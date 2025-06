Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США

Китайские компании по выпуску машин для майнинга, на которые приходится 90% мирового рынка, срочно ищут возможности выпуска продукции в США. Это следствие политики Трампа – компании испугались торговых пошлин и хотят их избежать.

По плану Трампа

Доминирующие китайские производители машин для майнинга биткоинов стремятся наладить свое производство в США, пишет Reuters. Это фирмы Bitmain, Canaan и MicroBT, которые имеют колоссальное влияние на мировой рынок подобных устройств.

По сути, благодаря этому трио Китай почти монополизировал этот рынок – втроем Bitmain, Canaan и MicroBT удерживают на нем примерно 90-процентную долю, оставляя всем остальным конкурентам лишь минимальные 10%. Однако, несмотря на все их возможности, они буквально вынуждены открывать производство в стране, которая всеми силами пытается уничтожить Китай в длящейся с 2018 г. торговой войне.

Причина тому – нынешняя политика действующего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Весной 2025 г. он ввел торговые пошлины против почти всего мира – разным странам достались пошлины разного размера, если базирующиеся в них компании не построят свое производство в США. Китай стал в этом плане рекордсменом – пошлины для него очень быстро преодолели отметку в 100% при минимальном размере в 10% для целого ряда государств.

На руку США, или не совсем

Продукция Bitmain, Canaan и MicroBT – это, по сути, компьютеры, предназначенные для обработки чисел, превращающихся в биткойны, отмечает Reuters. Создание производства в США могло бы защитить их от пошлин, но это может усилить опасения США по поводу безопасности в отношениях с Китаем в таких различных областях, как производство микросхем и энергетическая безопасность.

partystock / FreePik Для китайских производителей биткоин-установок США - очень важный и ценный рынок

Компания Bitmain, крупнейшая из трех компаний по объему продаж, начала разворачивать производство машин для майнинга в США в декабре 2024 г. Она делала это в рамках некоего «стратегического шага» после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г.

Другими словами, Bitmain решила построить выпуск продукции в США задолго до введения новых торговых пошлин.

Что касается Canaan, то аналогичные действия она начала предпринимать лишь в конце весны 2025 г. В компании отмечают, что это пока лишь тестовая инициатива, поскольку для построения полноценного производства требуются крупные инвестиции.

Компания MicroBT, занимающая третье место по объему продаж машин для майнинга, в своем заявлении, заявила, что «активно реализует стратегию локализации в США», чтобы «избежать влияния тарифов».

Чужим здесь не рады

Китайские Bitmain, Canaan и MicroBT доминируют на глобальном рынке машин для майнинга, но у них есть конкуренты из США. Один из них – это компания Auradine. По информации Reuters, она лоббирует ограничение поставок в США китайского оборудования для добычи биткоина с целью стимулирования внутренней конкуренции.

«Хотя более 30% мирового майнинга биткоина осуществляется в Северной Америке, более 90% оборудования для майнинга поступает из Китая, что представляет собой серьезный дисбаланс географического спроса и предложения», – заявил директор по стратегии Auradine Санджай Гупта (Sanjay Gupta).

По словам Гупты, когда речь идет о китайских биткоин-установках, «сотни тысяч из них подключены к электросети США» (hundreds of thousands of them connected to the U.S. electrical grid), что представляет угрозу безопасности для США.

В Canaan утверждают, что майнинговые установки не угрожают безопасности США, поскольку «они бесполезны, если не применяются для майнинга биткоина» (they are useless if not applied to bitcoin mining). Тем не менее, в компании уверены, что производители могут понести «сопутствующий ущерб» из-за ограничений США на продажу высокотехнологичной продукции китайским фирмам.

Криптовалюты (не) под запретом

Несколько лет назад Китай доминировал во всем, что связано с биткоином – от производства установок по его добыче до объемов майнинга и торговли криптовалютой. Так продолжалось до 2021 г., пока правительство КНР не запретило в стране любую деятельность с криптовалютой на материковой части Китая, сославшись на риск для финансовой стабильности.

Майнеры, частные торговцы и биржи быстро перебрались за границу. Однако, защищенные своей ролью производителей технологий, Bitmain, Canaan и MicroBT продолжали доминировать в производстве оборудования для майнинга.

Но эти компании все же идут на различные ухищрения, чтобы не зависеть от Китая и потенциальных проблем, связанных с ним. Например, не так давно Canaan перенесла свою штаб-квартиру из КНР в Сингапур. И терять рынок США она явно не хочет, потому что в 2024 г. он обеспечил ей 40% выручки.