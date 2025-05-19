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Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России

Суд приступил к рассмотрению дела о хищении сотрудниками ФГУП Федеральной службы охраны России «НТЦ "Система"» 43,7 млн бюджетных руб., на которые должно было быть разработано ПО для спецсвязи. Сами фигуранты и их имущество находятся под арестом.

Дело о хищениях в ФСО

235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных по госконтракту на разработку ПО для Федеральной службы охраны России (ФСО), выяснил «Коммерсант». Стоимость контракта, по данным следствия, была искусственно завышена, а разработанная программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба составляет 43,7 млн руб.

Потерпевшими признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"». Обвиняемые — бывшие гендиректор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин и его заместитель Александр Попов, а также советник директора Анатолий Русанов, главный бухгалтер Юрий Миронов, ведущий специалист управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимир Верховодов.

Следственный комитет России ведет это дело с 24 августа 2022 г. В нем рассматривается эпизод, относящийся к 2019-2020 гг. Нащекин, Попов и Глазов были задержаны уже 25 августа 2022 г. Вскоре оперативники задержали Русанова, Миронова и Верховодова. Басманный суд отправил всех в СИЗО. Год спустя мера пресечения была изменена — они были переведены под домашний арест. В мае 2024 г. суд заочно арестовал по делу о хищении 43,7 млн руб. у ФСО России бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова.

Преступная группа

ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти. Следственный комитет считает, что руководитель организации, фигурирующие в деле, для совершения преступления организовали преступную группу, в которой осуществлялось распределение ролей, а коммуникация осуществлялась с использованием конспиративных методов общения.

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Racool_studio / Freepik
Фигуранты дела о хищении 43.7 млн по госконтракту ФСО в 2022 г. были отправлены в СИЗО, а через год переведены под домашний арест

Сотрудники ФГУПа «посягали на основы государственной власти и нарушали нормальную управленческую деятельность как Службы спецсвязи ФСО, так и самого НТЦ "Система"», одновременно с этим деформируя «правосознание граждан», считает следствие. Фигурантов обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК России) и отмывании денежных средств, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 174.1).

В мае 2024 г. CNews писал об аресте по ходатайству ГСУ Следственного комитета России имущества Нащекина, Попова, Глазов, Русанова, Миронова и Верховодова. В мотивировочной части своего решения суд отметил, что ущерб, причиненный «в результате совершения преступления», фигурантами не возмещен и имеются «основания для конфискации имущества» обвиняемых.

Амбициозные ИТ-проекты ФСО

В феврале 2025 г. стало известно, что у ФСО возникли проблемы с реализацией амбициозного проекта — созданием цифровой защищенной инфраструктуры в органах государственной власти.

Указанное мероприятие включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он подразумевал создание сети передач данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем специальной связи и информации.

Всего по всем федпроектам нацпрограммы «Цифровая экономика» ФСО должна была получить в 2019-2024 гг. 14.86 млрд руб. — на развитие Rsnet (российского государственного сегмента сети интернет), на обеспечение функционирования системы распределенных ситуационных центров высших органов власти, на создание Центра мониторинга информационной безопасности, на создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности Президента, Председателя Правительства, обеих палат федерального собрания, Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства.

Действие программы «Цифровая экономика» закончилось в конце 2024 г. Ей на смену пришла нацпрограмма «Экономика данных».

Анна Любавина

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