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Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились

По итогам 2024 г. доля контрафактной электроники на российских маркетплейсах сократилась в среднем на 10%, однако по-прежнему составляет от 21% до 54% в различных товарных категориях. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте наушников, а также смартфонов. Эксперты связывают эту тенденцию с общим сокращением продаж премиальных брендов, которые чаще всего подделывают.

Cпрос на контрафакт падает

Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах снизились на 10%, пишет «Коммерсант». Основная причина — сокращение продаж премиальных брендов.

Продажи поддельной электроники на российских маркетплейсах в 2024 г. сократились на 10%. Но они все еще остаются значительными: 21–54% от всей техники в зависимости от категории. Согласно данным IQ Technology, доля контрафактных смартфонов снизилась с 31% до 23%, ноутбуков — с 30% до 21%, а наушников — с 69% до 54%. Основная причина — сокращение продаж премиальных брендов (Apple, Marshall, JBL), на которые приходится большая часть подделок. В «Марвел-Дистрибуции» поясняют: если считать только в сегменте А-брендов, уровень контрафакта не изменился.

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Unsplash - Amanz
Продажи поддельной электроники на маркетплейсах в 2024 г. сократились на 10% из-за сокращения продаж в России премиальных брендов

Представители маркетплейсов заявляют о снижении жалоб, к примеру, в «Яндекс Маркете» их доля — 0,09% (на 20% меньше, чем в 2023 г.). В Wildberries требуют указывать International Mobile Equipment Identity (IMEI) для смартфонов, а в «Авито» блокируют товары при подтверждении нарушений. IMEI — это уникальный номер, который есть у каждого устройства с SIM‑картой: смартфона, планшета или модема.

Ценовая разница

Как объяснили RTVI в ассоциации «Антиконтрафакт», маркетплейс выступает лишь витриной, а покупатель оформляет заказ у зарубежного продавца. При ввозе товара для себя маркировка не нужна, а идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в декларации заполняют нулями, так как юридического лица в России у продавца нет. Посылка идет сразу к покупателю, склады площадки ее не видят, поэтому маркировку никто и не проверяет. Проблема в другом: пользователь платит на маркетплейсе и уверен, что именно он отвечает за качество и подлинность. Этот пробел собираются закрыть в новом законе о платформенной экономике, проект которого 17 июня 2025 г. еще готовят к внесению в Госдуму.

Совладелец сети DNS Дмитрий Алексеев обвинил Ozon и Wildberries в содействии продаже контрафактных iPhone. Сравнив цены на iPhone, он увидел: iPhone 16 (128 ГБ) в «М.Видео» стоит 78 499 руб., в «Ситилинке» — 78 490 руб., в DNS — 78 290 руб. На Wildberries индивидуальный предприниматель (ИП) Курбанов А.С. предлагает тот же смартфон за 61 582 руб., а на Ozon ИП Мандаев С.Р. — за 61 260 руб. Эту разницу он связал с «магическими буквами» ИП, которые дают продавцам ценовые преимущества.

Совладелец сети DNS объяснил это тем, что когда лидер рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) продает какой-то товар, он подает еще и книгу покупок в налоговую, по которой можно проследить всю цепочку уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Они бы и рады провести iPhone мимо таможни, но тогда, но налоговая тут же спросит, где он был куплен, и будет прослеживать всю цепочку поставок, пока она не упрутся в таможенную декларацию. А если такой цепочки не будет, то лидер БТиЭ заплатит тут же 20% НДС, да еще и штраф в придачу. Алексеев добавил, что ИП находятся на специальном режиме и не подают книгу покупок в налоговую. Так что можно спокойно продавать товар без уплаты таможенного НДС, пошлин, михалковского налога и т.д.

В пресс-службе Wildberries & Russ объяснили для Дмитрия Алексеева это тем, что во-первых, господин Алексеев, вероятно, забыл о таком явлении, как скидка ИТ-платформ. Во-вторых, профильные государственные органы предоставляют ИТ-площадкам разнообразный функционал для проверки продукции — и мы используем все их возможные вариации, будь то маркировка по системе «Честный знак», размещение ссылок на декларации, подтверждающие качество и безопасность товаров или, например, верификация правообладателей.

Сбыт товаров

По словам председателя организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, основной канал сбыта контрафактной продукции в России — это неорганизованная розница и интернет. По данным BrandMonitor, более 80% продаж контрафакта в онлайн-канале приходится на объявления в социальных сетях. По словам эксперта, большинство покупателей контрафакта — жертвы мошенников, а не потребители, покупающие подделки сознательно.

По подсчетам «РБК Исследования рынков», объем нелегальной торговли в России приблизился к 5 трлн руб. — около 10% розницы. Высшая школа экономики оценивает его чуть ниже — 8,9%.

В ассоциации «Антиконтрафакт» оценили это так, около 75% теневого оборота сосредоточено в трех сегментах: продукты питания — 9%, автотовары — 44%, легкая промышленность — 23%. Одежда и аксессуары особенно проблемные: по опросам, с подделками здесь сталкивались около 40% покупателей, уточняют в ассоциации. Из-за контрафакта бюджет недосчитался 389 млрд руб. налогов в 2023 г.; при полном обелении рынка казна получила бы с 2019 г. дополнительно 2,7 трлн руб.

Антон Денисенко

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