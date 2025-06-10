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Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Суд приговорил бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Милашевского за растрату к четырем года колонии. В 2012 г. экс-чиновник входил в число наиболее высокодоходных сотрудников Минкомсвязи.

Приговор суда

Замоскворецкий районный суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима с запретом на два года занимать должности на госслужбе бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Игоря Милашевского, пишет «Коммерсант».

Слушания начались 19 марта 2025 г. и длились семь судебных заседаний. Прокурор просил для подсудимого семь лет колонии общего режима.

Четырехлетний срок получился путем частичного сложения сроков, назначенных судьей — два года колонии общего режима за растрату и три года за злоупотребление должностными полномочиями.

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Следственный комитет России
Милашевского признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями

После оглашения приговора осужденный сказал председательствующему, что приговор ему ясен.

Арестовали Милашевского в сентябре 2023 г. Уголовное дело было возбуждено в июле 2023 г. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Сначала ч. 1 ст. 285 была заменена на ч. 3 (добавился квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий»), затем в деле появилась ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

Растрата в АО «ГЛОНАСС»

Милашевский возглавлял АО «ГЛОНАСС» с июля 2018 г. по ноябрь 2022 г.

Он нанес акционерному обществу ущерб в размере девяти млн руб., по данным «МК», организовав «золотые парашюты» сотрудникам компании при увольнении, например, своему заместителю и еще одному руководящему работнику. Кроме того, сам Милашевский несколько дней не появлялся на работе, но получал зарплату за эти даты.

АО «ГЛОНАСС» было создано в 2015 г. для выполнения функций оператора системного экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «Эра-ГЛОНАСС».

Работы «ЭРА-ГЛОНАСС» начинается с установки на машину навигационно-связного терминала. При попадании автомобиля в ДТП этот терминал, используя сигналы спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, автоматически определяет местоположение аварийного транспортного средства и в режиме приоритизации вызова автоматически передает по каналам мобильной связи в ближайший узел системы «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных координатах, времени и тяжести ДТП.

Высокодоходная карьера

Игорь Милашевский в 1994-1998 гг. занимал пост вице-президента компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), выяснил ТАСС. В 2004 - 2011 гг. возглавлял Министерство транспорта и связи Чеченской Республики, а в 2012-2018 гг. являлся советником главы Минкомсвязи России.

В 2012 г. Милашевский задекларировал доход в размере 24,5 млн руб. (34 млн руб. с учетом доходов жены) и вошел в число наиболее высокодоходных сотрудников Минкомсвязи. В открытых источниках есть информация о том, что его близкие родственники проживают за рубежом, а на жену оформлена недвижимость во Франции.

Анна Любавина

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