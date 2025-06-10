Власти изменят правила банкротства ИТ-компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»

Минпромторг заказал работы по совершенствованию механизма банкротства системообразующих предприятий. Трудности наступают из-за высокой ключевой ставки, сокращения финансирования льготных кредитов для системообразующих ИТ-компаний, а также санкционного давления. Эксперты полагают, что власти хотят уйти от распродажи активов за бесценок и увольнений к выбору в первую очередь оздоровительных мер.

Совершенствование банкротства

Как выяснил CNews, Минпромторг работает над совершенствованием института банкротства в отношении системообразующих организаций в целях сохранения компетенций, производства и привлечения новых инвесторов. Такие работы ведомство заказало в конце мая 2025 г., выделив на них 22 млн руб., следует из портала госзакупок.

Планируется сформировать пакет документов для внесения изменений в акты Правительства, а также предложения по участию Минпромторга в процедурах банкротства системообразующих организаций и предложения по функциям государственного фонда развития промышленности в ходе таких процедур.

Будет выработана концепция совершенствования института несостоятельности, которая охватит, в том числе особенности применения мер финансового оздоровления и особенности конкурсного производства. Работы должны быть завершены к 30 ноября 2027 г.

Зачем это нужно

«Текущая экономическая и политическая ситуация оказывает существенное влияние на все сферы экономики, при этом финансовое состояние многих предприятий и организаций ухудшается, особенно на те из них, которые отвечают признакам системообразующих организаций российской экономики», — отмечается в техзадании. К таковым предприятиям относятся 2326 организаций, из них 1323 организации находятся в сфере ведения Минпромторга.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Минпромторг улучшит систему банкротства системообразующих предприятий

Согласно техзаданию, в случае несостоятельности системообразующих организаций эффект от признания их банкротом влияет на смежные отрасли и экономику целых регионов, в связи с чем процедуры банкротства должны учитывать данные особенности в целях сохранения компетенций, производства и привлечения новых инвесторов.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает особенности банкротства стратегических предприятий. Для таких действует, например, увеличенный срок неплатежеспособности и размер неудовлетворенных требований по сравнению с инициированием банкротства остальных предприятий, процедуры внешнего управления и конкурсного производства в целях максимального сохранения компетенций и единого имущественного комплекса.

При этом состав системообразующих предприятий лишь частично совпадает с составом стратегических предприятий и организаций. Поэтому в министерстве считают, что механизм банкротства таковых следует доработать.

Банкротства по линии ИТ

Одно из самых громких банкротств по линии ИТ — несостоятельность микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т». Предприятие по решению столичного Арбитражного суда было признано банкротом в октябре 2019 г. Предшествовала ему задолженность перед ВЭБ.РФ в размере сотни миллионов долларов.

Как рассказал CNews генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов, банкротство «Ангстрем-Т» привело к «распылению» активов компании из-за отсутствия механизмов сохранения технологического ядра.

Как ранее CNews пояснили эксперты, они надеются, что государство поможет «Ангстрему» сохранить активы и компетенции предприятия.

«Примером тут может быть и «Айти», где банкротство старейшего юрлица группы привело к распродаже активов (например, бизнес по аутсорсингу разработки ПО продан холдингу Softline), — продолжил он. — Это фрагментировало компетенции».

При этом поручителем «Ангстрема-Т» выступило предприятие «Ангстрем-Т». В том числе, из-за этих долгов в декабре 2024 г., в отношении зеленоградской микроэлектронной компании «Ангстрем» введена процедура наблюдения. По данным Федеральной налоговой службы ФНС, у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на сумму 147,6 млрд. руб. Так же имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро.

В феврале 2025 г. отрасль в лице Ассоциации разработчиков и производителей (АПРЭ) попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство.

Что пошло не так

«Возможно государство задумывается о реформе законодательства о банкротстве, понимая, что действующее регулирование имеет лишь одну ликвидационную направленность (в том числе по системообразующим предприятиям), — говорит Сергей Лисин, управляющий партнер коллегии адвокатов ALX Partners. — При этом у этой направленности исторически имеется звериный оскал: людей увольняют, бизнес уничтожают, активы перепродают за бесценок».



«Текущая экономическая ситуация в стране не способствует успешному развитию системообразующих предприятий в сфере ИТ, — рассказал CNews основатель «Суверенной мобильной инициативы», российский ИТ-предприниматель и инвестор Александр Калинин. — Ключевая ставка остается высокой, а у производственных ИТ-предприятий нет высокой маржинальности. Также кардинально изменилась ситуация с курсом рубля с начала года. Закупка комплектующих велась по более низкому курсу рубля, и сегодня продажа готовых изделий должна вестись по низкой цене. Для эффективной работы предприятий нужен стабильный рубль в долгосрочной перспективе».

«Основные причины плачевного положения предприятий — сокращение финансирования льготных кредитов для системообразующих ИТ-компаний, санкционное давление, налоговые претензии и блокировки счетов, а также общий рост долговой нагрузки», — рассказал CNews генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов.

Елфимов считает, что системообразующие ИТ-предприятия сталкиваются с уникальными вызовами: их банкротство означает потерю не только рабочих мест, но и стратегических компетенций. «Следует осуществить жесткую привязку процедур к сохранению технологического потенциала (например, через спецуправляющих с техническим бэкграундом); обеспечить более гибкие инструменты привлечения инвесторов (налоговые льготы, фонды санации); а также предупредительный мониторинг на основе данных Минэкономразвития. При рисках – инициировать докапитализацию», — заключил эксперт.