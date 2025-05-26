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Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан

В Госдуме разработали проект о запрете мигрантам иметь более одного номера телефона. Согласно пояснительной записке, данный проект позволит повысить уровень безопасности в России, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранцев. Все это из-за растущих угроз, связанные с терроризмом, шпионажем, мошенничеством и киберугрозами.

Ограничить права

В России предлагают запретить оформлять на имя мигрантов больше одной SIM-карты, пишет «Коммерсант».

В Госдуме России разработали законопроект о запрете мигрантам иметь больше одного номера телефона. В мае 2025 г. иностранцы еще могут оформить на себя не более 10 SIM-карт. Иностранные граждане и лица без гражданства могут заключать договоры с операторами связи только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных.

«Проект закона о необходимости ограничения владения иностранцами не более одним абонентским номером является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране. Он направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан», — говорится в пояснительной записке.

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В России мигрантам могут запретить иметь больше одного абонентского номера

Со слов главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в условиях глобализации и увеличения мобильности населения вопрос безопасности становится особенно актуальным. По его словам, учитывая растущие угрозы, связанные с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами, необходимо принять меры по ограничению владения иностранцами и лицами без гражданства SIM-картами в нашей стране. В текущей редакции закона указанные лица могут иметь до 10 SIM-карт, что является чересчур существенной цифрой.

Контроль мигрантов

Российские власти в Москве и Подмосковье начнут контролировать перемещения мигрантов через приложение, как писал CNews.

20 мая 2025 г. депутаты Государственной думы приняли законопроект, который с 1 сентября 2025 г. вводит в Москве и Московской области эксперимент по усилению контроля за иностранными гражданами. Мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить адрес фактического проживания и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Через это приложение власти смогут отслеживать геолокацию мигрантов. При попытке уклонения от контроля местоположения иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц и подлежат депортации из России. Сам же эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г.

Согласно итоговому документу, эксперимент по контролю за мигрантами, въезжающими в Москву и Московскую область, затронет всех иностранцев, которым не требуется виза для въезда в Россию. Исключения составляют несовершеннолетние, дипломаты и их семьи, а также граждане Белоруссии. Остальные обязаны обратиться в многопрофильный миграционный центр в Сахарово для получения государственных услуг, прохождения дактилоскопии и биометрического фотографирования. Там же они должны установить специализированное мобильное приложение и дать согласие на обработку персональных данных.

Иностранцы, участвующие в эксперименте, будут обязаны через специализированное мобильное приложение самостоятельно передавать данные о своем местоположении в Министерство внутренних дел (МВД) России. Кроме того, они должны уведомлять ведомство о смене места фактического проживания в течение трех рабочих дней. В настоящее время неизвестно, какие последствия ждут иностранца, если у него нет смартфона или он не установит приложение по другим причинам.

Рост преступности

20 апреля 2025 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин напомнил о росте преступности среди мигрантов.

В центральном аппарате СК создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. По итогам января-марта 2025 г. отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами , на 15% — с 10 тыс. до 12 тыс. Количество раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%. В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 (+20%) преступления, из них 196 – в отношении малолетних (+38%). В 2024 г. по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

В СК сформулировали 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная часть из них уже реализована. Лишь при поддержке и по инициативе СК ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет лиц без гражданства, изготовление поддельных документов. В СК предложили установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства. По инициативе руководства ведомства в ноябре 2024 г. статью 63 Уголовного Кодекса (УК) России (Обстоятельства, отягчающие наказание) дополнили положением, согласно которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Принят Федеральный закон, в соответствии с которым все деньги и ценности, полученные от организации незаконной миграции, подлежат конфискации.

Антон Денисенко

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