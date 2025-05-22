CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет
|

Telegram впервые получил прибыль

Мессенджер Telegram увеличил в 2024 г. выручку в 4 раза и впервые показал прибыль. Компания, ранее выпустившая облигации на общую сумму $2,29 млрд, для их погашения намерена выпустить облигации на сумму $1,5 млрд. Владельцы облигаций, в случае выхода мессенджера на IPO, смогут приобрести акции Telegram с дисконтом 20%.

Финансовые итога деятельности Telegram

Мессенджер Telegram по итогам 2024 г. впервые получил прибыль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету Finacial Times.

По данным газеты, познакомившейся с презентацией Telegram для инвесторов, выручка мессенджера в 2024 г. выросла в четыре раза по сравнению с 2023 г.: с $343 млн до $1,4 млрд. Прибыль Telegram за 2024 г. составила $540 млн, В то же время за 2023 г. компания получила убыток в размере $173 млн.

Порядка половины выручки Telegram в 2024 г. пришлось на доходы от партнерств и экосистемы. Этот сегмент формируется за счет разработчиков, создающих собственные мини-приложения внутри мессенджера, например, в таких сферах, как электронная коммерция и игры.

Кроме того, в 2024 г. Telegram заработал на рекламе $250 млн и еще $292 млн выручил от премиальных подписок. Компания прогнозирует, что в 2025 г. Telegram получит выручку в размере до $2 млрд, прибыль — до $720 млн. По состоянию на февраль 2025 г. компания обладала денежными средствами в размере $530 млн (без учета стоимости криптовалютных активов).

По данным Financial Times, Telegram намерен разместить облигации на сумму $1,5 млрд. Средства будут направлены на выкуп уже находящихся в обращении бондов. Доходность новых облигаций может достигать 9% годовых. Также, в случае проведения IPO (первичное размещение акций) Telegram владельцы новых облигаций компании смогут выкупить ее акции с 20% дисконтом.

telegram_700.jpg

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
Telegram впервые получил прибыль

По словам главного инвестиционного директора Telegram Джона Хаймана (John Hyman), мессенджер достиг всех своих финансовых целей и проведение IPO будет возможно при благоприятной рыночной ситуации. Но преградой для проведения IPO может стать уголовное дело, которое в 2024 г. власти Франции возбудили в отношении основателя мессенджера Павла Дурова.

Как Telegram выпускал облигации

В 2021 г. Telegram разместил конвертируемые облигации на сумму $1 млрд под 7% со сроком погашения пять лет. Тогда также заявлялось, что в случае проведения IPO владельцы облигаций смогут приобрести акции с 10% дисконтом. Вскоре Telegram дополнительно разместил облигации еще на $750 млн также со сроком погашения в 2026 г.

В 2023 г. Павел Дуров сообщал о размещении Telegram еще одного выпуска облигаций на $270 млн, при этом только четверть выпуска (на $68,5 млн). Правда, издание Techranch указывало, что в реальности Telegram смог разместить ценные бумаги на сумму только $210 млн. Как предполагал Telegram-канал «Нецифровая экономика», возможно, мессенджер в тот момент смог разместить бонды по цене 78% с доходностью 20%. Такая высокая ставка характерна для «мусорных облигаций», обладающих высоким риском.

В 2024 г. Дуров сообщал о выпуске бондов еще на $330 млн. Тогда же Дуров сообщал, что в I квартале 2024 г. Telefgram вышел на положительный денежный поток и по итогам 2024 г. ожидается прибыль. В начале 2205 г. Дуров писал получении Telegram прибыли по итогам 2025 г. в размере $547 млн, то есть примерно столько же, сколько пишет Financial Times. То есть всего Telegram были выпущены бонды на общую сумму $2,29 млрд.

Telegram, ICO и неудавшаяся попытка выпуска криптовалюты

Первый раз Telegram привлек внешние инвестиции в начале 2019 г. Тогда было проведено ICO (первичное размещение токенов) на сумму $1,7 млрд. Вырученные средства планировалось потратить на запуск блокчен-платформы TON (Telegram Open Networks), на базе которой должна была заработать криптовлаюта Gram. Приобретенные токены должны были быть обменяны на Gram в пропорции 1:1.

Однако Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) инициировала судебные разбирательства против Telegram, по итогам которых в 2020 г. Дуров заявил о прекращении работы над TON и возврате инвесторам Telegram 72% от вложенных ими средств.

Но исходный код платформы TON стал публично доступным и лег в основу проекта TON Foundation. Позднее проект был переименован в The Open Network и запустил собственную криптовалюту TonCoin, которая была встроена в Telegram. А в 2025 г. Дуров объявил, что TON Foundation станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна и обеспечит инфраструктуру для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и т.д.

Уголовное дело в отношении Павла Дурова

В августе 2024 г. Дуров был задержан во Франции, гражданином которой он являетееся. Позднее суд выпустил основателя Telegram под залог 5 млн евро и обязательство не покидать страну. В марте 2025 г. французский суд разрешил Дурову покинуть страну на несколько недель.

Дурову были предъявлены обвинения по шести пунктам: сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакции в составе организационной группы; отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов; соучастие в распространении хакерских программ, распространении, изображений несовершеннолетних порнографического характера организационной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организационной группой; обмывание денег, полученных в результате действия организационной преступной группы; предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования; незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

В совокупности Дурову грозит до 10 лет заключения. После ареста Дурова свое расследование в отношении использования Telegram для противоправной деятельности начали власти Бельгии. Как отмечает политолог Сергей Марков, местонахождение Дурова сейчас не известно: суд Франции отпустил его в ОАЭ (Объединенные Арабские Эм пираты) до 6 апреля. Далее Дуров просил просил отпустить его в США на встречу с инвесторам и командой Президента Дональда Трампа (Donald Trump), но получил отказ. Не исключено, что Франция выдаст международный ордер на арест Дурова.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

Прибыль крупнейшего в мире поставщика ноутбуков и ПК обрушилась. Падение превысило 60%

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153