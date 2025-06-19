Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает

Призванное защитить отечественных разработчиков Постановление Правительства России №1875 вступило в силу с начала 2025 г., а на его несоблюдение уже жалуются производителей охранных, пожарных, СКУД систем безопасности. Такая же проблема есть у производителей банковской техники и радиоэлетроники.



Национальный режим в госзакупках не работает

АНО «Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» («Консорциум ПОПСБ») сообщил в направленном заместителю главы администрации Президента Максиму Орешкину письме о том, что Постановление Правительства о национальном режиме в сфере госзакупок не работает в отношении систем пожарной безопасности, выяснил «Коммерсант».

«Консорциум ПОПСБ», в который входят «Полисервис», «Пожтехника», «Тензор», «Рубеж», просит решить проблему.

Постановление №1875 вступило в силу с начала 2025 г. Оно устанавливает ограничения на госзакупки зарубежных товаров, вводит минимальные доли отечественной продукции и полный запрет импорта по некоторым категориям.

mos.ru Несмотря на введение национального режима в госзакупках, российские разработчики противопожарных систем оказались беззащитны перед китайским демпингом

С проблемой фактического несоблюдения требований Постановления столкнулись также разработчики и поставщики банковского оборудования, о чем АНО «Вычислительная техника» сообщало в июне 2025 г. в письме заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку.

Доля нарушений Постановления при госзакупках в области радиоэлектроники составляет до 20%, как выяснили эксперты, подводя итоги первых месяцев после введения национального режима.

Проблема правовой неопределенности

В обращении «Консорциума ПОПСБ» говорится, что требования национального режима не соблюдаются из-за правовой неопределенности, так как заказчики «могут указать закупаемое оборудование как "используемое", а не "поставляемое", при этом не отражая его в закупочной документации».

То есть подрядчик в закупке указывает подрядные работы и датчики становятся «используемым» оборудованием. «Проблема сейчас заключается в том, что нет в законодательстве о закупках четкого регулирования, что такое поставляемый товар»,— пояснил руководитель профильной юридической фирмы «Юарайт» Денис Евдокимов.

АНО «Консорциум ПОПСБ» с начала 2025 г. более 40 раз обращалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу нарушений национального режима в закупках. В ФАС изданию прокомментировали, что заказчик самостоятельно определяет, считать ли товар поставляемым или используемым.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, как писал CNews в июне 2025 г., обещал «предметно общаться с правительством, с министерством финансов, в частности, как с куратором на тему изменений постановления №1875, чтобы исключить двойное толкование и пробельность нормативного регулирования».

Российские производители не защищены

Национальный режим призван защитить отечественных производителей от демпинга иностранных конкурентов. «Наиболее реальная угроза демпинга — со стороны китайских производителей, так как у них колоссальная финансовая поддержка со стороны государства, что позволяет им продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости», — сказал представитель консорциума.

Хотя, по словам вице-президента по развитию производства GS Group Федора Бояркова, разница в стоимости отечественной продукции по сравнению с китайской «несущественная», «производителей такой продукции в России достаточно, и их цены в рынке».

Как пояснил CNews исполнительный директор АНО «Консорциум «ПОПСБ» Алексей Власов в декабре 2024 г., объем рынка противопожарной продукции сегодня составляет 100 млрд руб. С мая 2025 г. по приказу Минпромторга №4611 от восьмого октября 2024 г. в России запрещен параллельный импорт противопожарной продукции. В том числе речь в документе идет о торговых марках Bosch, Autronica, Consilium, Daeyang, Eaton, Furuno, Hanla IMS, Iljin, Kongsberg, Panasia, Scanjet, Schrack Seconet, Schneider Electric.

Однако соблюдать требования национального режима «нереально», заявил источник издания в одном из государственных учреждений. При составлении проекта будущих работ по замене систем сигнализаций и оповещений проектировщику в таком случае приходится согласовывать каждый отдельный элемент и подбирать отечественное решение, что сильно усложняет составление смет и проектных документаций, объяснил он: «Чаще всего заказчик не имеет в штате специалистов, способных провести эту дополнительную работу, как и дополнительных бюджетов на это».