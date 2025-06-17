До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями

Подведение первых итогов соблюдения вступившего в силу с начала 2025 г. Постановления Правительства России о национальном режиме при госзакупках выявило до 20% нарушений в этой сфере.



Итоги соблюдения национального режима в госзакупках

Доля нарушений при при госзакупках в области радиоэлектроники составляет до 20%, пишет РИА «Новости». Такие данные по итогам первых месяцев соблюдения национального режима в госзакупках привели эксперты.

Постановление Правительства России №1875 о «мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», опубликованное на его официальном сайте, вступило в силу с 2025 г.

Документ ограничивает применение иностранного оборудования, если на рынке представлен отечественный аналог, и установлены барьеры для иностранных производителей, если в тендере представлен хотя бы один российский участник.

Нарушения по инерции

После введения национального режима заказчик при размещении покупки обязан отслеживать по перечню Минфина, попадает ли соответствующее оборудование под ограничения.

По словам генерального директора АНО «Консорциум “Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности”» Алексея Власова, АНО с начала 2025 г. более 40 раз обращалась в Федеральную антимонопольную службу и Минфин по поводу нарушений национального режима в государственных муниципальных закупках более, чем восьми субъектов. Не всегда идет речь о злом умысле, часто решения купить импорт возникает по инерции, потому что так делали всегда, отметил Власов.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда применять или игнорировать меры, предусмотренные постановлением №1875, решает сам заказчик, выбирая удобный для себя вариант оформления. Это возможно, в частности, из-за того, что определение "поставляемый товар" опирается лишь на способ его бухгалтерского учета, а не на сам факт передачи», — пояснил член совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Казанцев.

«Мы будем предметно общаться с правительством, с министерством финансов, в частности, как с куратором на тему изменений постановления №1875, чтобы исключить двойное толкование и пробельность нормативного регулирования», — пообещал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Российская электроника на госзакупках

Доля российской электронной и радиоэлектронной продукции на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении, как выяснил CNews в декабре 2024 г. В деньгах она составляет примерно 1,3–1,5 трлн руб., согласно подсчетам SNDGroup.

Всего количество закупок «железа» составило в 2024 г. 24,709 тыс., что на 3% выше, чем в 2023 г.

Крупнейшие российские производители компьютеров, серверов, систем хранения данных и периферии — это компании «Аквариус», Depo, iRU, ГК «Элемент», «Купол», Yadro и Kraftway. Однако, как минимум компьютеры, серверы и системы хранения данных, произведенные перечисленными компаниями, базируются на иностранных компонентах. В России нет своей полноценной альтернативы процессорам Intel и AMD, нет производства жестких дисков или современных чипов флеш-памяти.