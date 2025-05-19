«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Новым главой каршерингового сервиса «Делимобиль» стал Владимир Садовин. Он много лет руководил продовольственной сетью «Азбука Вкуса», также Садовин некоторое время руководил сетью «Перекресток».

Новый руководитель «Делимобиль»

Компания «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») объявила об изменениях в руководстве. Новым гендиректором компании стал Владимир Садовин, также вошедший в состав совета директоров «Каршеринг Руссия».

Прежний гендиректор Елена Бахтина, недавно вошедшая в состав совета директоров компании, будет руководить комитетом по стратегии при данном совете.

Кроме того, в совет директором вернулся основатель и главный акционер компании Винченцо Трани (Vincenzo Trani), он также избран председателем совета.

Изменения утверждены советом директоров компании.

Чем известен Владимир Садовин

Владимир Садовин с 2022 г. работал в сети супермаркетов «Азбука вкуса», а с 2004 по 2018 гг. ее возглавлял. Также с 2008 по 2020 гг. Садовин входил в совет директоров «Азбуки вкуса».

С 2019 по 2021 гг. Садовин входил в совет директоров производителя и ритейлера бытовой техники Bork, а в 2021-2022 гг. Садовин работал в торговой сети «Перекресток» (входит в X5 Group), в том числе занимал пост управляющего директора сети.

С 2023 г., в качестве независимого директора, Садовин входит в совет директоров «Каршеринг Россия». Елена Бехтина работает в «Каршеринг Россия», с 2020 г. возглавляла компанию.

«Делимобиль» - лидер российского рынка каршеринга по количеству машин (по данным Б1) В начале 2024 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, по его итогам было привлечено 4,2 млрд руб. В ходе размещения продавались акции, полученные в результате допэмиссия.

Кому принадлежит и сколько зарабатывает «Делимобиль»

78% акций ПАО «Каршеринг Руссия» владеет ООО «Делимобиль Холдинг». В ней люксембургская Delimobil Holdings владеет 99,9%. В этой компании ООО «Микро Кэпитал Корпоративные Сервисы» владеет 68,2%. Данная структура полностью принадлежит итальянцу Винченцо Трани, его косвенная доля в «Каршеринг Россия» составляет 53,25%. Артем Сергеев владеет 11% в Delimobil Holdinbg, его косвенная доля в «Каршеринг Россия» составляет 8,69%. Кипрская Nevsky Property Finance (по состоянию на 2021 г. была аффилирована с ВТБ) владеет 13,39% в Delimobil Holding, косвенная доля в «Каршеринг Руссия» составляет 10,45%. В начале 2025 г. АО «Дельта Холдинг» (ее конечные собственники не известны) стала владельцем 12,9% акций «Каршеринг Россия».

В 2024 г. выручка «Делимобиль» составила 27,9 млрд руб., увеличившись за год на 34%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 10% составил 5,8 млрд руб., чистая прибыль значительно сократилась - с 1,93 млрд руб. до 8 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 10 процентных пунктов и составила 21%. Отношение чистого долга к EBITDA составляет 5,1. Автопарк составит 31,7 тыс. машин, компания работает в 13 городах.