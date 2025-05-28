Поставка СХД для МВД закончилась уголовным делом. Поставщику светит до 10 лет тюрьмы

Руководителю проекта по поставке систем хранения данных в Министерство внутренних дел грозит до 10 лет лишения свободы. Ведомство усмотрело признаки мошенничества со стороны исполнителя: якобы компания не поставила реестровое оборудование. Поставщик вину отрицает, а юристы считают, что засадить человека в тюрьму у обвинения шансов немного.

Срок за поставку

Как стало известно CNews, уже третий год длится рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника компании ООО «Современные технологии» («СТ») Владислава Волковского после поставки систем хранения данных (СХД) в Главный информационно-аналитический центр МВД (ГИАЦ МВД).

Волковский обвиняется по 159 статье Уголовного кодекса (УК РФ) часть четвертая, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Невнятное обвинение

Согласно постановлению о привлечении обвиняемого, Волковский «из корыстных побуждений сформировал преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств путем обмана» ГИАЦ МВД. Этого обвиняемый пытался достигнуть введя в заблуждение сотрудников МВД о наличии у ООО «Современные технологии» намерений и возможности произвести поставку систем хранения данных (СХД) по заключенному госконтракту. Сумма контракта на поставку СХД составила 277,6 млн руб.

«При этом Волковский заранее не намеревался надлежащим образом выполнять обязательства перед МВД», следует из документа. В рамках контракта «Современные технологии» должны были поставить в ведомства две СХД российского производства. Однако компания поставила оборудование, «которое не отвечало условиям госконтракта».

Фотобанк Pixabay Сотрудник ИТ-компании после участии в закупке может оказаться в тюрьме

Сотрудник ИТ-компании может оказаться в тюрьме

Близкие к делу юристы, полагают, что обвинительного приговора вынесено не будет. Обвинение настаивает на том, что компания, в которой работал Волковский, поставила СХД, не соответствующую техзаданию. СХД состояла из пяти основных частей, включая дисковые массивы, и каждая из частей самостоятельно в реестре Минпромторга не состоит. Однако в реестре присутствует сама СХД.

Ограничений на дополнительные дисковые массивы, которые нужны, чтобы дополнить оборудование необходимым количеством жестких дисков, которая требовалась заказчику ни в реестре, ни в контракте не имеется. В связи с чем, согласно материалам дела производитель «Аеро диск» доукомплектовал СХД периферийными устройствами, такими как модули расширения и жесткие диск, сообщил CNews Волковский. Его компания поставила реестровую СХД с дополнительными дисками.

«Мы закупили цельное оборудование у "Аеро диска" и затем перепродали его, — продолжил он. — Мы не занимались составлением или доработкой оборудования, а договорились о поставке с производителем».

Расторжение договора

В рамках контракта были поставлены реестровые устройства «Аэродиск Восток Э12» компании «Норси-Транс», запись в реестре №5161\3\2020 от 2021 г.

В начале декабря 2021 г. ООО «СТ» совместно с производителем оборудования ООО «Аеро диск» прошли приемку оборудования в УПЗ ДТ МВД РФ. Вторым этапом был монтаж и пуско-наладка оборудования на территории заказчика. После поставки и монтажа товара, «СТ» неоднократно просила сотрудников ГИАЦ МВД предоставить необходимую информацию (местонахождение и номер стойки, модель коммутатора L2/L3 и т.д.) для проведения пусконаладочных работ. Эти работы должны были завершить 20 декабря 2021 г. Но «СТ» по состоянию на 21 декабря 2021 г. необходимую информацию так и не получила (на 23 отправленных официальных письма в ответ были получены всего три от ГИАЦ МВД РФ).

«В процессе пуско-наладки постоянное сопротивление оказывала обслуживающая ЦОД МВД организация, тем самым затягивая его», — отмечает Волковский. ГИАЦ также требовал выполнение работ и настройки оборудования, которое не входило в контракт, и к 8 февраля ООО «СТ» завершило все работы и передало необходимые документы. Но в конце марта 2022 г. контракт был расторгнут ГИАЦ МВД в одностороннем порядке.



Согласно документу о расторжении, заказчик направил производителю поставленного в рамках контракта оборудования «Аэродиск Восток Э12» — «Норси-Транс» запрос о серийных номерах. В «Норси-Транс» ответили, что заводские номера СХД начинаются с «77НТ», однако у поставленных ГИАЦ МВД серийный номер не соответствует заводским и начинаются с YN.

Но поставщик не согласился с доводами МВД относительно несоответствия серийных номеров. YN4QUD060 — это серийный номер «Аеро диска», а «77НТ-021-005-304-008» — «Норси Транса». При этом «Аеро диск» выступает технологическим партнером «Норси-Транса» и фактическим производителем СХД, согласно паспортам на изделие.

Согласно данным паспорта на устройства СХД «Аэродиск Восток Э12», в паспорте присутствуют серийные номера всех компонентов входящих в СХД: контроллеров, модулей, сетевых карт, жестких дисков и т.п. И серийный номер «Норси-Транс» находится на одном из компонентов — модуле управления. Серийный номер присвоенный производителей СХД — компанией ООО «Аеро диск» находится на каждом отдельно монтируемом в стойку компоненте, а также в паспорте изделия в разделе “Заводской номер СХД «Аэродиск Восток Э12»”. Однако МВД обратилось с запросом к «Норси-Транс», предоставив серийный номер «Аеро диска».

Однако заказчик решил, что «СТ» нарушило закон о закупках, предоставив при определении поставщика недостоверную информацию о соответствии требованиям поставляемого товара. После ГИАЦ МВД обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для включения сведений о «СТ» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако ФАС им отказала.

Волковский подчеркивает, что «Аеро диск» устранилось от судебного процесса, свой поставленный в рамках госконтракта товар не защищает и показаний о том, как они разработали СХД не дает.

Препоны при исполнении

При этом с самого начала поставка СХД для ГИАЦ МВД сопровождалась трудностям и в виде всевозможных жалоб от других поставщиков. А в особенности от ООО «Национальные технологии» («Нацтех»). В обращении к МВД ГИАД «Нацтех» указывала, что поставляемое оборудование не соответствует техзаданию, так как не содержит необходимое количество оперативной памяти.

Но этот довод в рамках заседания ФАС ООО «Аеро диск» и ООО «СТ» опровергли, так как память можно обеспечить за счет дополнительных контроллеров. Но в «Национальных технологиях» с этим не согласились. Обосновав это тем, что SSD-диски, в качестве допконтроллеров не могут быть признаны кэш памятью.

Также в своем обращении «Нацтех» указывала, что не подходит под требования заказчика и высота контроллерного шасси поставляемого оборудования. Однако согласно письма «Аеро диска» в ФАС высота контроллерного шасси составляет указанные в контракте 4U. В связи с этим «Нацтех» попросила МВД расторгнуть контракт с «СТ». После этого ГИАЦ расторг контракт с ООО СТ и заключил аналогичный с победителем нового аукциона — «Нацтехом».

Вина за участие

«Оборудование было подобрано сотрудниками производителя компании ООО «Аеро диск», после того как ГИАЦ МВД изменило требования к оборудованию в технической части. Также сотрудники помогли заполнить заявку в технической части, указав точные параметры предлагаемого оборудования, и предоставив номер реестра и иную информацию необходимую для включения в заявку на участие. Таким образом мы и участвовали в аукционе», — прокомментировал Волковский.

«В тоже время нас обвиняют в том, что мы заведомо, зная об отсутствии возможности поставить подходящее под техзадание оборудование, участвовали в аукционе, — продолжает он. — Иначе говоря, что оборудования не существует в природе, хотя согласно 44-ФЗ для организации конкурса с ограничениями по ПП РФ №719 Заказчик обязан собрать коммерческие предложения на поставку оборудования как минимум с двумя наименованиями входящими в Реестр российской промышленной продукции».

«С обвинением я не согласен, — говорит Волковский. — Я не являлся производителем товара, а был добросовестным поставщиком». По его словам, «СТ» вела с ГИАЦ МВД постоянный диалог и даже после вынесения одностороннего отказа предлагала в рамках 44 ФЗ заменить оборудование на более производительное и со снижением стоимости, но это было проигнорировано.

«ГИАЦ МВД расторг контракт и позднее заключил новый контракт по новому аукциону на поставку СХД с ООО «Нацтех» на тоже самое по ТЗ СХД по более высокой цене в 318,3млн р., которое первоначально проиграло конкурс и направило многочисленные жалобы в ГИАЦ относительно товара ООО «СТ», — продолжил он. — Из этих данных я могу только предполагать, что ООО «Нацтех» было заинтересовано в выбытии ООО «СТ» и из аукциона, и из нормальной хозяйственной деятельности».

По словам Волковского, до оглашения приговора осталось два заседания.

Ни представители МВД, ни «Аеро диска» или «Норси-Транса» не ответили на запрос CNews на момент выхода материала.

Поставки «Нацтех» в МВД

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Национальные технологии» на 51% принадлежат АО «Концерн Автоматика» («Ростех») и на 49% — АО «Центр хранения данных» (Сбербанк).



«Национальные технологии» поставили продукции в ГИАЦ МВД минимум на 1 млрд руб. Например, в сентябре 2022 г. «Нацтех» поставила в МВД систему хранения данных от компании Yadro за 318,3 млн руб. В ноябре 2022 г. компания поставила в МВД СХД «Звезда» за 292 млн руб.

А в мае 2023 г. между ГИАЦ и «Нацтехом» был заключен договор на поставку ленточной библиотеки IBM на 707,3 млн руб., то есть уже не менее 1,3 млрд руб.