Бизнес заставят платить за обращения к сайту госуслуг

Бизнес заставят платить за обращения к сайту госуслугВ России хотят ввести плату для коммерческих предприятий за использование госсервисов – почти 5 руб. за один запрос. Деньги, по задумке авторов инициативы, пойдут на поддержку инфраструктуры электронного правительства, которую бизнес нагружает все сильнее и сильнее.
Предложение Минцифры
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило обязать бизнес оплачивать каждое обращение к инфраструктуре электронного правительства (ЭП), пишет Forbes. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov 21 мая 2025 г.
Согласно документу, в случае если инициатива будет одобрена в ее нынешнем виде, одно обращение к сервисам ЭП коммерческим компаниям обойдется в 4,94 руб. Оплату будет необходимо осуществлять ежеквартально. По итогам общественного обсуждения документ может быть доработан, отмечают в Минцифры.
Необходимость в новом сборе в ведомстве объясняют постоянным ростом числа запросов к инфраструктуре ЭП от коммерческих структур, которые стремятся повысить качество обслуживания клиентов. Однако инфраструктура ЭП первоначально была «заточена» под межведомственное взаимодействие и обработку обращений граждан.
«Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей», – пояснили Forbes в министерстве.
Платить придется только за обращения через СМЭВ
Тарифицироваться будут исключительно обращения к сервисам, доступ к которым бизнес осуществляет через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Доступ к сервисам, входящим в публичный сегмент ЭП, например, Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), по-прежнему будет бесплатным. Граждане также продолжат получать госуслуги в электронном виде на безвозмездной основе.
СМЭВ – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям, внебюджетным фондам и пр. обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг гражданам и организациям, в электронном виде.
ЕСИА позволяет безопасно входить в учетные записи пользователям множества государственных (например, портал «Госуслуги»), так и коммерческих веб-сервисов.
Правовая основа
Взимать плату за доступ к инфраструктуре взаимодействия государству позволяет статья 19 ФЗ №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Под инфраструктурой взаимодействия в Минцифры понимают «инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Соответствующее поправки к №210-ФЗ, уместившиеся в новой, пятой части, были приняты в конце 2024 г. в рамках №479-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». После принятия закона №479-ФЗ Правительству лишь требовалось определить случаи, в которых может взиматься оплата, ее размер и порядок внесения путем публикации постановления.
Из упомянутых поправок также следует, что средства, вырученные таким способом, направляются в федеральный бюджет и затем – на поддержание и развитие инфраструктуры ЭП.
Мнение участников рынка
Большинство опрошенных Forbes участников рынка, в числе которых крупные телекоммуникационные и интернет-компании, сходятся во мнении, что обращения к инфраструктуре ЭП, которые необходимы для соблюдения норм российского законодательства, должны быть бесплатными. Во всех остальных случаях взимать плату допустимо, однако тариф должен быть экономически обоснован. Государство и бизнес в сотрудничестве должны выработать подход к его формированию, считают в МТС.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что «реализация проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».
Однако, по оценке источника Forbes в Минцифры, затраты представителей банковской и телеком-отраслей, а также цифровых платформ, на исполнение новой нормы могут достигнуть сотен миллионов рублей в год. Бизнес же, в свою очередь, будет перекладывать эти расходы на конечных потребителей, считает Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association.