в деле и изученная им техническая и конструкторская документация позволила ему сделать вывод о том, что технология для производства новой батареи все же была создана», — сказал адвокат Софинского Евгений Скрипилев и отметил, что по делу не было проведено ни одной экспертизы — бухгалтерской, научно-технической или экономической, которая бы подтвердила само событие преступления и наличие в деле ущерба.

По его словам, «Роскосмос» не имел претензий к условиям выполнения контракта и не предъявил иск к подсудимым. «Представитель “Роскосмоса” в суде так и не смог внятно ответить на вопрос о том, был ли причинен ущерб»,— подчеркнул адвокат.

Уголовное дело в отношении топ-менеджеров ЗАО ЦПТА возбуждено в ноябре 2017 г. следственным управлением СКР по Южному административному округу столицы по материалам ФСБ. Первый раз в суд оно поступило еще в сентябре 2018 г., но несколько раз возвращалось на доследование. Четверо судей один за другим пришли к выводу, что по делу было допущено множество нарушений, которые не позволяют его рассмотреть и вынести приговор. Указывалось в частности на то, что следствие не конкретизировало роль фигурантов, их должностные обязанности, а также неверно определило место и окончание инкриминируемого преступления.

Госзакупки в Роскосмосе

В 2021 г. CNews писал, что Счетная палата нашла в «Роскосмосе» нарушений на миллиарды рублей, в том числе нецелевое использование средств и нарушение нормативов финансирования.

Об этом стало известно в марте, в сентябре того же года «Роскосмос» назначил ответственным за организацию своих госзакупок на 2021-2022 гг. свою дочернюю компанию АО «Организация “Агат”». Ей госкорпорация должна была заплатить 256 млн руб. за размещение тендеров (более 1,8 тыс.) на принципах эффективности расходования бюджетных средств, открытости и прозрачности информации, профессионализма и ответственности за результативность, а также эффективность закупок.