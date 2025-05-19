США собрались запретить распространение по миру китайского «убийцы» Android

США хотят воспрепятствовать распространению HarmonyOS



Республиканец Джон Моленар (John Moolenaar) и демократ Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), входящие в состав специального комитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю, призвали администрацию президента Дональда Трампа (Donald Trump) к сотрудничеству с союзниками и партнерами по вопросу пресечения распространения операционной системы HarmonyOS, разработку которой ведет китайский телекоммуникационный гигант Huawei, пишет Nikkei Asia.

В своем письменном обращении, которое адресовано госсекретарю Марко Рубио (Marco Rubio), министру торговли Говарду Лютнику (Howard Lutnick) и главе Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендону Карру (Brendan Carr), конгрессмены отметили, что HarmonyOS может быть использована Китаем для шпионажа за людьми по всему миру и, таким образом, представляет угрозу национальной безопасности США.

«Учитывая серьезные последствия для национальной безопасности и геополитики... мы должны убедиться в том, что HarmonyOS не получит широкого распространения», – говорится в документе.

Инструмент строительства «цифрового авторитаризма»

HarmonyOS используется в смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, а также умных девайсах и транспортных средствах – как собственного производства Huawei, так и сторонних компаний. Каким именно власти Китая могут использовать ОС для целей шпионажа, в документе не уточняется, но Huawei Central предполагает, что конгрессмены опасаются появления инструментов сбора данных в одном из грядущих обновлений HarmonyOS.

В письме подчеркивается, что Huawei соблюдает законодательство КНР, которое якобы обязывает компанию к сотрудничеству с разведывательными службами страны.

Дальнейшее распространение операционной системы позволит усилить возможности Китая в области кибершпионажа и построения «цифрового авторитаризма», предупреждают законодатели.

«США должны полностью изучить архитектуру и кодовую базу HarmonyOS и донести до наших союзников и партнеров по всему миру информацию о контроле Huawei, а следовательно, и Коммунистической партии Китая над HarmonyOS», – говорится в письме.

Расширение областей применения HarmonyOS

HarmonyOS впервые была представлена в августе 2019 г. и на ранних этапах своего развития представляет из себя не более чем форк Android Open Source Project (AOSP). За последние шесть лет ее вариант для мобильных устройств так и не получил значительного распространения за пределами КНР. Однако Huawei стремится расширять перечень устройств, способных работать под управлением HarmonyOS.

Осенью 2024 г. CNews писал о намерении компании выпустить ноутбук на базе этой ОС. А в начале мая 2025 г. стало известно, что Huawei в самом ближайшем будущем покажет первый в мире настольный компьютер под управлением платформы HarmonyOS собственной разработки.

Кроме того, Huawei сотрудничает с автопроизводителями, в частности, Toyota и BMW по вопросам интеграции ОС в умные транспортные средства. Правда, такие машины, как правило, ориентированы на внутренний рынок Китая, например, электромобиль-седан Toyota bZ7.

«Любимый враг» властей США

Huawei – излюбленная цель властей США, нанести урон которой они с разной степенью успешности пытаются, вводя различные санкции против нее. Именно в ответ на запрет использования сервисов Google в Android-смартфонах в отношении компании Huawei и занялась разработкой HarmonyOS. Китайский гигант подвергается давлению на множестве направлений своей деятельности.

К примеру, в США реализуется программа по замене телекоммуникационного оборудования производства Huawei. В середине мая 2025 г. Бюро промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга США) предупредило, что использование где бы то ни было ускорителей вычислений семейства Huawei Ascend, является прямым нарушением правил экспортного контроля.

В США подозревают Huawei в незаконном использовании американских технологий при разработке наиболее перспективного ИИ-ускорителя, созданного на территории КНР и способного конкурировать с продукцией NVidia.