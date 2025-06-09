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Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов

Завершено расследование хищения миллионов бюджетных рублей, выделенных на создание профессиональной соцсети для педагогов по заказу Минпросвещения. Одним из фигурантов дела является экс-директор проекта «Гостеха».

Следствие завершено

Завершено расследование хищения 38 млн руб. из выделенных бюджетом средств на создание первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт», которое Минпросвещения заказало в рамках реализации национального проекта «Образование» подведомственному фонду, выяснил «Коммерсант».

Фигурантами дела являются Ярослав Демченко, бывший руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент «Сколково»), а также Антон Аникин и Артем Прошко, руководители подрядчика по госконтракту ООО «Клевер» и субподрядчика ООО «РСВ». Фигуранты своей вины не признали.

Сервис для педагогов

По данным следствия, Минпросвещения в октябре 2019 г. заказало ФГАУ разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"».

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Разработанная для педагогов АИС «Горизонт» оказалась нерабочей

«Клевер» и РСВ должны были в течение 70 дней после заключения договора создать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, включая сервис обмена мгновенными сообщениями, расчет рейтинга, профиль компетенций, систему управления базами данных и др. Система должна была иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг.

Прошко и Аникин, утверждают следователи, вступив в сговор с Демченко — большую часть работ по созданию АИС, которая вообще не работает, выполнили фиктивно; а 38 млн руб. «распорядились по своему усмотрению».

Фонд для повышения престижа педагогической профессии

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» занимается продвижением лучших практик и инициатив в образовании и воспитании, организацией мероприятий по повышению престижа педагогических профессий. В 2022 г. Фонд переименовали в Центр просветительских инициатив, учредителем которого, как указано на его сайте, выступает Министерство просвещения России.

Об аресте Демченко Тверским судом Москвы в связи с делом о хищении средств, выделенных ФГАУ на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения, CNews писал в апреле 2024 г. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

До этого Демченко работал директором проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум», откуда уволился по своей инициативе в марте 2023 г.

Анна Любавина

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