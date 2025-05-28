В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Виртуальный мобильный оператор Сбербанка полноценно заработает на территории Крыма и Севастополя с 29 мая 2025 г. Для работы на полуострове дочерняя компания будет использовать инфраструктуру местных операторов.

Российский оператор на полуострове

Виртуальный оператор связи Сбербанка начинает оказывать услуги связи в Крыму и Севастополе с 29 мая 2025 г., об этом CNews сообщили представители мобильного оператора.

Со слов представителей Сбербанка, виртуальный оператор «Сбермобайл» намерен охватить до 10% населения Крыма и Севастополя — около 250 тыс. человек. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), численность населения республики и города составляет 2,47 млн человек на 2024 г.

Для подключения абоненты смогут посетить 23 отделения Сбербанка, действующих на полуострове. Жителям предложат те же тарифы, что и по всей России, включая возможность подключения eSIM (встроенная цифровая SIM-карта, которая заменяет традиционную пластиковую SIM).

В Крыму и Севастополе оператор будет использовать инфраструктуру «Миранды-медиа» — ранее обсуждался запуск на базе «К-телекома», но сделка с ним не состоялась из-за разногласий по условиям. В других регионах России «Сбермобайл» работает на сетях «Мегафона» и Т2.

Кроме того, представитель оператора заявил журналистам из «Коммерсант», что Сбербанк также планирует в перспективе выходить и на рынок Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, однако он отказался раскрыть детали и сроки начала работы в этих новых российских регионах.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 19,99% «Миранды-медиа» принадлежит «Ростелекому», а 80% — компании «СК люкстранс», доля которой находится в залоге у акционерного банка «Россия».

Подключение к оператору

Подключиться к «Сбермобайл» и получить физическую SIM-карту можно в любом отделении Сбербанка в Крыму и Севастополе. Также на сайте «Сбермобайл» можно оставить заявку на доставку физической SIM-карты курьером.

По информации CNews, абоненты могут перейти к «Сбермобайл» с сохранением номера, подав заявку на сайте оператора или в офисе Сбербанка. Перенос номера занимает до 8 дней, связь при этом не прерывается. После перехода клиент получает бонус — до 30 ГБ мобильного интернета каждый месяц.

Жители Крыма и Севастополя, подключившиеся к «Сбермобайл», получат доступ ко всем преимуществам оператора: оплата тарифа бонусами «Спасибо», использование мессенджеров без расхода основного пакета интернета и другие бонусы. Также бесплатно предоставляется услуга «Хранитель», которая защищает от спама и мошеннических звонков и позволяет вернуть деньги в случае кражи.

Вклад в развитие инфраструктуры

«Расширение функционала на полуострове Крым и в городе Севастополе для «Сбермобайл» является вкладом в развитие телекоммуникационной инфраструктуры полуострова и дальнейшую его интеграцию в общероссийский контекст, — сказал CNews генеральный директор «Сбермобайл» Сергей Волков. — Главный приоритет и ценность «Сбермобайл» — Забота о клиенте. Мы предоставляем качественные услуги связи и даем пользователям возможность пользоваться всем функционалом экосистемы Сбербанка».

«28 мая 2025 г. сотрудники «Миранды-медиа» построили современную мобильную сеть, которая были запущена в коммерческую эксплуатацию в 2024 г. Всего за год к нам присоединилось более миллиона абонентов, — отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера из Mobile Virtual Network Operator (MVNO) в лице «Сбермобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территориях нашего присутствия и открыты к сотрудничеству с новыми партнерами».

В декабре 2024 г. руководство «Сбермобайл» отменили наценку за услуги в Крыму и Севастополе. Во время пребывания на полуострове абоненты сети могли оставаться на связи без дополнительной тарификации. Клиенты «Сбермобайл», номер которых зарегистрирован в других регионах, автоматически регистрировались в сети местного инфраструктурного оператора. Опция была ориентирована преимущественно на туристов, которым она позволяла пользоваться всеми услугами связи по домашнему тарифу.