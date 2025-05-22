Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд

В США идет борьба за ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта. Компании, такие как OpenAI, Google и xAI, предлагают годовые компенсации свыше $10 млн, чтобы удержать и привлечь лучших инженеров и исследователей.

Конкуренция за кадры

В компаниях OpenAI, Google и xAI предлагают многомиллионные пакеты для лучших инженеров и ученых в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

Хотя борьба за привлечение лучших сотрудников и поддержание их удовлетворенности всегда была отличительной чертой технологической отрасли, с момента запуска ChatGPT в конце 2022 г. набор сотрудников вышел на уровень профессиональных спортсменов.

По информации Reuters, ИТ-компании вынуждены предлагать более высокие зарплаты и дополнительные льготы, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Это может увеличить общие затраты бизнеса и, следовательно, повлиять на его прибыльность.

Найм индивидуальных участников

Владельцы крупных технологических компаний, включая OpenAI и Google, хотят и дальше оставаться в гонке за создание лучших ИИ-моделей и привлекают так называемых «ИК» — индивидуальных участников, чья работа может создать или разрушить целые ИТ-компании.

Один из исследователей, стоящих за недавними прорывами OpenAI в области ИИ-технологий в сложных математических и научных рассуждениях Ноам Браун (Noam Brown) рассказал Reuters, что, когда он изучал возможности трудоустройства в 2023 г., он обнаружил, что его обхаживают представители технологической элиты. Брауну предлагали обед с основателем Google Сергеем Брином (Sergey Brin), поиграть в покер с Сэмом Альтманом (Sam Altman) или же какой-либо визит на частном самолете от инвестора. В xAI предлагали сразу телефонный разговор с Илоном Маском (Elon Musk) без вступительных собеседований и разговоров.

В конечном итоге, по словам Брауна, он выбрал OpenAI, потому что ИТ-компания была готова выделить ресурсы — людей и компьютеры — на работу, которой он был увлечен. «С финансовой точки зрения это был не самый лучший вариант, который у меня был», — сказал он. Эксперт объяснил это тем, что для многих ИИ-исследователей компенсация не является самым важным фактором.

Денежные бонусы и акции

По данным Reuters, бонусы за удержание в крупных ИТ-компаниях могут достигать $2 млн, а опционы — $20 млн и более. В Google предлагает до $20 млн в год и ускоренный вестинг. Некоторые ИТ-специалисты из ИИ-области получают перелеты на частных самолетах или же неформальные встречи с главами компаний.

По отраслевым оценкам, во всем мире число ИИ-экспертов, способных оказывать ключевое влияние на развитие языковых моделей, не превышает тысячи человек. Это резко обостряет конкуренцию. Недавний уход из OpenAI Миры Мурати (Mira Murati), основавшей собственный стартап, еще сильнее активизировал рынок. Стартапы и крупные фирмы прибегают к нетривиальным подходам: от найма ИТ-специалистов с квантовым или физико-математическим бэкграундом до использования спортивной аналитики для поиска еще не совсем популярных разработчиков в ИИ-сфере.

Зарплаты специалистов по ИИ

Спрос на квалифицированных специалистов в ИИ-области необычайно высок по всему миру. Это современное и актуальное направление, которое входит в число наиболее высокооплачиваемых. Размер зарплаты в индустрии ИИ зависит от многих факторов, в частности – от страны, компании-работодателя, уровня образования и требований.

Примерные рамки заработных плат сотрудников на май месяц, которые могут даже не входить в топ-100000. Согласно данным OpenAI в 2025 г., вакансия инженера-исследователя в ИИ открыта с зарплатой $295 тыс. – $440 тыс. в год + предложения акций. Научный сотрудник в ИИ-области может получать от $295 тыс. до $440 тыс. + предложения акций. Специалисты по инжинирингу $460 тыс. – $555 тыс. + предложения акций. Наиболее высоки зарплаты в отрасли ИИ – в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и Южной Корее.

Спрос не будет падать

В 2025 г. высокий спрос на всех ИИ-специалистов и дальше будет лишь расти. Разработчики, которые разрабатывают ИИ-сервисы: дата-сайентисты, специалисты по машинному обучению (ML), математики, ученые — самые высокооплачиваемые. Они в основном работают в корпорациях OpenAI, Google, xAI или создают свои ИТ-компании.

Нужны и разработчики, которые знают, как адаптировать ту или иную ИИ-модель под потребности рынка и решать разные в ней задачи. Они в основном работают с уже готовыми ИИ-сервисами или с помощью их дообучают ИИ-модели.

Остальные ИИ-специалисты используют ИИ-сервисы, как пользователи и уже стали ценными сотрудниками в своих компаниях. Они могут адаптировать даже самые сложные задачи в бизнесе, делегируя какие-то части задач нейронным сетям.

Зачастую компании ищут человека на ряд обязанностей, которые находятся на пересечении разных профессий, — например, ML-инженера с глубоким пониманием принципов компьютерного зрения, дата-инженер, дата-аналитик.

Работодатели готовы предлагать таким работникам хорошие условия, но и требования предъявляют высокие. Из-за этого опытные специалисты должны постоянно повышать квалификацию и изучать новые технологии, а новички — как можно быстрее нарабатывать базу, параллельно изучая прикладные дисциплины.