В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов

Производитель российских ноутбуков, СХД и серверов «Промобит» представил российскую систему хранения данных на отечественном процессоре Baikal-S. Компания выпустит два десятка СХД в III квартале 2025 г. Стоимость устройства будет измеряться десятками миллионов.

СХД утонули в «Байкалах»

Как выяснил CNews, российская компания «Промобит» выпустила первую систему хранения данных (СХД) на отечественном процессоре Baikal-S. Об этом CNews рассказал директор компании Максим Копосов.

По его словам, первая серия устройств в количестве 20 штук появится в III квартале 2025 г. И будет производиться на мощностях компании в Омске.

Стоимость системы хранения данных будет определяться комплектацией и измеряться в десятках миллионов рублей. Она уже включена в реестр Минпромторга и рассчитана на госзаказчиков.

Технические характеристики

СХД оснащена двумя резервируемыми контроллерами на Baikal-S. Высота в стойке равна двум юнитам. Устройство может использовать до 24 накопителей формата U.2 стандарта NVMe.

Система хранения данных работает на ПО собственной разработки BITBLAZE — BlazeX (включено в реестр Минцифры) и поддерживает режим симметричной активной работы двух контроллеров.

«Промобит» СХД BITBLAZE на российских процессорах

СХД имеет отечественный корпус, материнскую плату, процессор, внутренние платы соединения, а также блок питания.

Платы спроектированы в России, поверхностный монтаж производится также в России. Платы для серийной партии планируется производить на отечественном предприятии «Резонит».

Тренд на Baikal

Все больше компаний практически одновременно начинают выпускать продукты на базе отечественных процессоров Baikal. Например, в апреле СХД также представила компания «Элпитех». Сервер «Элпи323» (с одним процессором) обладает DDR4 памятью отечественного производства с микроконтроллером «Амур». Текстолит для нее сделан российской компанией «Резонит». Оперативная память поддерживает до 384 ГБ. Также в скором времени планируется использовать и российскую SSD-память, рассказал представитель производителя. На сервере используется и материнская плата «Элпитеха».

Вскоре появится СХД «Аквариуса» на Baikal, уже появилась система Tantor.

При этом эксперты сомневаются в перспективности таких проектов из-за низкой доступности процессоров Baikal. «Российские процессоры не имеют локализованного производства, а перспективы размещения достаточно крупных заказов у зарубежных производителей в настоящее время сомнительны», — говорил CNews Александр Кольцов, инженер Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Основная сложность подобных решений заключается в ограниченной серийности, поскольку кристаллы для процессоров производят только на зарубежных фабриках, куда у российских компаний есть минимальный доступ.

Поэтому собеседники CNews среди производителей считают, что производство СХД на Baikal скорее используется как «пиар-ход», так как доступность этих процессоров под вопросом. «Каждая компания просто хочет заявить о себе на этом поле, но без будущих планов по производству», — отмечают собеседники.

О процессоре

Как писал CNews в ноябре 2024 г., в Россию пришла партия из 1 тыс. процессоров Baikal-S., и в начале 2025 г. она уже была распродана. Рынок давно ждал российские процессоры. Напомним, что летом 2022 г. «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC. Напомним, Тайвань в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине, и тайваньский чипмейкер TSMC прекратил производить чипы для России.

Серверный ARM-процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал Электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик. Датой окончания проекта первоначально было прописано 30 ноября 2019 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 ГФЛОПС.

Ранее сообщалось, что ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

Первую инженерную партию чипов «Байкал Электроникс» получила в октябре 2021 г. с тайваньской контрактной фабрики TSMC. В компании ожидали, что полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук придет до конца III кв. 2022 г., однако весной 2022 г. на Россию обрушились санкции.

Наладить их выпуск на территории России не представляется возможным — в стране нет подходящих для этого производственных мощностей, самый современный техпроцесс, освоенный отечественными вендорами микросхем — это 65 нм прямиком из начала XXI века.

«Байкал Электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал Электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.