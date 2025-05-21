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Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» предложил заводить против россиян, эксплуатирующих закон о защите прав потребителей, уголовные дела. Речь о наказании за так называемый «потребительский экстремизм», когда россияне манипулируют законодательством в своих корыстных целях – для получения выгоды или дохода.

Под суд за использование закона

Российский ритейлер техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» предложил бороться с потребительским экстремизмом в стране почти самым радикальным методом – путем заведения уголовных дел против россиян. Как пишет РБК, эту идею открыто высказал вице-президент компании Тагир Калимуллин.

Под потребительским экстремизмом подразумевается злонамеренная эксплуатация покупателями закона «О защите прав потребителей». Они манипулируют им в своих корыстных целях – для получения выгоды или дохода. Не нарушая закон, они, тем самым, остаются в плюсе, но продавцы от их действий сильно страдают. Например, используя положения закона, граждане возвращают товар после некоторого периода эксплуатации под видом бракованного и требуют возврата денег за него. Например, часто подобным образом поступают с инструментами и мобильными устройствами.

Групповая эксплуатация

Важно подчеркнуть, что россияне чаще всего не нарушают другие законы России, используя ЗоЗПП в своих целях. Но есть и другие примеры.

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Госдума
Потребительские экстремисты должны ответить по всей строгости закона, считают в «М.Видео-Эльдорадо»

По словам Калимуллина, «М.Видео-Эльдорадо» сталкивается с организованными группами, практикующими потребительский экстремизм. Он отметил также, что «такие группы массово получают доверенности от потребителей, которые не знают об их дальнейшем использовании», пишет РБК, Часто в этих доверенностях есть и передача права «на управление деньгами»

Проблема, заявил Калимуллин, стала массовой. Россияне, желающие получить от ЗоЗПП максимум выгоды, не хотят решать вопросы с продавцами в досудебном порядке и составляют против них иски. Он упомянул, что в некоторых регионах дошло до того, что суды на ежедневной основе рассматривают десятки таких дел.

Как сообщал CNews, активнее всего подобным промышляют граждане из Самарской области. РБК приводит в пример Тольятти, где в течение 2024 г. состоялось свыше 1600 подобных судебных заседаний

«В 2024 г. мы с коллегами по рынку объединились и выявили, что с нами судятся одни и те же люди. Такие организованные группы имеют свой штат юристов и экспертов. Они всячески тянут время, отказываясь решать проблему мирным путем. Их стимулирует неустойка 1% в день от стоимости товара, а также штраф 50% от всей суммы, которую присудит суд», — рассказал Калимуллин (цитата по РБК).

Всех упрятать

Тагир Калимуллин предложил решать проблему группового потребительского экстремизма почти самым радикальным способом. Его идея заключается в возбуждении уголовных дел за подобные деяния.

Также Калимуллин считает, нужно «получить разъяснение Верховного суда о том, как должны решаться подобные разбирательства, ограничить размер неустойки стоимостью товара и перечислять в бюджет 50% штрафа, а не 0% как сейчас», сообщает РБК.

Отметим также, что случаи потребительского экстремизма касаются не только домашней техники или электроники, но и гораздо более дорогих вещей. Издание упоминает пример, приведенный адвокатом коллегии «Барщевский и партнеры» Марией Пуховой – она сообщила, что россияне начали через суд пытаться возвращать автодилерам приобретенные несколько лет назад машины под видом производственного дефекта. Юрист подчеркнула, что таких исков было 10, и все они были частью единой схемы по возвращению денег за бывшее в употреблении транспортное средство.

Застройщики тоже страдают от потребительского экстремизма. Как пишет «Интерфакс», девелопер ГК «Самолет» подавал жалобу в Генпрокуратуру, в которой приводил примеры, когда россияне пытались взыскать с застройщиков деньги за якобы некачественные постройку и отделку жилых помещений.

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