Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Ассоциации АПКИТ и РАТЭК обратились в Минпромторг и Минцифры с требованием срочно ввести балльную систему для принтеров и МФУ. Сейчас в реестре находится только продукция «Катюши», что не позволяет остальным российским производителям участвовать в госзакупках. «Катюша» туда попала в рамках спецконтракта с Минпромторгом, который по неизвестной для отрасли причине с другими производителями не заключается.

Все на балл

Как стало известно CNews, производители и продавцы электроники обратились к властям с требованием принять «незамедлительные» меры для включения в реестр многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров. Сейчас в реестре присутствуют только устройства производителя «Катюша Принт», которые, по данным отрасли, подскочили в два раза в цене и единственные поставляются в рамках госзакупок.

В конце апреля 2025 г. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к министру промышленности Антону Алиханову с просьбой обратить внимание на ситуацию на рынке принтеров и МФУ. Документ есть в распоряжении CNews.

В 2023-2024 гг. Минпромторг совместно с российскими производителями разрабатывал балльную систему для принтеров и МФУ, «основанную на прозрачных конкурентных принципах». «К сожалению, бальная система до сих пор не принята, о ее дальнейшей судьбе нам не известно», — отмечается в письме.

Вместо этого, в конце 2024 г. в реестр российской радиоэлектронной продукции были включены печатные устройства торговой марки «Катюша». Включение в реестр обусловлено не соответствием требованиям постановления Правительства от 17 июля 2015 г. № 719, а проистекает из положений специального инвестиционного контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт».

Монополия и убытки

«Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госзакупок поставки де-факто осуществляются единственным поставщиком», — справедливо отмечает РАТЭК.

По данным ассоциации, такое решение привело к «целому ряду негативных последствий», среди которых срывы процессов технологического переоснащения у госзаказчиков, вызванные кратным повышением единственным поставщиком отпускных цен на печатную технику ввиду отсутствия альтернативных поставщиков.

ArturVerkhovetskiy / Фотобанк Фотодженика Производители принтеров требуют равных условий

«По имеющимся данным, стоимость продукции единственного поставщика более чем в два раза превышает как средние предложения других участников рынка, так и стоимость собственной аналогичной нереестровой продукции поставщика», — отмечает РАТЭК в письме.

Также, по мнению ассоциации, нанесен прямой ущерб другим российским производителям печатной техники, обладающим высоким технологическим уровнем, ввиду отсутствия доступа к поставкам в государственный сектор: на текущем этапе отечественным компаниям крайне тяжело конкурировать на открытом рынке с иностранной (преимущественно китайской) техникой. По итогам 2024 г. доля всех российских производителей на рынке составила менее 3 %, следует из документа.

В отрасли сейчас отсутствуют стимулы для продолжения инвестиций в технологическое развитие в условиях кардинального искажения конкурентной среды: преференции для одной копании вкупе с запретительными процентными ставками делают экономически нецелесообразными дальнейшие вложения в импортозамещение принтеров и МФУ другими производителями, подчеркивают в РАТЭК.

Поэтому ассоциация попросила Алиханова принять «незамедлительные» меры для создания для скорейшего включения в реестр продукции других заинтересованных российских производителей.

Представитель РАТЭК отказался комментировать письмо.

Издание CNews задало представителям Минпромторга вопросы относительно ситуации, и ожидает ответов.

Вся отрасль на ушах

Такое же письмо в июне 2025 г., на имя главы Минцифры Максута Шадаева направила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Документ есть в распоряжении CNews. Ассоциация указывает на отсутствие балльной системы для принтеров и МФУ и на присутствие в реестре оборудования единственного производителя «Катюша принт».

«Сложившаяся ситуация (когда включили только одного, а другие не могут войти на таких же условиях) фактически привела к доминированию на «регулируемом» рынке единственного игрока, — отмечается в письме. — Несмотря на ожидания со стороны производителей и потребителей перехода на «бальную систему», и в целом широкий резонанс в отрасли касательно требований к печатной технике, включение в реестр единственного производителя произошло без консультаций с участниками рынка и без процедур публичного отбора при заключении СПИК». Это создало риск монополизации рынка.

АПКИТ также отмечает завышение цены на оборудование. Поэтому ассоциация просит скорейшего принятия балльной системы для принтеров и МФУ или заключение Минпромторгом СПИК с другими заинтересованными производителями на условиях, аналогичных действующим для «Катюша Принт».

«Пока представляется целесообразным заключение СПИК с другими заинтересованными производителями на аналогичных условиях, — рассказал CNews глава АПКИТ Николай Комлев. — И государство, и бизнес заинтересованы в скорейшем достижении технологической независимости нашей страны».

Минцифры подтвердило CNews получение письма. «Мы поддерживаем развитие конкурентной среды в различных сегментах рынка, — отметили там. — Вопросы установления критериев подтверждения производства российской промышленной продукции и решение о проведении конкурсного отбора на право заключения Специального инвестиционного контракта в области электроники не находятся в сфере ведения Минцифры». И при завышении цен на продукцию ведомство посоветовало обратиться в ФАС.

Позиция «Катюши Принт»

В ноябре 2024 г. ООО «Катюша Принт» и Минпромторг заключили первый СПИК в российской электронике, в рамках реализации которого уже освоено производство восемь моделей принтеров и МФУ, рассказали CNews представители компании.

«Цены на производимую продукцию являются рыночными и часто снижаются ниже уровня цен импортной продукции ведущих западных производителей», — заявили CNews представители компании.

По данным «Катюши», в I квартале 2025 г. компания поставила более 1,5 тыс. принтеров P133 в Министерство здравоохранения на общую сумму 57,8 млн руб. (цена за единицу 38,4 тыс. руб.). И те же модели — в подведомственное предприятие МВД на 17,8 млн руб. (24,5 тыс. руб. шт.). При этом средняя цена Pantum P3300DN составляет 36,21 тыс. руб., HP LaserJet Pro 3003dw — 33,1 тыс. руб. и Kyocera ECOSYS P2235dw — 32 655 руб.

МФУ «Катюша» M133 поставлялась в ростовский областной центр «Обработки информации в сфере образования» в количестве 1280 шт. на сумму 51,3 млн руб. (51,3 тыс. руб. за штуку). Схожий по характеристикам PANTUM M7100DN в среднем стоит 39,5 тыс. руб., HP 3103fdn — 41,2 тыс. руб. и Kyocera ECOSYS M2135DN — 43,4 тыс. руб., приводит «Катюша».

Цены, включают наценку дистрибьютора и дилерской сети, а также расходы поставщика на доставку и получение банковской гарантии.

«Мы регулярно сталкиваемся с информационными вбросами от импортеров и производителей иностранной техники. Как правило, членами таких объединений как РАТЭК, являются иностранные производители и их дистрибьютеры. Например, в РАТЭК это Canon, Panasonic, LG, Philips, Huawei, Honorи другие иностранные бренды, — отметили представители «Катюши». — Говоря об АПКИТ, это Ксерокс СНГ и торговые компании, не представленные на рынке печатной техники. Их действия направлены на возврат к практике широкого импорта иностранной техники».

В технике «Катюша» применяются российские основные печатные платы, радиоэлектронные модули, считыватели бесконтактных карт доступа, корпусные элементы и дисковые накопители российского производства. Бюджетными субсидиями или дотациями компания не пользовалась, заключили в «Катюше».

Балльная система

В России начали обсуждать балльную систему определения «российскости» электроники летом 2021 г. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог — включается в реестр.

Если оборудование проходит по всем критериям, производители могут включить его в реестр Минпромторга и получать различные льготы и преференции. В том числе это касается рынка госзаказа, когда государственный заказчик должен отклонить все заявки с импортной продукцией, если подана хотя бы одна заявка с российской.

Балльная система регулируется поправками в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Сейчас она регулирует электронику, включая компьютеры, серверы, платы и пр. Но принтеры и МФУ пока в ней отсутствуют.

Рынок принтеров и МФУ в России

Продажи принтеров в стране по итогам 2024 г. упали в штучном выражении на 5% и в денежном — на 10%. За 12 месяцев 2024 г. России продано 420 тыс. принтеров на 7 млрд руб. Такой статистикой с CNews делились представители «Марвел-Дистрибуции». То есть по итогам 2023 г. россияне купили 441 тыс. принтеров на общую сумму 7,7 млрд руб., что на 21 тыс. и на 700 млн руб. больше, чем по итогам 2024 г. соответственно.

В сегменте принтеров наиболее популярны бренды Pantum, HP, Epson, Canon, Kyocera, Xerox, Brother, Deli, а также российские Fplus и «Катюша». В сегменте МФУ спросом пользуются Pantum, Canon, HP, Epson, Kyocera, Brother, Xerox, Deli, «Катюша» и Fplus.

Pantum до сих пор занимает больше 60% российского рынка печати, но его активно теснят как новые китайские бренды (Deli, Avision, Sindoh).

О «Катюше»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ИТ экосистема «Катюша»» (ГК «Катюша») зарегистрировано в Москве 4 апреля 2022 г. В группу входит несколько юридических лиц, в том числе компании, занимающиеся разработкой компьютерного ПО — ООО «Катюша Принт», ООО «Сатурн», ООО «Омега», фирма по научным исследованиям и разработке в области естественных и технических наук - ООО «Йода».

Совокупная выручка группы за 2023 г. составила 6,18 млрд руб., а совокупная чистая прибыль равна 953,7 млн руб. Общий штат сотрудников ГК «Катюша» на сегодня превышает 250 человек.