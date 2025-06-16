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Россия тестирует лазеры для борьбы с БПЛА. Они станут частью системы ПВО

Масштабные испытания лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам состоялись в России на одном из специализированных полигонов. Эти технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы противовоздушной обороны.

Тестирование средств защиты

В России испытали лазерные системы противодействия дронам, сообщается на сайте Правительства России. Эти технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования российскими военными проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — сказано в сообщении.

Испытания прошли восемь комплексов — среди них и мобильные установки, и стационарные высокой мощности. Отрабатывалось их противодействие различным типам дронов — как малогабаритным, так и имитирующим сложные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — разведывательные и ударные. Это позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами, отмечает пресс-служба Правительства России.

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Unsplash - Karl Greif
В России испытали лазеры против дронов, которые станут одной из составных частей универсальной системы ПВО

В тестировании лазерных систем, которые организовала коллегия военно-промышленного комплекса (ВПК) и сотрудники Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России при участии компаний, входящих в «Ростех», и организаций госкорпорации «Росатом».

Со слов первого заместителя председателя Правительства России Дениса Мантурова, проведенные испытания в России подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА. Их результаты будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надежную защиту от современных средств воздушного нападения, отметил Мантуровов. Проведение испытаний позволяет перейти к началу серийного производства и масштабированию продемонстрированных решений.

Госпрограмма вооружения

12 июня 2025 г. Президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027–2036 г., на котором обсуждалось развитие БПЛА и ПВО.

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Правительство России
Денис Мантуров (в центре) принял 12 июня 2025 г. участие в масштабных испытаниях перспективных лазерных систем противодействия БПЛА

Глава государства отметил, что в России создается отдельный род войск беспилотных систем, Москва в этой отрасли не отстает от Киева. В зоне специальной военной операции (СВО), указал Владимир Путин, на счету операторов дронов — до 50% уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Дроны используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), минирования и разминирования. Военнослужащие используют дроны-камикадзе и дроны со сбросами для доставки продуктов и медикаментов в труднодоступные районы, откуда ребята не могут выбраться длительное время, потому что есть определенные боевые задачи.

На июнь 2025 г. актуальной остается и борьба с беспилотниками, подчеркнул Президент России. Она потребовала новых подходов и нестандартных решений, ведь нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, отметил глава государства.

Лазерное ПВО

Лазерное оружие — уже давно не фантастика. В 2025 г. над ее развитием работают десятки ведущих компаний различных стран, а перспективы по ее массовом применении — это лишь вопрос времени. Одним из направлений применения такого оружия является противодействие БПЛА. В частности лазерные системы имеют определенные ключевые преимущества в борьбе с роями беспилотников.

В отличие от классического оружия, в лазерном никогда не заканчиваются патроны, а ее лучи с большой точностью достигают цели со скоростью света. А еще лазеры экономически выгодны, ведь имеют значительно более низкую стоимость выстрела, и поэтому есть смысл использовать их против таких угроз, как дешевые дроны. К тому же уже сегодня благодаря стремительному развитию технологий лазерные системы стали более компактными и теперь их можно разместить на малых наземных, водных или воздушных транспортных средствах.

По мнению Джона Спенсера (John Spencer), который считается одним из лучших в мире экспертов по ведению боевых действий в городских условиях, пока что это далеко не идеальное оружие, которое имеет и свои недостатки, как, например, зависимость от погодных условий или потребность в бесперебойном питании от мощного источника электроэнергии. Однако начиная с 2023 г. в ее развитие вкладываются огромные средства, поэтому со временем можно с уверенностью сказать, что лазерное оружие имеет довольно интересные перспективы.

Антон Денисенко

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