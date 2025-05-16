В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

Единственный поставщик аэронавигационного оборудования для «Госкорпорации по организации воздушного движения» концерн «Алмаз-Антей» получил госзаказ на 650 млн руб. на создание в восьми российских регионах инфраструктуры для подключения их к единой системе наблюдения за воздушным пространством и контроля за беспилотниками.



Госконтракт на 650 миллионов

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650 млн руб. до конца 2025 г. инфраструктуру для расширения зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в российских регионах, пишут «Ведомости».

Конкурсы по восьми регионам были размещены в апреле — мае 2025 г. По всем закупкам генеральным подрядчиком определен «Алмаз-Антей».

На инфраструктуру в Сахалинской области направят 123,7 млн руб., в Приморском крае —120,2 млн руб., в Ханты-Мансийском АО — 82,8 млн руб., в Томской области — 78,8 млн руб., в Башкирии — 68,4 млн руб., в Татарии — 67 млн руб., в Саратовской области — 54,2 млн руб., в Новгородской области — 46,7 млн руб.

Система контроля за беспилотниками

«Алмаз-Антей», как единственный поставщик аэронавигационного оборудования для ГК по ОрВД, получил задачу на расширение существующей широкозонной многопозиционной системы наблюдения (МПСН-Ш) на сферу беспилотия, указано в закупках.

freepik/standret Российские регионы подключают к единой системе контроля за беспилотниками

Это заказы на построение экосистемы автоматического зависимого наблюдения-вещания, т. е. наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимыми пилотам самолетов и диспетчерам, объяснил генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

МПСН-Ш — это распределенная сеть наземных станций, принимающих радиосигналы от бортовых ответчиков беспилотных авиационных систем (БАС) и делающих расчет текущего местоположения дрона. Информация из МПСН-Ш будет обрабатываться и передаваться в пункт управления воздушным движением.



Развертывание инфраструктуры МПСН-Ш производится последовательно во многих регионах, обеспечивая тем самым широкий охват территорий и создавая поле наблюдения на широком диапазоне высот, сказал первый заместитель генерального директора и сооснователь «Флай дрона» Александр Каниовский.

В России с первого марта 2025 г. БПЛА массой до 30 кг обязательно должны быть оснащены системой удаленной идентификации, передающей данные о высоте, координатах, категории дрона и его опознавательном индексе.

Единую систему контроля за полетами дронов по заказу ГК по ОрВД также создает «Алмаз-Антей» за 862 млн руб., как писали «Ведомости» в апреле. Платформа должна обеспечивать взаимодействие пользователей дронов массой от 0,15 до 30 кг с ГК по ОрВД, исполнительными и местными органами власти и информационными системами сторонних разработчиков по принципу одного окна.

Из чего состоит инфраструктура контроля

О предложении концерна «Алмаз-Антей» и «Ростеха», направленном в Минтранс и Правительство, развернуть по всей России систему мониторинга и обнаружения дронов, которая тестировалась в Санкт-Петербурге с 2021 г, CNews писал в сентябре 2023 г.

Комплекс решений включает средства наземной инфраструктуры мониторинга и контроля за беспилотными воздушными судами (Б​​ВС), позволяющие выявлять нарушения. В инфраструктуру входят также средства подавления и противодействия «противоправному применению» беспилотников.

Инфраструктура состоит из первичного радиолокатора (РОСК-1), оптических и тепловизионных приборов и систем зависимого наблюдения. Навигация предусматривает спутниковое позиционирование беспилотников через ГЛОНАСС, а также обязательное оснащение дронов многодиапазонными транспондерами (1090ES/GSM) с возможностью передачи информации через сотового оператора.