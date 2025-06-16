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CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

24 июня. состоится секция CNews «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров».

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г.

Среди докладчиков на данный момент:


Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк;
Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации, «Технологии ОФС»;
Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем, Банк ВТБ;
Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Леонид Мальчер, директор, ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;
Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, ФРИИ;
Сергей Кирюшин, директор программы, «Модератор», Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС;
Степан Дудник, технический директор, HD Tech;
Антон Сафронов, технический директор, «ДОМ.PФ Технологии»;
Алексей Горбунов, директор по информационным системам, «Автоваз»;
Евгений Максимов, директор по развитию бизнеса VK Cloud, VK Tech;
Алексей Шершнев, ИТ-директор компании Farzoom, «Х. Технологии».

Основные темы:

  • Импортозамещение: подводим предварительные итоги.
  • Государственная поддержка импортозамещения.
  • Импортозамещение как главный стимул развития рынка ИТ.
  • Импортозамещение и цифровая трансформация.
  • Российское ПО как альтернатива западным решениям.
  • Российское оборудование: делимся опытом.
  • Отечественный вендор --- кто он?
  • Как добиться технологической независимости?
  • Экспортный потенциал российских решений.
  • Импортозамещение и экономическая эффективность.

Подробная информация на сайте.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 29000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


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