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В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране

Всего за первые три месяца 2025 г. в России было открыто свыше 40 тыс. вакансий для специалистов по BIM, ERP, PLM и CAD. Налицо рост дефицита таких кадров – в первой четверти 2023 г. было открыто примерно на 9000 меньше аналогичных предложений о работе.

Кадровый голод в ИТ никак не утоляется

В России стремительно растет потребность бизнеса в ИТ-специалистах, умеющих работать с различным инженерным ПО. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на рекрутинговую платформу HeadHunter, их нехватка в стране всего за пару лет увеличилась на треть. Другими словами, кадровый дефицит в ИТ-сфере крепчает.

Издание приводит в пример вакансии для российских специалистов по разработке промышленного ПО и работе с системами BIM (Building Information Model – это объектно-ориентированная модель строительного объекта или комплекса строительных объектов), ERP (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия), PLM (Product Lifecycle Management, инфосистема для контроля за жизненным циклом продукта от идеи до вывода из эксплуатации) и CAD (Computer-Aided Design, ПО для автоматизированного проектирования и моделирования САПР).

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DC Studio / FreePik
России нужно больше специалистов по BIM, ERP, PLM и CAD

По информации «Ведомостей», только за I квартал 2025 г. в России было открыто в пределах 40,4 тыс. вакансий для таких специалистов. Для сравнения, двумя годами ранее этот показатель находился на уровне 31 тыс.

Кому нужны специалисты

Чаще всего BIM-, CAD- и PLM-системы применяются в строительстве, микроэлектронике и оборонной промышленности. ERP-системы гораздо более универсальны. Они используются компаниями из самых разных cфер деятельности.

Как сообщили изданию представители HeadHunter, активнее всего таких специалистов ищут российские ИТ-компании – на них приходится около 18% всех размещенных вакансий. На втором месте – строительные компании с долей 12%.третье место с результатом 7% делят между собой компании из сфер промышленного производства, микроэлектроники и ритейла.

В 38% вакансий упоминается, что нужен именно разработчик таких систем. Остальные 62% предполагают работу с уже готовыми решениями.

Почему все так

Десятки тысяч открытых вакансий для специалистов по промышленному ПО – это следствие нехватки в стране квалифицированных кадров в этой сфере, сообщил изданию заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Он подчеркнул, что ситуация в этой отрасли в точности совпадает с общей по кадровому рынку России.

Свою лепту вносит и отсутствие качественной системы массового обучения специалистов по промышленному ПО, отметил заместитель генерального директора по научной работе АО «Сисофт девелопмент» Михаил Бочаров. Он также сообщил изданию, что выпускники вузов натасканы на работу с иностранным ПО, которое имеет многочисленные отличия от российского. К тому же не все инженерные программы зарубежной разработки работают в России. Как сообщал CNews, весной 2024 г. компания Autodesk на фоне санкций запретила россиянам использовать AutoCAD, даже пиратские версии. А это, стоит отметить, самая известная и популярная САПР во всем мире.

Полтора миллиона специалистов

Нехватка профильных специалистов в настоящее время исчисляется вовсе не десятками тысяч. Директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин привел изданию информацию о расчетах российского правительства, согласно которым России в ближайшие пять лет потребуются 1,5 млн квалифицированных инженеров, в том числе со знанием систем CAD, PLM и BIM.

Щербинин уверен, что такой внушительный кадровый дефицит – следствие развития промышленности во всех отраслях. При этом с стране есть план по автоматизации промышленности в рамках федпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». На его выполнение по решению Минпромторга из бюджета страны выделено около 350 млрд руб. до 2030 г. Цель федерального проекта заключается в 95-процентном обеспечении технологической независимости отечественных производств.

Павел Щербинин уверен, что реализация проекта по развитию автоматизации промышленности «невозможна без инженерных кадров по этим направлениям».

По словам Щербинина, российская промышленность нуждается как в инженерах, так и в ИТ-специалистах, которые нужны ей для поддержки ИТ-систем и прикладных разработкок. Аналогичного мнения, пишут «Ведомости», придерживается и технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич.

Геннадий Ефремов

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