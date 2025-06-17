Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев

«Тильда Паблишинг» сменила структуру с ООО на АО. Выручка компании за 2024 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.



С ООО на АО

Как выяснил CNews, владелец конструктора сайтов Tilda — российская компания, «Тильда Паблишинг», сменил организационно-правовую форму с ООО (Общество с ограниченной ответственностью) на АО (Акционерное общество).

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», смена организационно-правовой формы произошла 24 декабря 2024 г. Во времена когда «Тильда Паблишинг» была организована как ООО, ее конечным владельцем и генеральным директором был Никита Обухов, который владел 100% долей компании. CNews задал представителям «Тильды Паблишинг» вопросы и ожидает ответов.

Переход с ООО на АО обычно бывает вызван задачами роста бизнеса. Основные причины смены организационно-правовой формы это: привлечение крупных инвестиций через продажу акций, в том числе на бирже (для ПАО), что невозможно в ООО; повышение ликвидности долей — акции легче купить/продать; оптимизация управления для большого числа владельцев через совет директоров; улучшение имиджа и престижа компании. Также статус АО может быть обязателен для участия в крупных проектах.

Переход на публичный статус усложняет управление. Компании должны строго соблюдать корпоративные процедуры и раскрывать информацию, особенно если они являются публичными акционерными обществами (ПАО). Это увеличивает затраты на услуги регистратора и аудит, а также снижает гибкость устава. Такой шаг подходит для компаний, готовых масштабироваться через фондовый рынок. Однако он требует принятия повышенных обязательств.

На момент написания этого материала, после преобразования в АО у «Тильда Паблишинг» скрыты конечные учредители. Однако, Обухов также числится генеральным директором.

«Тильда Паблишинг» сменила структуру с ООО на АО

Опрошенные CNews эксперты утверждают, что продажа части бизнеса стратегическому или финансовому инвестору — логичный шаг для владельца Tilda.

«С учетом 10-летней истории и текущих финансовых результатов, продажа части бизнеса стратегическому или финансовому инвестору — это логичный и, вероятно, выгодный шаг для владельца Tilda. Экзит в этой ситуации позволит зафиксировать накопленную стоимость и одновременно открыть новые возможности для масштабирования. На этом фоне преобразование компании в акционерное общество выглядит как закономерный шаг. Это упрощает юридическую структуру, дает гибкость в выпуске акций и распределении долей — классическая подготовка к инвестиционному раунду или сделке с партнером» — рассказал старший партнер в ИТ-интеграторе «Энсайн» Алексей Постригайло.

Tilda — это конструктор сайтов, который позволяет создавать веб-страницы без необходимости в навыках программирования. С его помощью можно создавать сайты, интернет-магазины, посадочные страницы, блоги и email-рассылки.

Сайт собирается из блоков, которые автоматически адаптируются под мобильные устройства и структурированы по смыслу (например, шапка сайта, меню, форма, текст, изображение).

Tilda предоставляет возможности для оптимизации сайтов под поисковые системы: подключение SSL и HTTPS, настройка заголовков и описаний.

Tilda работает по модели Freemium: есть возможность использовать бесплатный план для создания сайтов и несколько вариантов подписки с различными функциями.

Финансовые показатели компании

Согласно данным «Контур.Фокуса», в конце 2024 г. чистая прибыль компании составила 1,9 млрд руб., при выручке в 2,4 млрд руб.

На вопрос CNews о разнице в выручке в 500 млн руб. Алексей Постригайло пояснил следующее: «Принцип работы Tilda в том, что созданные пользователями лендинги и интернет-магазины размещаются прямо на серверах сервиса, и вся нагрузка по обслуживанию ложится на их инфраструктуру. При этом одно из главных преимуществ, которые они декларируют — это высокая скорость загрузки сайтов. Чтобы обеспечить такую стабильность и производительность, Tilda должна постоянно инвестировать в серверы, CDN, системы мониторинга, оптимизацию кода, поддержку пользователей. Добавим сюда расходы на команду разработки и маркетинг — и 500 млн руб. затрат в год уже не выглядят чем-то чрезмерным. Напротив, для зрелого и масштабируемого SaaS это абсолютно нормальный уровень операционных расходов».

Опрошенные CNews эксперты также оценили примерную стоимость компании на основе этих данных. «Российский рынок инвестиций в SaaS-проекты далек от прозрачности, поэтому делать однозначные выводы о том, как именно оцениваются такие компании, сложно. Но если опираться на те кейсы, что все же попадали в публичное поле, можно говорить о диапазоне 20–40 годовых прибылей или от 38 до 76 млрд руб. Конечно, это ориентир, и финальная цифра будет зависеть от многих факторов — темпов роста, риска оттока пользователей, перспектив выхода на новые рынки, степени зависимости от основателя и т.д. Но даже в консервативной модели Tilda выглядит как высококлассный актив с отличной капитализацией по российским меркам». — пояснил Алексей Постригайло.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», Олег Абелев считает, что: «Консервативная оценка по мультипликаторам предполагает стоимость 7 млрд руб., а оптимистичная 13-14 млрд руб. Если оценивать по чистой прибыли, то P/E для таких компаний выше – от 10 до 20 млрд руб. в зависимости от рисков».

«Умеренный рост предполагает капитализацию в районе 15 млрд, а высокий – на уровне 35 млрд руб. Если оценивать методом дисконтированных потоков – это дает оценку на уровне 13-15 млрд руб.», — пояснил Олег.

Аналоги, публичные компании, которые торгуются на зарубежных площадках, имеют соотношение экономической стоимости к выручке 3-3,5. Российские аналоги, из-за того, что ликвидность маленькая, оцениваются выше – примерно в диапазоне 5-6 прибылей. То есть, диапазон оценки в диапазоне 15-20 млрд руб. с учетом высокого потенциала и маржинальности.

Отличие между АО и ООО

В ООО уставный капитал делится на части, которые принадлежат участникам. Эти части не считаются ценными бумагами, и их продажа или дарение строго регулируются законом и уставом общества.

Обычно для таких сделок нужно нотариальное удостоверение и согласие других участников. Это делает процесс передачи частей более контролируемым и закрытым.

В ООО участники обычно знают друг друга, их состав редко меняется, а максимальное количество участников – 50 человек. Управление в ООО проще и гибче: высший орган – собрание участников, а исполнительные обязанности могут выполнять директор или правление.

В АО капитал делится на акции – ценные бумаги. Права акционеров подтверждаются этими акциями. Акции в АО можно продавать и покупать гораздо свободнее, особенно в публичных акционерных обществах (ПАО), где их можно продать на бирже без согласия других акционеров или компании.

Это делает АО более открытым для привлечения инвестиций. В АО может быть много акционеров, особенно в ПАО. Управлять АО сложнее: помимо собрания акционеров, есть совет директоров, который руководит общими вопросами, и исполнительные органы, которые занимаются текущими делами.