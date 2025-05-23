Россиян атакуют по новой схеме с помощью лайков в соцсетях

Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств. Такая подработка может обернуться потерей аккаунта в мессенджере, денег и ценных данных.

Ложная подработка

Мошенники заманивают россиян предлагая легкий заработок за лайки, пишут РИА «Новости». Они даже выплачивают деньги, что создает иллюзию надежности в работодателе.

Со слов эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллы Храпуновой, мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах. «В начале за лайк человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем задания усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп», — отметила Храпунова.

«Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули», — добавила Храпунова.

Разновидности схем

Схема действует следующим образом, мошенники размещают объявление о заработке в сети. Все, что требуется от пользователя, — это поставить лайк на сайте (например, маркетплейса Ozon), оставить отзыв, посмотреть рекламные ролики. Задача простая, но оплата достаточно привлекательная для потенциальных жертв. 1 тыс. руб., за 5-10 мин потраченного времени.

Unsplash- Karsten Winegeart Мошенники обманывают россиян через схемы с лайками, жертвам предлагают простую работу и выманивают у них крупные суммы

Мошенники могут использовать разные схемы обмана. В одной из них, после выполнения задания, они запрашивают данные банковской карты, якобы для перевода вознаграждения. В результате жертва не получает никаких денег, а теряет свои средства.

Во второй схеме мошенники, после якобы начисления денег, просят сообщить номер телефона и код из SMS для подтверждения личности и т.п. На деле этот код позволяет им украсть аккаунт в Telegram или получить доступ к банковским данным, что приводит к потере денег или личной информации.

В третьей схеме мошенники отправляют ссылку на поддельный сайт, где требуется ввести данные банковской карты, что приводит к хищению денег.

Существуют и более сложные схемы, пользователю-жертве могут переводить небольшие суммы для создания доверия, а затем выманивать крупные суммы под предлогом инвестиций или дополнительных платежей.

Сохраняйте бдительность

Мошенничество с предложением работы стал особенно популярен в России во время пандемии Сovid-19. Благодаря широкому распространению сайтов для обмена деловыми контактами, таких как Linkedin, неожиданные предложения от работодателей стали обычным делом, а значит каждый, кто хочет заработать, должен уметь отличать настоящие предложения от мошеннических схем.

Не попасться на удочку аферистов достаточно просто. Реальный работодатель будет платить за простую работу по рыночной стоимости. Предложение легкого и быстрого заработка должно вызвать у человека подозрения.

Рост краж

В I квартале 2025 г. объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 6,9 млрд руб., что в 1,63 раза больше, чем годом ранее (4,23 млрд руб.), следует из данных Центрального Банка (Центробанк) России.

С 25 июля 2024 г. действует закон, который уточняет определение операции без добровольного согласия клиента: под ней понимается также денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. С этого же дня банки начали отчитываться о мошеннических операциях в обновленной форме. Всего в 2024 г., по данным Центробанка, было похищено 27,5 млрд руб.

Число операций без согласия I квартале 2025 г. выросло незначительно, до 296,6 тыс. операций против 294,4 тыс. в 2024 г. Больше всего денег кибермошенники похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания (например, онлайн-банкинг и переводы). Одним из способов такого хищения было заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами, отмечают сотрудники финансового регулятора.

Российские банки в I квартале 2025 г. смогли вернуть клиентам лишь 7,6% (около 520 млн руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов, этот показатель в 2024 г. составлял 7,7%, или 290 млн руб.

В январе-марте 2025 г. сотрудники банков предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 г. Сотрудники служб безопасности в банках смогли защитить 4,6 трлн руб. клиентов.

Центробанк России в I квартале 2025 г. инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.