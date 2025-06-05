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«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Дочерняя компания «Микрана», которая начала процедуру ликвидации, должна была к 2025 г. обеспечить технологическую независимость отечественных компаний, выпуская до 200 тыс. микросхем в год.

Решение о ликвидации

Томский производитель телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» принял решение о ликвидации дочерней компании — ООО «Микатом». Информацию о начале процедуру ликвидации юридического лица, обнаружило агентство «Интерфакс» в материалах «Федресурса».

ООО «Микатом» должен был выпускать до 200 тыс. микросхем в год. Целью проекта, как пишет агентство, была организация производства силовой и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия для обеспечения технологической независимости отечественных компаний к 2025 г.

На запрос CNews о причинах решения о ликвидации в «Микране» на момент публикации материала не ответили.

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«Микран»
«Микран» ликвидирует дочернее предприятие, созданное для производства силовой и СВЧ-электроники

«Микран» был создан в 1991 г. на базе научной лаборатории Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктором Гюнтером. Сейчас, как указано на его сайте, компания насчитывает более 1,6 тыс. сотрудников.

Основные направления деятельности — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

Проект по обеспечению технологической независимости

В производство «Микатома», созданного в конце 2021 г., планировалось инвестировать не менее четырех млрд руб. «Микран» рассчитывал на финансовую поддержку «дочки» от госкорпорации «Росатом» и на включение ее в нацпроект «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» — одного из этапов Национального проекта по поддержке российской электроники.

В середине мая 2022 г. он был согласован с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» планировалось направить 880,7 млрд руб.

В опубликованном в 2023 г. годовом отчете «Росатома» за 2022 г. «Микатом» (резидент территории опережающего развития «Северск») приводится в списке примеров успешных проектов: «Объем инвестиций 18 млрд руб., 251 рабочее место».

Ситуация изменилась

Измерительные приборы и СВЧ-изделия «Микрана» до 2022 г. пользовались спросом не только на российском рынке. Компания работала с заказчиками из 50 стран мира и имела офисы, например, в Италии, где работала под брендом Youncta. В 2023 г. выручка «Микрана» за рубежом сократилась на 31,6% год к году и составила 65 млн руб.

На внутреннем рынке тоже не обошлось без проблем. В октябре 2023 г., арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании с АО «НПФ "Микран"» штрафа в размере трех млн руб. по иску Минпромторга России за недостижение целевых показателей по договору о предоставлении субсидии.

В феврале 2024 г. СNews писал, что 90% акций НПФ «Микран» приобрела структура «Газпрома» «Газпром Тех». В марте 2025 г. холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») купил 100% НПФ «Микран».

В структуру «ИКС холдинга» входит пять компаний: Yadro, «Цитадель», «Гарда», «Криптонит», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки – «Бюро 1440».

Анна Любавина

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