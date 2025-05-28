Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Сотрудники российского маркетплейса Wildberries приступают к испытаниям собственного книжного ИТ-сервиса, который будет работать отдельно от основного сайта. 28 мая 2025 г. руководство компании уже ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для формирования каталога в новом ИТ-сервисе.

Разработка книжного ИТ-сервиса

Руководство Wildberries до конца 2025 г. запустит фирменный книжный сервис, пишут «Ведомости». Такое решение позволит хоть как-то конкурировать с гигантами на российском рынке «Литрес» и «Яндекс Книги».

28 мая 2025 г. в компании Wildberries заняты тестированием собственного книжного ИТ-сервиса. Он будет реализован за пределами основного сайта. Руководство маркетплейса уже ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога. На текущий момент обсуждается, что на сервисе будет доступна как подписка, так и поштучная покупка отдельных изданий. Со слов различных источников в СМИ, открытие ИТ-сервиса от Wildberries случится до конца 2025 г.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ отметили, что постоянно изучают возможности расширения своих ИТ-сервисов, однако пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска проекта. Стоит отметить, что с 2022 г. на Wildberries уже представлены цифровые книги от издательств «Альпина диджитал», «Питер» и сервиса «Ридер», но объемы продаж пока остаются невысокими.

Gemini Wildberries запустит отдельный ИТ-сервис для книг, бизнес будет конкурировать с « Литрес » и «Яндекс Книгами»

По оценке руководителя департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, доля Wildberries на рынке электронных книг составляет около 3%. После запуска нового ИТ-сервиса она может вырасти до 5% до конца 2027 г. Тем не менее, сильная конкуренция со стороны таких игроков, как «Литрес» и «Яндекс», может затруднить быстрый рост Wildberries в этой сфере.

Игрок с опытом

Wildberries (от англ. «дикие ягоды», неофициальное название — «Ягодки») — крупнейший в России интернет-ретейлер, основанный в 2004 г. супругами Татьяной Бакальчук (с 2024 г. официально вернула девичью фамилию и стала Татьяной Ким) и Владиславом Бакальчуком. В 2022 г. оборот магазина превысил 1 трлн руб., а владельцы решили зарегистрировать бренд «Ягодки» на фоне разговоров о необходимости русифицировать названия российских фирм. Wildberries известен не только успешной моделью бизнеса, сделавшей Татьяну Бакальчук богатейшей женщиной России, но и скандалами со своими поставщиками, работниками и клиентами.

Компания Wildberries существует уже больше 20 лет на российском рынке, имеет 28 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране (11 тыс. пунктов появились в одном только 2022 г.) и торгует всем — от продуктов питания до гаджетов. Штат насчитывает около 47 тыс. человек.

В Wildberries позиционируют себя как маркетплейс для крупного и частного бизнеса, предлагая услуги доставки в большинстве крупных городов и сеть пунктов самовывоза.

Статистика продаж

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, с 2019 по 2024 г. доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2%, тогда как продажи через маркетплейсы увеличились на 31,6%. На апрель 2025 г. через онлайн-площадки реализуется 54,5% всех книг в стране.

Продажи бумажных книг в России (без учета учебной литературы) в 2024 г. выросли на 1% в натуральном и на 7% в рублевом выражении, рост продаж цифровых книг составил 30%, сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. Согласно представленной им презентации изданию «Интерфакс», в 2024 г. в России было продано 233 млн книг на 98 млрд руб. против 231 млн книг и 92 млрд руб. в 2023 г., а в 2022 г. – 225 млн книг на 83 млрд руб.

Оффлайн-бизнес терпит крах

В апреле 2025 г. ассоциация книгораспространителей направила официальное письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой обратить внимание на демпинг при продаже книг через маркетплейсы и принять меры для защиты конкуренции. Через электронные площадки сейчас проходит 54,5% всех продаваемых в России книг, разница в цене с офлайн-магазинами может достигать от 30% до 70%. В книжных сетях, за исключением отдельных крупных игроков, подтверждают, что ощущают конкурентное давление маркетплейсов.

В ассоциации отметили, что с 2019 по 2024 г. доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2%, тогда как продажи через маркетплейсы увеличились на 31,6%. В результате ценового демпинга многие книжные магазины испытывают серьезные трудности: за 2024 г. закрылось 220 магазинов, если ситуация не изменится, ожидается массовое закрытие до конца 2025 г. и в 2026 г.

Представители книжной отрасли указывают на то, что у интернет-магазинов меньше издержек на аренду и налоги, что позволяет им устанавливать более низкие цены. Представители маркетплейсов, в свою очередь, утверждают, что ценообразование зависит от продавцов ИТ-платформы и они могут лишь предоставлять дополнительные скидки.

Однако в ассоциации не указали тот факт, что лишь с января по апрель 2025 г. отпускные цены издательств на книги выросли на 15−20% в годовом выражении. Как объясняют в ассоциация книгораспространителей, главными причинами стали: увеличение расходов на производство книг, дефицит материалов для качественной полиграфической отделки изданий, рост трат на приобретение прав и оплату авторских отчислений.