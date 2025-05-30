«Базис» признан «Национальным чемпионом»

Разработчик инфраструктурного ПО «Базис» попал в топ-10 самых быстрорастущих технологических компаний и признан «Национальным чемпионом» в рамках проекта «Техуспех», организованного газетой «Ведомости», Высшим школой бизнеса НИУ ВШЭ совместно с компанией «Иннопрактика» и Российской венчурной компанией (РВК).



Критерии успеха

Компания «Базис» признана «Национальным чемпионом» в рамках проекта «Техуспех». Для участия в проекте компании должны соответствовать следующим критериям: возраст — свыше четырех лет, выручка за отчетный период — от 120 миллионов до 50 миллиардов рублей, а средний ежегодный прирост выручки с учетом масштаба предприятия — минимум от 12% до 20%.

Также обязательным условием является выпуск хотя бы одного нового продукта на российский рынок за последние три года, разработанного самостоятельно либо путем приобретения прав на технологии, при условии, что расходы на инновационные проекты составляют минимум 10% от общей выручки компании.

https://photogenica.ru/zoom/PHX8683215/# Благодаря попаданию в топ-10 «Базис» принят в Ассоциацию быстрорастущих технологических компаний «Национальные чемпионы»

На протяжении нескольких лет «Базис» показывает высокие темпы роста. В частности, выручка «Базиса» в 2023 году составила свыше 3 миллиардов рублей, увеличившись на 80% относительно показателя предыдущего года, а в 2024 году выросла еще наполовину, достигнув отметки более 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, компания разработала первый импортонезависимый продукт для построения программно-определяемых сетей Basis SDN, презентация которого состоялась 28 мая.

Заявки, представленные участниками, проходят экспертизу специальной комиссией, включающей профессиональных экспертов, которые оценивают технологический уровень продуктов, степень их инновационности и экспортный потенциал. После этого Наблюдательный совет принимает решение об утверждении финального списка рейтинга.

Благодаря попаданию в топ-10 «Базис» принят в Ассоциацию быстрорастущих технологических компаний «Национальные чемпионы». Организация ставит перед собой цель координировать работу своих членов, представлять и защищать общие интересы, включая разработку новых форм поддержки и подготовку рекомендаций по совершенствованию текущего законодательства. Сегодня участниками проекта являются 105 компаний из разных отраслей промышленности.