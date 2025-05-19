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Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

Российский дизайн-центр НИИМА «Прогресс» опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года. Теперь Минпромторг требует с исполнителя более 200 млн руб. неустойки, что почти достигает самой суммы контракта на создание чипа.

«Прогресс» опоздал

Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» штраф в размере 210,4 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта более чем на три года. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок.

НИИМА «Прогресс» должен был в рамках госконтракта выполнить ОКР «Разработка и освоение серийного производства универсального приемо-передающего модуля диапазона 0,1–6,0 ГГц», под шифром «Многоцветник-63».

Согласно претензии Минпромторга от 7 апреля 2025 г., НИИМА «Прогресс» обязан был сдать второй этап работ до 20 ноября 2021 г., а третий — к 20 октября 2023 г. Однако по состоянию на 31 марта 2025 г. этого сделано не было.

Просрочка по второму этапу составила 1227 дней (пени 147,1 млн руб.), а по третьему — 528 дней с начисленной пеней 63,3 млн руб. Таким образом, сумма пеней в размере 210,4 млн руб. приближается к сумме госконтракта (240 млн руб.).

Суть работ

Госконтракт должен был быть выполнен в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

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Изображение от freepik
НИИМА «Прогресс» просрочила 1277 дней сдачи работ по чипу

Работы должны быть исполнены до 20 октября 2022 г.

Ко второму этапу работ относилось изготовление опытных образцов в одном комплекте и к третьему — проведение предварительных испытаний.

Разрабатываемые изделия по основным параметрам должны были соответствовать AD9361 и AD9364 (ф. Analog Devices Inc., США), следует из технической документации. Прямые аналоги отечественного производства отсутствуют.

Для чего микросхемы

«Микросхема AD9361 — это сравнительно мощный RF-трансивер, который давно стал де-факто стандартом на рынке SDR и программируемых радиосистем, — пояснил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — У него широкая полоса пропускания, поддержка двухканального MIMO и возможности программируемости».

«Сейчас уже можно говорить о том, что этот чип устарел, но его все еще используют в образовательных проектах и для прототипирования, — поясняет Бойко. — Выпускают его по зрелым техпроцессам (90 или 65 нанометров), но совсем простым его производство не назовешь, поскольку этот чип работает с аналоговыми и смешанными сигналами, поэтому используется не обычный CMOS процесс, а специальный SiGe-BiCMOS гибридный процесс».

AD9364 — это упрощенная версия 9361, программируемый RF-трансивер с прямым преобразованием для использования в приложениях SISO. Производится по тем же процессам и технологиям.

AD9361 вышел в 2013 г., на первых порах стоил $200-300, постепенно цена снизилась в два-три раза. У чипа давно есть аналоги, их выпускают американские и китайские компании, заключил Бойко.

Чем занимается НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называется себя лидером российской микроэлектроники. Предприятие основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

НИИМА «Прогресс» проектирует СБИС «Система на Кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе современных субмикронных технологий. Одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров, как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.

СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.

Кристина Холупова

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