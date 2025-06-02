«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Линус Торвальдс добился блокировки учетной записи Киса Кука – одного из ключевых идеологов Rust в Linux и действующего сотрудника Google. Причиной стала подмена коммитов – при добавлении pull-запроса была использована ссылка на репозиторий с некорректной информацией об авторах коммитов – вместо реального имени был указан сам Торвальдс, хотя он к этим коммитам непричастен.

Торвальдс за справедливость

Разработчик Linux, сотрудник Google и теперь бывший главный сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов.

Коммит (commit) – это запись всех изменений в репозитории, то есть своего рода «снимок» нынешнего состояния проекта, с учетом ранее внесенных в него изменений.

Кук, помимо прочего, также является одним из главных идеологов отказа от языка С в пользу более современного и безопасного Rust также это лидер Ubuntu Security Team, и мейнтейнер 14 подсистем ядра, связанных с его безопасностью. И теперь учетная запись человека, так глубоко интегрированного в экосистему Linux, заблокирована.

Поводом для этого стал всего-навсего один pull request, содержащий предложение по включению в ядро Linux 6.16 ряда нововведений. Они ссылаются на Git-репозиторий, который поддерживает сам Кук, и в котором указана некорректная информация об авторах коммитов.

Grok AI В стане Linux очередной громкий скандал, и снова Торвальдс в его эпицентре

Отметим, что Торвальдс в последнее время регулярно позволяет себе отстранять мейнтейнеров от работы над Linux. Ранее он заблокировал несколько мейнтейнеров российского происхождения, назвав их «кучкой русских троллей».

Фальшивый Торвальдс

Распознать ошибку было крайне просто. Как оказалось, в репозитории имели место быть фальшивые изменения, которые произвел некто под именем Linus Torvalds. Однако сам Торвальдс, по его словам, к этим и изменениям не имеет ровным счетом никакого отношения.

Как пишет портал OpenNet, один из коммитов, добавленных поддельным Торвальдсом в ветке Кука – это просто копия другого, но на этот раз реального коммита в ветке Торвальдса, хотя и с другим хэшем SHA1. Визуальных отличий между ними нет, различаются только подписи.

Торвальдс узрел в этом потенциально вредоносную активность и не стал разбираться, как такое в принципе могло произойти. Вместо этого он распорядился заблокировать учетную запись Кука – этот приказ выполнил Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org.

Однако стоит отметить, что расследование все же будет произведено. Профиль Кука был заблокирован до выяснения всех обстоятельств произошедшего и подтверждения отсутствия компрометации профиля Кука. А до той поры любые изменения от него приниматься не будет.

Кто виноват

Кис Кук к моменту выхода материала не имел точного представления о причинах произошедшего. По его словам, у него были трудности с объединением ряда своих Git-веток – он попытался решить вопрос при помощи операции git rebase, но не получил нужного ему результата. Помимо этого, у него еще и сбоил SSD-накопитель, который выдавал ошибки во время копирования.

Обо всем этом Кук сообщил Торвальдсу, но тот не поверил в такое объяснение, заявив, что изменение авторства коммитов – это преднамеренное действие, а не результат сбоя, программного или аппаратного.

Важно также отметить, что в репозитории Кука было перезаписино свыше 6000 коммитов. В результате 5% этих коммитов были подписаны именем Торвальдса, хотя он с ними никоим образом не связан.

Исполнить, но не согласиться

Заблокировавший Киса по приказу Торвальдса Константин Рябцев полагает, что произошедшее – следствие недосмотра и ошибки. По его мнению, Кук неаккуратно использовал утилиту b4 (ее написал Рябцев).

Рябцев уверен, что в действиях Кука не было злого умысла. Позже он временно восстановил доступ Кеса к kernel.org. Также он пересмотрит код своей утилиты во избежание повтора ситуации со сменой авторства коммитов.