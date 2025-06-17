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Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем

Продолжение экономического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира США и Китая набирает обороты. В июне 2025 г. руководству китайского производителя сетевого оборудования TP-Link пришлось уволить большую часть сотрудников шанхайского подразделения, занимающегося разработкой чипов для Wi-Fi роутеров. По словам источников, причиной для увольнений стали якобы проблемы в разработке новых чипов, в частности, одна модель не смогла пройти финальное тестирование.

Сокращение штата

Экономическое противостояние между США и Китаем в 2025 г. продолжает обостряться, крупный китайский производитель сетевого оборудования TP-Link уволил большую часть сотрудников в Китае, занимающегося разработкой чипов для Wi-Fi роутеров, пишет South China Morning Post (SCMP).

По информации SCMP, причиной для увольнений стали проблемы в разработке новых чипов — одна из моделей не прошла финальное тестирование. Однако, как признают эксперты в издании, точное число затронутых увольнением сотрудников 17 июня 2025 г. остается неизвестным.

В декабре 2024 г. американские власти инициировали проверку компании TP-Link в связи с потенциальными угрозами национальной безопасности. Министерство торговли США, ответственное за контроль экспорта полупроводников в Китай, направило TP-Link запрос с требованием раскрыть данные о ее корпоративной структуре. Впоследствии стало известно, что компания-производитель использует стратегию снижения цен на продукцию конкурентов, чтобы укрепить свои позиции на американском рынке.

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Wikipedia
Главный офис TP-Link находится в китайском Наньшане

Компания TP-Link была основана в 1996 г., и в июне 2025 г. продукция производителя продастся более чем в 170 странах. На американский рынок лишь TP-Link вышла в 2008 г. Со данным Министерство торговли США, в 2024 г. китайский производитель сетевого оборудования TP-Link контролировал 60% рынка потребительских роутеров в США, посчитали американские власти. Впрочем, руководство TP-Link настаивают на том, что ее доля существенно ниже на рынке США — 36,5%.

Торговая война США и Китая с 2025 г. — продолжение экономического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира, характеризующееся взаимными пошлинами, тарифами и ограничениями, которое затрагивает широкие слои населения и бизнес-структуры обеих стран, а также оказывает влияние на глобальные рынки и об этом уже писал CNews.

Угрозы запрета на импорт товаров

Как писал CNews в мае 2025 г., группа законодателей-республиканцев призывает администрацию Дональда Трампа (Donald Trump) запретить продажу сетевых продуктов TP-Link, включая популярные маршрутизаторы Wi-Fi этой компании.

Сенатор Том Коттон (Tom Cotton) из Арканзаса, а также 16 сенаторов и представителей написали письмо министру торговли Говарду Лютнику (Howard Lutnick), в котором обвинили TP-Link в тесных связях с правящей Коммунистической партией Китая и назвали компанию не явной, а реальной опасностью для США.

Законодатели утверждают, что TP-Link представляет угрозу безопасности для Соединенным Штатов, поскольку спонсируемые китайским государством хакеры ранее уже использовали маршрутизаторы и сетевые устройства компании-производителя, что дало им возможность осуществлять кибершпионаж на территории США.

По информации Bloomberg, в самом письме нет никаких доказательств, показывающих, что TP-Link преднамеренно помогала ранее китайским хакерам или они использовали продукцию только этого производителя. Тем не менее, законодатели утверждают, что TP-Link предлагала низкие, по их словам хищнические, цены на свою продукцию, чтобы помочь ей захватить «почти 60% рынка розничных маршрутизаторов и систем Wi-Fi в США». В свою очередь, китайское правительство может якобы использовать оборудование TP-Link для запуска будущих кибератак на США.

Сотрудники из Федерального бюро расследований (ФБР) в США уже давно обеспокоено тем, что спонсируемые китайским государством хакеры готовят почву для нарушения работы критически важной инфраструктуры США в случае возникновения конфликта между Китаем и США.

Перенос штаб-квартиры

В октябре 2024 г. руководство компания TP-Link объявило о переносе глобальной штаб-квартиры из Азии в США. Этот шаг призван усилить позиции на американском рынке и улучшить конкурентоспособность в целом.

Ранее TP-Link управляла двумя штаб-квартирами: одна из них располагалась в Сингапуре, другая — в Ирвайне (США). Весной 2024 г. руководство производителя объявило о завершении глобальной реструктуризации, нацеленной на рост и укрепление бизнеса. Тогда сообщалось, что TP-Link управляет четырьмя крупными научно-исследовательскими центрами, тремя производственными базами и 42 дочерними организациями по всему миру. В рамках новой структуры TP-Link укрепляет глобальные партнерские отношения, одновременно расширяя свои стратегические возможности по управлению бизнесом в глобальном масштабе.

Сообщается, что TP-Link Global и TP-Link USA объединились в TP-Link Systems, которая выступает в качестве материнской компании, контролирующей все региональные и международные офисы. Новая штаб-квартира служит центральным хабом для операций компании на всех рынках, при этом региональные офисы подчиняются непосредственно глобальному представительству в США.

Со слов президента TP-Link Systems Джеффа Барни (Jeff Barney), переезд штаб-квартиры в США представляет собой поворотный момент в истории TP-Link, демонстрирующий нашу приверженность американскому рынку и расширяющий возможности в плане конкуренции в глобальном масштабе. Он добавил, что в компании стремятся вносить вклад в местную экономику, формировать дополнительные рабочие места и создавать инновационные продукты, которые отвечают меняющимся потребностям наших клиентов в США и в других странах.

Антон Денисенко

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