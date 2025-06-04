Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта

В структуре Сбербанка появилась компания «Сверхтех» – разработчик ПО. Она создана силами «дочки» банка – фирмы «Сбертех». В России повышенный спрос на отечественные программные наработки – вероятно, это является причиной создания компании.

Новому ПО – новый разработчик

Компания «Сбертех», дочернее предприятие Сбербанка, основало новую фирму «Сверхтех», пишет «Коммерсант». Это разработчик программного обеспечения, основным направлением деятельности которого станет написание высокотехнологичного ПО.

Новая фирма зарегистрирована не в Москве, как это часто бывает, а на юге России – в Сочи, точнее, в Сириусе. Представители «Сбертеха» уточнили изданию, что в дополнение к непосредственной разработке ПО «Сверхтех» займется «развитием инструментов для разработки цифровых продуктов».

Что известно о компании

ООО «Сверхтех» почти полностью принадлежит АО «Сбертех» – у него в этом предприятии 98-процентная доля. Оставшиеся 2% удерживает фирма по разработке ПО – ООО «Т-360» с уставным капиталом 10 тыс. руб., которая на 100% принадлежит ООО «Цифровые активы». Эта компания основана в 2015 г. и имеет уставный капитал свыше 7 млрд руб.

Фото: FreePik Основная задача новой компании - написание кода

Согласно ЕГРЮЛ, у «Цифровых активов» на момент выхода материала было три учредителя, однако все они засекречены. Таким образом, полный перечень владельцев «Сверхтеха» скрыт от простых россиян.

АО «Сбертех» – это ИТ-подразделение Сбербанка, существующее в виде отдельной компании с 2011 г. по итогам 2024 г. ее выручка достигла 20,5 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»). Компания убыточная – за отчетный период ее чистый долг составил почти 426 млн руб.

«Сверхтех» – это в настоящее время единственная «дочка» «Сбертеха». Генеральный директор «Сверхтеха» – Андрей Лисняк, уставный капитал – 10 тыс. руб., дата основания – 30 мая 2025 г.

Основной вид деятельности предприятия – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01). Дополнительных видов деятельности 15, среди них: «деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (62.03), «деятельность по обучению пользователей» (62.02.3), «деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем» (62.02.1) и «научные исследования и разработки в области защиты информации» (72.19.4).

Как у других

Как пишет «Коммерсант», Сбербанк – не единственный российский банк, в активах которого теперь есть собственный разработчик ПО. Аналогичными компаниями в настоящее время владеют как минимум ВТБ, Газпромбанк и «Альфа-банк».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, основным направлением работы «Сверхтеха» станет создание «инструментов для цифровой трансформации государственного управления и системы образования». Это предположение высказал изданию на основе того, где именно зарегистрирована новая компания. «"Сбертех" – одна из самых крупных ИТ-компаний в стране, инвестиции в проект могут составить от 300 млн руб. и выше, а работать над ним будет команда из 20–30 человек, в число которых войдут в том числе сотрудники и студенты Сириуса», – добавил он.

И своим, и чужим

Не исключено, что «Сверхтех» будет создавать ПО и непосредственно для Сбербанка. В банковской сфере до сих пор активно применяется зарубежный софт, особенно в сегменте Big Data, отметили другие собеседники издания. По их словам, на нынешнем этапе отечественные решения не в силах заменить иностранные решения.

Инженер-аналитик «Газинформсервиса» Екатерина Едемская уверена, что «появление таких игроков, как "Сверхтех", может усилить конкуренцию среди отечественных разработчиков и простимулировать рынок к более агрессивному развитию». Она сообщила изданию, что подобное «создает предпосылки для появления полноценного отечественного софта, соответствующего требованиям КИИ (критической информационной инфраструктуры – прим. CNews».

«После ухода крупных западных вендоров и курса на импортозамещение значительно выросла роль российских разработчиков. Новые решения востребованы в сегментах корпоративных систем и платформ разработки. Создание "Сверхтеха" вписывается в стратегию "Сбера" по развитию собственной ИТ-экосистемы», – сказал «Коммерсанту» гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. По его мнению, «Сбертех» будет создавать ПО и инструменты искусственного интеллекта не только для Сбербанка, но и для сторонних клиентов.