Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов

Производитель серверного и компьютерного оборудования «Аквариус» снова планирует продать свою долю. Сделка пройдет в июне 2025 г., ее объем может достичь 55 млрд руб. Источники утверждают, что покупателем может стать олигарх из списка богатейших бизнесменов Forbes — Искандер Махмудов.



«Аквариус» продается

Как стало известно CNews, готовится сделка по продаже доли одной из крупнейших российских ИТ-компаний — «Аквариус». Как сообщили три источника CNews, знакомые со сделкой, она состоится в июне.

Возможным покупателем 51% доли компании собседники CNews называют Искандера Махмудова. Он занимает 25 место в рейтинге 146 долларовых миллиардеров России Forbes за 2025 г. Состояние Махмудова по оценке издания составляет $7,3 млрд.

По данным источника CNews, близкого к владельцам «Аквариуса», ИТ-актив приобретет Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Она объединяет более 40 предприятий в 11 регионах России, контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, 25% рынка проката цветных металлов, а также более 50% европейского рынка медных порошков.

Другой собеседник из числа топ-менеджеров ИТ-компании «Аквариуса», сообщил, что компанию собирается купить Трансмашхолдинг (ТМХ), который производит подвижные составы для железнодорожного и городского рельсового транспорта. В число владельцев как УГМК, так и ТМХ входит Искандер Махмудов.

«Аквариус» «Аквариус» снова продает свою долю

Глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин не ответил на вопросы CNews относительно сделки, как и представители ТМХ и УГМК.

За сколько продаете

В 2023 г. Алексей Калинин оценил бизнес в 80 млрд руб., рассказал CNews генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов. «С учетом роста мощностей (запуск комплекса в Твери) и доли на рынке серверов (до 75% в корпоративном сегменте), текущая оценка может достигать 90–100 млрд рублей, — продолжает он. — Итого, базовая стоимость 51% компании составит порядка 40 млрд рублей. Плюс 20-30% за приобретение контрольного пакета. Итого, стоимость доли в компании может уйти за 45-55 миллиардов рублей».

В ноябре 2024 г. «СберИнвест», входящий в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, получил 12% долю в капитале «Аквариуса». Позже, как сообщили собеседники CNews, близкие к Сбербанку, «СберИнвест» приобрела еще 12%. Таким образом, теперь у «СберИнвеста» есть 24% доля «Аквариуса».

Помимо «СберИнвеста» крупными долями «Аквариуса» владеют Алексей Калинин и президент одноименной группы Владимир Степанов.

В феврале 2024 г. «Ведомости» сообщали, что Сбербанк занялся производством для своих нужд серверов собственного дизайна на архитектуре x86 и процессорах Intel и AMD. Собеседники CNews поясняли, что Сбербанку нужны мощности «Аквариуса» в Шуе и Твери для производства ИТ-оборудования для собственных нужд.

Почему компания распродается

Собеседники CNews в различных компаниях производителях электроники отмечают, что «Аквариус» уже давно ищет покупателя и испытывает «финансовые трудности». В основном причиной переговоров собеседники CNews называют большой кассовый разрыв.

Источники CNews среди бывших сотрудников «Акваруиса», а также среди топ-менеджеров ИТ-компаний рассказали, что в «Аквариусе» прошла волна сокращений.

«После 2022 года «Аквариус» вошел в этап стремительного развития: освоение производства новых продуктов, локализации их производства, вложение в складской запас комплектующих (при волатильном курсе валюты), покупка и переоснащение завода в Тверской области, покупка менее крупных компаний («Аэродиск»), — рассказал CNews руководитель омской ИТ-компании Bitblaze Максим Копосов. — Такое развитие требует больших инвестиций и связано с большими рисками. На фоне снижения объема госзакупок, сложности доступа к кредитным средствам из-за больших ставок, риски могли выстрелить, и дофинансирование через привлечение инвестиций от крупной стабильной компании, могло быть закономерным выходом».

Одна из основных проблем российских производственных компаний — недозагрузка их производственных мощностей. Спрос на российскую продукцию остается в основном искусственно создаваемым регуляторными мерами, отмечает автор Telegram-канала Алексей Бойко.

Сделка с промышленным холдингом поможет «Аквариусу» выйти за пределы госрынка, говорит собеседник CNews среди разработчиков электроники. «Для «Аквариуса» это открывает возможность расширить клиентскую базу и создать новые продукты для промышленного сектора: что особенно актуально в условиях нарастающего импортозамещения в сфере оборудования и программного обеспечения», — говорит он.

Что известно об «Аквариусе»

«Аквариус» был основан в 1989 г. как советско-западногерманское СП, а через три года стал полностью российским предприятием. В ноябре 2023 г. группа «Аквариус», ранее входившая в «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), стала независимой организацией, а ее владельцами — сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов.

Производственные комплексы компании находятся в Шуе (Ивановская область) и Твери. Мощность производства — до 2,5 млн устройств в год. Оборудование компании «Аквариус» включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 15 сентября 2022 года Минфин США включил компанию в санкционный список (SDN).

Компания производит ПК, ноутбуки, смартфоны, платы и пр.