Зарплаты бежавших из России программистов стремительно растут. Работая из-за рубежа, они получают не меньше, чем в России

Доходы российских ИТ-специалисты, уехавших из страны, но продолжающих работать на отечественные компании, демонстрируют бурный рост. Их зарплаты выросли в среднем на 14%, а у некоторых – и вовсе на 26%. Компаниям тоже выгодно платить удаленщикам-релокантам, не нанимая их в штат, так что пока все в выигрыше.

Код стал ценнее

Российские программисты, покинувшие страну, но все еще работающие на российские компании, стал заметно богаче. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию Solar Staff, их среднемесячный доход вырос на 15% год к году – со 162,3 до 186,5 тыс. руб.

Что немаловажно, это далеко не предел. Например, средняя зарплата веб-разработчиков, работающих в России из-за рубежа, за тот же период подскочила на 26% и составила 280,3 тыс. руб. против 223 тыс. руб.

Если считать в целом, то зарплаты специалистов-релокантов, которые по-прежнему трудятся на российские компании, выросли на 14%.

В «Хабр.Карьере» тоже говорят о росте зарплат переехавших за границу специалистов, но только у 45% из них (среди тех, кто остался в России – у 58%). «При этом упали в доходе около 25% тех, кто не в России, и только 12% тех, кто в России», – сообщили изданию представители сервиса.

Фото: Persnickety Prints / Unsplash Работа из-за рубежа на российские компании очень выгодна и работникам, и компаниям

Опрощенные изданием эксперты связали рост доходов фрилансеров-релокантов с инфляцией и компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов. Так считает основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова. В данном случае речь идет о новых налоговых ставках в зависимости от суммы налога, действующих с 1 января 2025 г. в отношении доходов дистанционных сотрудников-нерезидентов. Это прописано в ст. 224 НК РФ.

Ничем не хуже местных

Согласно статистике Solar Staff, большинство релокантов в настоящее время работают из стран ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, а также Сербию.

Получают удаленщики-релоканты, судя по всему, не меньше тех, кто трудится, находясь в пределах российских границ. «Результаты нашего опроса позволяют предположить, что дистанционные работники из-за рубежа зарабатывают на уровне работающих в России коллег»,- сказала «Коммерсанту» руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. «Зарплаты выше ведут к повышенной нагрузке на ФОТ (фонд оплаты труда – прим. CNews), поэтому работодатели готовы платить их только единицам», – добавила она.

При этом, получая больше денег, чем раньше, уехавшие из страны работники не сталкиваются с нынешними реалиями российской экономики, в частности, с последствиями 21-процентной ключевой ставкой Центробанка и постоянно растущей инфляцией. По официальной оценке Росстата, в 2024 г. она составила 9,52% против 7,42% годом ранее.

Всем все выгодно

Компаниям выгодно нанимать фрилансеров. «Если компания хочет получить топового специалиста, ей приходится предлагать вознаграждение, способное конкурировать с мировыми ставками. Оплата фрилансеру идет за результат, такой формат взаимодействия позволяет сохранить бюджет компании», – сказала изданию руководитель креативного агентства спецпроектов KidsProject Hybrid Ecosystem Любовь Блохина.

Нанимая фрилансеров, работающих издалека, компании могут существенно сократить расходы по сравнению с наймом местного специалиста, по оценке бизнес-партнера компании Servicepipe Анны Титовой, работа с удаленщиками из других стран дает «возможность нанять лучшие кадры при минимизации расходов на офис и налоги». Такую экономию она объяснила тем, что фрилансеры работают по гражданско-правовым договорам. Другими словами, в штат их не нанимают, и тем самым компания снимает с себя значительное количество расходов.

Самозанятость не в моде

Уехавшие из России удаленщики чаще всего работают просто как физические лица. Эксперты Solar Staff связывают это с тем, что многие из них временно не являются резидентами России, так как в течение долгого времени проживают за ее пределами.

Часто таким работникам не подходит и статус самозанятого, потому что он накладывает лимит на годовой доход – не больше 2,4 млн руб. в год.

Самозанятость – это специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), при котором подоходный налог составляет не 6% или 4% в зависимости от рода деятельности против минимальных 13% для тех, кто работает по трудовой книжке. По данным «Консультант Плюс», если самозанятый превысит годовой лимит дохода, он больше не сможет продолжать применять режим НПД в текущем календарном году. В случае утраты права применять этот режим из-за превышения лимита придется заново регистрироваться в качестве самозанятого, но сделать это можно будет не ранее 1 января следующего календарного года.