Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела

Следственный комитет изъял в Челябинске около 1500 электросамокатов после инцидента с наездом подростка на самокате на пенсионера. Работа кикшеринговых сервисов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» в городе приостановлена.

Уголовное дело и обыски в кикшеринговых сервисах в Челябинске

Управление Следственного комитета (СК) по Челябинской области возбудило уголовное в отношении руководителей работающих в регионе кикшеринговых сервисов. В рамках соответствующих мероприятий у властей и фирм, которые занимаются прокатом, запросили документы, касающиеся их работы, следователи проводят допросы и собирают вещественные доказательства. В том числе было изъято 1,5 тыс. самокатов.

Причиной стал инцидент, когда 12-летний подросток на арендованном самокате Whoosh сбил 64-летнего пенсионера, который попал в больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса 288 часть 2 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Фото: Freepik Под давлением городских властей в Перми прекратили работу кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент»

«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренду электросамоваров в Челябинской области, не обеспечило надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживало безопасное состояние средств, не предусмотрело идентификацию арендатора транспорта, не проводило анализ и не устраняло причины ДТП (дорожно-транспортные происшествия), не информировало пользователей транспорта о качестве технических средств, факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного использования», - заявили в СК.

По данным ведомства, с 1 января 2024 г. по 14 мая 2025 г. в результате ДТП с самокатами пострадало более 130 человек. «В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие случившемуся, и приняты меря по недопущению эксплуатации электрических средств индивидуальной мобильности в нарушение установленных требований», - добавили в ведомстве.

Челябинск остался без электросамокатов

После действия правоохранительных органов работа кикшеринга в Челябинске была парализована. Как пишет издание 74.ru, по всему городу сотрудникам правоохранительных органов производили опечатывание самокатов и увозили их. Речь идет о трех крупнейших операторах кикшеринга - Whoosh, «Яндекс.Go» и «МТС Юрент» (бывший Urent).

Администрация Челябинска поддержала действия правоохранительных органов. Еще 6 мая операторов проката электросамоваров были направлены «соглашения о регулировании основных правил» их использования в городе, но ответов от операторов не было.

«Мы видим, как игнорируются правила безопасности и не соблюдаются все ранее достигнутые договоренности. Администрация Челябинска заинтересована во всестороннем расследовании и оказывает все необходимое содействие следствие, - сообщили в администрации 74.ru. - Наведение порядка в этой сфере - наша совместная задача».

В пресс-службах «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс.Go» подтвердили приостановку работы в Челябинске, отказавшись от дополнительных комментариев. Неофициально источник в одном из сервисов кикшеринга пояснил, что Следственный комитет стал изымать все подряд самокаты, что и послужило причиной их отключения. Относительно проекта соглашения с властями собеседник CNews, что оно операторам кикшеринга не направлялось.

Относительно инцидента с подростком, сбившим пенсионера, пресс-служба Whoosh отметила, что возраст арендатора данного самоката был подтвержден. По предварительным данным, родитель передал самокат своему мальчику. После этого аккаунт был заблокирован и его владельцу грозит штраф. Пострадавший также может рассчитывать на получение компенсации от компании.

Проблемы кикшеринга в российских регионах

Летом 2021 г. в Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах ряда кикшеринговых операторов - Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Уголовные дела были возбуждены в связи с рядом инцидентом, связанных с наездами самокатов на пешеходов. Были изъяты 2,2 тыс. самокатов, припаркованных с нарушением правил аренды.

Весной 2024 г. сервисы аренды самокатов прекратили работу в Перми. Причиной стали новые Правила благоустройства города, согласно которым электросамокаты можно парковать только на велопарковках. Причиной принятия таких правил называлось большое количество ДТП с участие с электросамокатов. Whoosh и «МТС Юрент» попытались открыть сезон, но после изъятия у них около 500 самокатов прекратили работу.

Whoosh и «МТС Юрент» попытались обжаловать решение властей Перми в суд, но безуспешно. В апреле 2025 г. аренда самокатов была в в Перми недоступна, писало издание ura.ru.