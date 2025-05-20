Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Разработчик DPI-решений «РДП.ру» столкнулся с падением выручки на 68% и прибыли на 85% по итогам 2024 г. теперь в компании реструктуризация. Решения «РДП.ру» используются в сетях российских провайдеров для блокировки доступа к различным интернет-ресурсам.

С горы вниз

Российская компания «РДП.ру» («дочка» «Ростелекома») завершила 2024 г. с далеко не самыми лучшими финансовыми показателями. Как пишет «Коммерсант», ее выручка обрушилась на 68% год к году до 2,3 млрд руб. Но еще хуже обстоят дела с чистой прибылью – она составила 328 млн руб, а это 85-процентное падение на фоне результатов 2023 г.

«РДП.ру» ведет разработку DPI-решений (Deep Packet Inspection — глубокий анализ трафика) для так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) Роскомнадзора. Иными словами, творения «РДП.ру» используются, чтобы не давать россиянам посещать те или иные ресурсы Всемирной паутины.

По информации «Коммерсанта», DPI-решение «РДП.ру» – главный компонент ТСПУ. Эти технические средства в сети провайдеров внедряет «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), решения для которой разрабатывает «РДП.ру», как ранее сообщал РБК.

Что произошло

Согласно информации из пояснительной записки к финансовой отчетности «РДП.ру», компания столкнулась, в числе прочего, еще и с обвалом выручки от продаж программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. За отчетный период она сократилась на 68% по сравнению с 2023 г.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области Эксперты уверены, что в будущем у «РДП.ру» будет много заказов

Издание также обратило внимание на тот факт, что доля ДЦОА в выручке «РДП.ру» значительно сократилась. Она по-прежнему является крупнейшим клиентом «РДП.ру», но в 2024 г. на нее пришлось лишь 80% заказов против 95% в 2022 г. и 97% в 2023 г.

Компания пошла по рукам

После не очень удачного в финансовом плане 2024 г. «РДП.ру» столкнулась с изменениями в списке владельцев. В апреле 2025 г. список соучредителей пополнился АО «Градиент», которому отошло 59,9% компании. Другими словами, это ее новый крупнейший совладелец.

К моменту выпуска материала 25,01% «РДП.ру» находились в активах ПАО «Башинформсвязь», оставшиеся 15% удерживает ООО ).

Своей долей в «РДП.ру» с АО «Градиент» поделилась именно «Башинформсвязь». До апреля 2025 г. ей принадлежало 85% компании.

Что касается компании «Рестрим», у которой минимальная доля в «дочке» «Ростелекома», то она может похвастаться почти полным контролем над компанией ООО «РДП Энтерпрайз». Как пишет «Коммерсант», это новое юрлицо «РДП.ру», зарегистрированное в апреле 2025 г, и «Рестрим» владеет 90-процентной долей в нем.

Представители «Ростелекома» сообщили изданию, что создание нового юрлица является следствием «внутригрупповой реструктуризации». Факт обрушения финансовых показателей «РДП.ру» они комментировать отказались, как и представители самой «РДП.ру»

Мнение со стороны

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, что послужило причиной реструктуризации компании. Опрошенные изданием эксперты высказали свои предположения на этот счет. Например, главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян сообщила «Коммерсанту», что происходящее может быть связано с «разделением сервисной модели таким образом, чтобы у клиентов государственного сектора и частных клиентов были разные "точки входа", равно как и разные тарифы и модели обслуживания».

Вполне возможно, это предположение недалеко от истины. По крайней мере, аналогичные причины изданию озвучил и неназванный собеседник, осведомленный о нынешней стратегии «РДП.ру».

Нельзя исключать также, что финансовые неурядицы компании связаны с падением заказов со стороны ДЦОА. «Сейчас DPI применяется провайдерами преимущественно для фильтрации по спискам Роскомнадзора. Количество установленных ТСПУ едва ли сократилось. Скорее, сократилось количество новых установок, так как у всех операторов комплексы уже установлены», – сказал «Коммерсанту» основатель точки обмена трафиком Baikal-IX Ярослав Зверьков.

Еще не все потеряно

Вполне может оказаться, что падение выручки и прибыли «РДП.ру» – явление очень временное. В сентябре 2024 г . CNews писал о грядущем обновлении ТСПУ, на которое планируется выделить 59 млрд руб. Зверьков полагает, что благодаря этому со просом на продукцию у «РДП.ру» все будет в порядке.