Российская «дочка» Microsoft подает на банкротство

Microsoft Rus, российская структура корпорации Microsoft, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.



Добровольное банкротство

Российская «дочка» американской Microsoft — ООО «Майкрософт Рус» — намеревается подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Уведомление об этом компания разместила на портале Федресурса.

Ее материнская компания - американская Microsoft заявила о приостановке деятельности на российском рынке 4 марта 2022 г.

В соответствии с опубликованной информацией, ООО «Майкрософт Рус» имеет задолженность перед Газпромбанком.

Angel Bena / Pexels Российская «дочка» Microsoft намерена обанкротиться

В январе 2025 г. Газпромбанк обратился в суд с иском к «Майкрософт Рус» о взыскании 90,9 млн руб. в качестве неосновательного обогащения. В материалах дела указано, что основанием для иска послужил договор на оказание услуг, заключенный в сентябре 2021 г. и действовавший до 12 сентября 2022 г.

Согласно заявлению истца, с 01 апреля 2022 г. ответчик прекратил оказание услуг по указанному договору, несмотря на получение оплаты за них. Это привело к возникновению ситуации неосновательного обогащения.

В результате рассмотрения дела суд вынес решение в пользу истца, постановив взыскать с «Майкрософт Рус» $887 тыс. в качестве неосновательного обогащения, а также проценты в размере $62 тыс. Общая сумма взыскания составила $949 тыс., что в пересчете по курсу на момент написания этого материала (78,63 руб.) соответствует примерно 74,6 млн руб.

Суд также постановил взыскать проценты за период с 30 апреля 2025 г. до момента фактической оплаты, рассчитанные на основании средневзвешенных процентных ставок по кредитам.

Как Microsoft уходила из России

Как сообщал CNews, Microsoft ушла с рынка в марте 2022 г., оказавшись в числе первых иностранных компаний, громогласно свернувших свои дела в России.

Microsoft остановила все операции, включая продажи ПО и услуг. Помимо этого, она перестала продлевать российскому подписки на облачный сервис 365 и отключила от своих облачных сервисов Visio Online, Project Online и Power BI несколько компаний из России. И лишь малая часть перечня всех антироссийских санкций Microsoft.

В декабре 2024 г. и январе 2025 г. были окончательно закрыты филиалы в 13 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Будем их душить»

На встрече с представителями российских деловых кругов 26 мая 2025 г. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принять меры в отношении западных компаний, которые объявили об уходе, но продолжают работать на российском рынке.

Один из участников предложил ограничить деятельность компаний, частично ушедших с рынка, включая Zoom и Microsoft.

«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не препятствовала уходу компаний, не создавала им препятствий, а, напротив, предлагала благоприятные условия для работы. «А они пытаются нас душить — нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — сказал Путин.

Также он отметил, что необходимо отучить россиян от использования западных сервисов. Это заявление прозвучало в ответ на замечание о том, что крупные компании переходят на российские сервисы, такие как «Яндекс» и VK, а обычные пользователи продолжают пользоваться привычными западными программами.

«Я не шучу, серьезно», — добавил Путин.