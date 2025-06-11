В Google работает так много лишних людей, что она будет платить премии за добровольные увольнения

Google предложила работникам денежную компенсацию за добровольный уход из компании. Такая опция теперь доступна работникам отделов поиска, рекламы, внутренней инженерной инфраструктуры, исследований и корпоративных коммуникаций, но только в США. Это новый метод Google по сокращению численности персонала.

За деньги да

Американский интернет-гигант Google реализовывает новый метод сокращения численности персонала. Как пишет CNBC, отныне корпорация в буквальном смысле предлагает обменять некую сумму денег на заявление об увольнении. Другими словами, она платит работникам за добровольный уход из своего штата.

Размер выходного пособия не раскрывается. В тестовом режиме она испытала новую программу в начале 2025 г., и эта инициатива возымела успех. Как пишут The Verge и 9to5Google, корпорация уволила несколько сотен человек в подразделениях по разработке Android и устройств Pixel, просто заплатив им за уход. Точное количество получивших выплаты людей не раскрывается.

Теперь эта программа выходит на совершенно новый уровень. Платить за увольнение Google отныне будет еще и работникам отделов поиска, рекламы, внутренней инженерной инфраструктуры, исследований и корпоративных коммуникаций. Однако пока это распространяется лишь на тех, кто трудится в американских офисах компании.

Есть, к чему стремиться

Google раздула свой штат до поистине гигантских размеров. С 2007 г. было всего лишь три года, когда количество ее работников сокращалось – это происходило в 2009, 2013 и 2023 гг.

Единственная цель Google - в сокращении операционных расходов

Для сравнения, к концу доковидного 2019 г. в Google числилось 118,9 тыс. человек, а годом позже – 135,3 тыс. человек (данные Statista.com). В конце 2022 г. их было уже 190,2 тыс. человек. В 2023 г. Google начала увольнять персонал, оставила без работы около 12 тыс. человек, но нанимать новых людей при этом не перестала. В результате к концу 2023 г. ее штат сократился до 182,5 тыс. человек, а к концу 2024 г. вновь вырос до 183,3 тыс.

«Профессиональная идентичность»

Нововведение затронуло, в числе прочих, работников подразделения Google Knowledge & Information, в зоне ответственности которого находятся поиск, реклама и коммерческие продукты корпорации. В настоящее время в нем работают около 20 тыс. человек.

В октябре 2024 г. подразделение подверглось реорганизации, в результате которой у руля оказался Ник Фокс (Nick Fox). В начале июня 2025 г. Фокс разослал служебное письмо, в котором сообщил, что программой добровольного увольнения могут воспользоваться все, кто не чувствует себя на своем месте и полагает, что находится и работает не там, где должен. Те же, кто считает наоборот, а также те, кто преуспевает в своей работе на Google, могут этой программой не пользоваться, написал Фокс.

«Я хочу быть предельно ясным: если вы воодушевлены своей работой, полны энергии от предстоящих возможностей и хорошо работаете, я очень надеюсь, что вы не примете это (предложение об увольнении за деньги – прим CNews)», – добавил Фокс.

Всем все выгодно

Google начала «покупать» увольнения после того, как в октябре 2024 г. финансовый директор Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) заявила, что одним из ее главных приоритетов станет дальнейшее сокращение операционных расходов, поскольку Google намерена нарастить вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта в 2025 г.

Google, вероятно, полагает, что обе стороны, и компания, и сотрудник, получат свою выгоду от «платного увольнения». Работник будет при деньгах, хотя ему и придется искать новую работу и вливаться в новый коллектив, а Google, сумевшая откупиться от работника единоразовой выплатой в виде выходного пособия, в дальнейшем не будет тратиться на его зарплату, пенсионные и прочие отчисления.

Важно отметить, что идея покупать увольнения принадлежит вовсе не Google. Это в целом распространенная практика в крупных корпорациях – например, как сообщал CNews, в начале 2024 г. немецкая SAP инициировала крупномасштабную программу реструктуризации, которая включала сокращение штата. Многим работникам SAP предложила очень выгодные условия увольнения, и в этом был ее просчет.

Компания собиралась уволить 2000 человек, однако выгода была настолько солидной, что уже к июню 2024 г., менее чем за полгода, заявление на увольнение по этой программе подали более 5000 человек.