IBM уволила 8 тысяч человек, чтобы заменить их ИИ, но в итоге штат раздулся еще сильнее

Штат IBM растет даже во время массовых сокращений

По итогам волны массовых сокращений, в результате которой тысячи сотрудников IBM потеряли работу, численность штата компании не только не снизилась, но и превысила предыдущие показатели, пишет Indian Defence Review (IDR).

В 2023 г. IBM вознамерилась заменить около 7,8 тыс. сотрудников бэк-офиса искусственным интеллектом и иными инструментами автоматизации. В основном, как ожидалось, сокращения должны были затронуть сотрудников HR-отделов и другие вспомогательные роли, не имеющие прямого отношения к созданию продуктов и решений, работе с клиентами.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в то время высказывал мнение, что на откуп ИИ можно с легкостью отдать рутинные бизнес-операции, такие как оформление переводов сотрудников из одного отдела в другой или выдача справок персоналу. По оценке IBM, таким образом можно было автоматизировать до 30% от всех задач, с которым сталкиваются специалисты HR-отделов.

соцсеть IBM По итогам волны сокащений численность штата IBM не только не уменьшилась, но и наоборот – выросла

Аналогичную стратегию взяли на вооружение и другие крупные технологические компании, в частности, поисковый гигант Google и музыкальный стриминговый сервис Spotify. В Microsoft на фоне внедрения инструментов автоматизации на базе ИИ увольнения затронули в том числе и программистов. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) лично утверждал, что ИИ сегодня пишет около 30% всего кода, который генерирует компания.

Результат, который удивил даже высшее руководство

Однако IBM пошла дальше, чем кто бы то ни было и в ходе своего эксперимента добилась автоматизации 94% рутинных операций в сфере управления персоналом. Были автоматизированы все основные задачи HR-отдела: от обработки отпусков до управления заработной платой и кадровым документооборотом.

Как утверждает источник, добиться такого результата IBM помогла облачная ИИ-система AskHR компании Audseb, «заточенная» под взаимодействие с персоналом организации через цифровые каналы связи, такие как популярные деловые мессенджеры Teams и Slack. Выигрыш от автоматизации в IBM оценивают на уровне $3,5 млрд в год.

Тем не менее, вопреки массовым увольнениям, штат IBM впоследствии не стабилизировался, как того можно было ожидать, а наоборот – вернулся к прежнему размеру, а затем и превысил его. Это, как отмечает IDR, удивило даже высшее руководство корпорации.

«Хотя мы и проделали колоссальную работу по внедрению ИИ, общая численность нашего штата на самом деле выросла, поскольку это [внедрение ИИ] позволило нам больше инвестировать в другие области», – заявил в интервью The Wall Street Journal Арвинд Кришна в мае 2025 г.

Дальнейший рост численности сотрудников IBM обусловлен высвобождением ресурсов – финансовых и людских, которые стало возможно без ущерба для бизнеса перебросить на должности в подразделениях, которые сосредоточены на работе, приносящей наибольший экономический эффект. Корпорация после успешной кампании по внедрению ИИ в HR-процессы принялась нанимать в больших количествах программистов, специалистов в области продаж и маркетинга – тех, кого ИИ пока не в состоянии заменить полноценно.

Кадровая политика IBM

Кадровая политика IBM на протяжении многих лет подвергается критике за якобы имеющую место систематическую дискриминацию, в том числе по отношению к опытным специалистам.

В 2024 г. CNews писал о том, что орпорация без лишнего шума увольняет сотрудников тысячами – в основном возрастных программистов, специалистов службы поддержки и отдела продаж с большим трудовым стажем. Уволенных просят подписать NDA, а отдельным сотрудникам предлагают переехать в Индию. Общие расходы IBM на мероприятия по «перераспределению рабочей силы» в 2024 г. оцениваются в $400 млн.

Ранее сообщалось, что компания в качестве альтернативы окончательному расставанию с некоторыми сотрудниками предлагала релокацию в один из зарубежных офисов IBM, в том числе на территории Индии, рассчитывая в большинстве случаев получить отказ.

При этом увольняя опытных специалистов в США, IBM не забывает пополнять свои ряды из числа проживающих на территории Индии, имеющих значительно меньший трудовой стаж.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что разработка операционной системы IBM AIX теперь ведется исключительно силами индийских специалистов.