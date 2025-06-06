Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов

Нормы второго пакета разрабатываемого Правительством России мер борьбы с кибермошенничеством предусматривают, чтобы российские юридические лица использовали для авторизации пользователей только адреса электронной почты, созданные в национальной доменной зоне. Это исключает возможность входа в электронную почту, например, через Gmail.

Мера борьбы с мошенничеством

В России обсуждается законопроект, который может запретить авторизацию на сайтах через Gmail и другие иностранные почтовые ИТ-сервисы, пишет РБК.

«Если поправки в закон будут приняты, все российские юридические лица — владельцы сайтов — должны будут обеспечивать авторизацию исключительно через адреса в национальной доменной зоне. Это затронет даже тех пользователей, которые ранее регистрировались с иностранной почтой, включая Gmail т.е. бесплатный сервис электронной почты от компании Google. Исключения может установить правительство, но пока они не описаны», — следует из документа, с которым ознакомился РБК.

Новый запрет дополняет введенные ранее ограничения — с 2025 г. регистрация на российских сайтах уже невозможна через иностранную почту, но пока это не касалось авторизации. Проект изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находится на стадии межведомственного согласования. Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подчеркнули, что меры еще обсуждаются и могут быть изменены.

Стоит отметить, что с 1 января 2025 г. в России уже действует запрет на регистрацию новых аккаунтов на отечественных ИТ-платформах с использованием зарубежных почтовых сервисов. Однако существующие пользователи, зарегистрированные через иностранные электронные почты, пока сохраняют доступ к своим аккаунтам. Первый пакет, принятый весной 2025 г., включал запрет на использование мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при работе с клиентами, а также ввел требования по маркировке звонков от организаций и блокировке спам-звонков.

Доработки законопроекта

В 2023 г. Государственная дума (Госдума) приняла закон, которым отложила запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты до 2025 г. Ранее с такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Дмитрий Горелкин. Необходимость переноса он объяснял тем, что в ходе «череды консультаций и совещаний с отраслью» выяснилось, что «сроки нужно продлевать — иначе не будет гарантии стабильного функционирования ИТ-платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей». За год компании решат технические сложности и смогут завершить перевод подразделений под российский контроль, добавил Горелкин.

Дмитрий Горелкин отметил, что целью поправок является усиление сохранности персональных данных и сокращение рисков интеграции ИТ-сервисов из недружественных стран в российские ресурсы. Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщал в 2024 г., что закон не имеет обратной силы, поэтому после его вступления в силу россиянам не придется менять иностранные почтовые ящики, с помощью которых они уже зарегистрировались.

В июне 2025 г. представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко не стал комментировать конкретные положения, которые включает второй пакет. Он лишь отметил, что в него войдет больше десятка мер, в том числе по регулированию оборота банковских карт, созданию правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот SIM-карт. Пока документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств и отрасли, подчеркнул представитель аппарата.

Защиту средств граждан страны

На территории России 1 июня 2025 г. начнет действовать новый закон о мошенниках. Его положения направлены на защиту данных и средств граждан страны, об этом уже писал CNews. Со слов руководителя центра правопорядка по Москве и Московской области Александра Хаминского, банки начнут проверять «подозрительное снятие наличных». Теперь кредитные организации обяжут выявлять признаки выдачи средств без добровольного согласия.

Закон также, дополнил юрист, позволит выбрать близкого человека в качестве уполномоченного лица. Такой человек сможет подтвердить совершение операции по переводу средств. Это также позволит избавить граждан от нежелательных махинаций. «В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. руб. в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», — подытожил Хаминский.