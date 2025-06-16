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В Москве заблокировали десятки тысяч аккаунтов в прокате самокатов. Не подошли по возрасту

Операторы кикшеринга заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей в Москве. С 2025 г. арендовать самокат можно только после прохождения верификации. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков, а также быстрее выявлять нарушителей правил дорожного движения.

Отказ в предоставление услуг

В Москве заблокировали аккаунты 30 тыс. электросамокатчиков, пишет ТАСС. Ведь с 2025 г. арендовать самокат можно только после верификации.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) города Москвы, с 2025 г. арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID. С начала сезона т.е. 15 марта 2025 г. свой возраст подтвердили свыше 810 тыс. человек.

«По статистике прошлых лет, чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Правительство Москвы
Московские операторы проката самокатов заблокировали десятки тысяч аккаунтов подростков, они не прошли верификацию

До этого сообщалось, что в Москве с 12 по 15 июня 2025 г. пройдет рейд по водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистам. «Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения правила дорожного движения (ПДД). Сотрудники Госавтоинспекции России проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки», — говорилось в публикации столичной Госавтоинспекции.

Рост нарушений

С началом сезона проката велосипедов и самокатов возобновились обсуждения об ужесточении правил пользования СИМ. По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, наблюдается заметный рост числа ДТП с участием электросамокатов. За 9 месяцев 2024 г. зарегистрировано на 47,2% больше происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Для снижения количества аварий представители Госдумы и Следственного комитета (СК) России разработали комплекс поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ПДД. Среди них – повышение возраста для водителей СИМ, увеличение штрафа за пьяное вождение в 20 раз, запрет передвижения на сигвеях и самокатах на тротуарах и в других пешеходных зонах.

Крупнейшие сервисы проката электросамокатов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» с начала сезона выписали 26 тыс. штрафов и заблокировали 190 тыс. пользователей в России. Кикшеринговые компании со своей стороны также начали проводить профилактические мероприятия. В мае 2025 г. крупнейшие сервисы проката снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч. Напомним, по ПДД разрешается движение со скоростью 25 км/ч. Кстати для жителей и гостей Москвы с 2025 г. при аренде самоката вводится обязательная верификация через Mos ID, а без нее будет доступно только пять тестовых поездок.

Штрафы для нарушителей

В конце мая 2024 г. сервисы проката самокатов решили повысить штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами. За наиболее серьезные нарушения, такие как передача самоката несовершеннолетнему, езда в нетрезвом виде или повторные грубые нарушения ПДД, может быть назначен штраф до 100 тыс. руб.

Также действуют другие штрафы: за езду вдвоем — до 5 тыс. руб.; за неправильную парковку — 500 руб.; за проезд по пешеходному переходу, не спешившись, — 1 тыс. руб.; за передачу самоката ребенку — 10 тыс. руб.; за причинение вреда здоровью или имуществу — от 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Все штрафы прописаны в пользовательском соглашении и списываются автоматически с привязанной карты и помимо этого, за грубые нарушения доступ к сервису может быть заблокирован навсегда.

По информации Whoosh, сами нарушения фиксируют камеры, команды операторов, правоохранительные органы, которые передают информацию сервисам, а также неравнодушные жители России. Последние могут прислать фото и видео с жалобой в службу поддержки или чат-бот.

Наибольшее количество нарушений (70%) касается неправильной парковки, проезд на самокате на пешеходном переходе (15%), езда на одном самокате вдвоем (10%). Также сервисы выписывают штрафы за движение в неположенном месте, вандализм самокатов и передачу управления несовершеннолетним.

Антон Денисенко

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