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США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России

Власти США предлагают в качестве награды до $10 млн за информацию о хакере, проживающем, по их данным, в России. Десять лет назад рекордной считалась сумма в $3 млн, обещанная ФБР также за поимку «русского хакера».

$10 млн за хакера

Государственный департамент США, который управляет программой «Награды за справедливость» предлагает до $10 млн за информацию о предполагаемом разработчике вредоносного ПО RedLine Максиме Александровиче Рудометове или его сообщниках, выяснил The Register.

В октябре 2024 г. сотрудники международных правоохранительных органов арестовали в Бельгии двух человек, подозреваемых в незаконной деятельности с использованием Meta infostealer, а также RedLine, которая, по словам федералов, использовалась для заражения миллионов компьютеров по всему миру с февраля 2020 г. Тогда же были предъявлены обвинения Рудометову. ФБР вело это расследование несколько лет.

Рудометов родился на Украине в 1999 г. и уехал в Россию после начала СВО. Власти США предполагают, что как минимум на осень 2024 г., он продолжал находиться в Краснодаре. Его IP-адрес зафиксировали, когда он зашел в учетную запись Apple iCloud для игры в мобильную игру. Кроме того, в его аккаунте iCloud было обнаружено несколько фотографий, метаданные которых указывали на то, что они были сделаны в Краснодаре.

Вредоносное ПО как услуга

RedLine, известный с 2020 г., позволяет злоумышленникам красть логины, пароли, cookie, данные банковских карт и криптокошельков, а также скачивать и запускать сторонние программы. ПО распространяется в том числе с помощью вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков.

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freepik/lucabravo
Власти США обещают щедрое вознаграждение тому, что поможет арестовать разработчика ПО RedLine

Оператор взимает плату с других хакеров за использование своих услуг. Это называется «вредоносное ПО как услуга». По данным ФБР, пишет издание, Рудометов продавал RedLine по такой модели.

Redline, например, использовался похитителями учетных записей клиентов провайдера облачных услуг Snowflake, которые преступники затем использовали для одной из крупнейших краж, когда были похищены терабайты данных, затрагивающих сотни миллионов людей.

В мае 2025 г. поставщик VPN NordVPN обнаружил около 94 млрд украденных файлов cookie, выставленных на продажу в даркнете. Redline был связан с 44% из них.

Сколько в США платят за поимку хакеров из России

В декабре 2019 г. CNews писал о предложенной Госдепом США награде в $5 млн за сведения, которые помогут арестовать российского хакера Максима Якубца. Министерство юстиции США обвинило его в связи с хакерской группировкой Evil Corp., называя Якубца ее лидером.

В феврале 2015 г. ФБР заявило о готовности выплатить, считавшееся тогда рекордным, вознаграждение в $3 млн за помощь в розыске гражданина России Евгения Михайловича Богачева. Ему были предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием компьютеров и электронных средств связи, отмывании денег. Предполагалось, что Богачев участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus.

Анна Любавина

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