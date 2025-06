Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда

Правительство Архангельской области подписало соглашение с компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика», согласно которому регион станет первой северной территорией, где будут применяться морские беспилотники. Их применение позволяет не только повышать эффективность процессов, но и находить практические решения в сложных условиях, где традиционные подходы теряют эффективность.

Эксплуатация морских беспилотников

Уже в июле 2025 г. в России планируют запустить беспилотные морские суда, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. Соглашение об этом было подписано с коммерческими компаниями, работающими в сфере информационных технологий (ИТ) и безэкипажной логистики.

«С компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика» договорились о запуске пилотного проекта по применению морских беспилотных судов. Уже в июле 2025 г. начнем практическую реализацию, и Архангельская область станет первым регионом России, где морские беспилотники будут использоваться в северных условиях», — сообщил глава региона.

В Архангельской области между островами Северной Двины запустят первое беспилотное судно. Со слов Александра Цыбульского, первые маршруты будут проложены между Архангельском и островными территориями города, а затем по Белому морю, включая Соловецкие острова. Как он отметил, проект имеет не только логистический, но и промышленный потенциал: партнеры рассматривают возможность локализации производства беспилотной морской техники в Архангельской области. Это означает рабочие места, технологии и развитие промышленного уклада.

Развитие инфраструктуры

Соглашение предусматривает поддержку правительства Архангельской области в развитии морских беспилотных систем. Это включает сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти, консультационную помощь, разработку дорожных карт и создание нормативной базы. В частности, до конца сентября 2025 г. планируется изучить возможность введения в регионе экспериментального правового режима для применения таких систем.

«Си Проект» Универсальный морской роботизированный комплекс «Оркан». Производитель «Си Проект»

«Первоначально мы будем отрабатывать вопросы, связанные с технологиями, которые нам необходимы для того, чтобы безэкипажные суда могли работать в условиях Арктики, обеспечивать безопасную навигацию и доставку грузов в труднодоступные населенные пункты, — сказал генеральный директор АО «Безэкипажная логистика» Владимир Шумилов. — Еще один важный момент — это развитие и подготовка кадров для отрасли. Сфера безэкипажных перевозок новая, она только формируется, и 19 июня 2025 г. необходимы специалисты. Мы планируем развивать сотрудничество с вузами Архангельской области, что даст проекту большие возможности».

Как сообщает пресс-служба администрации области, по информации Архангельского управления ФГУП «Росморпорт», в регионе уже определены потенциальные точки для спуска и подъема беспилотных судов. Также возможна организация судов обеспечения на коммерческой основе.

Развитие технологии в мире

Беспилотные грузовые суда могут удешевить, ускорить и сделать экологичнее морские перевозки, особенно за счет использования электрических двигателей. В 2022 г. начались испытания и эксплуатация нескольких таких судов. Однако их массовое внедрение зависит не только от совершенствования самих судов, но и от значительной модернизации портовой инфраструктуры.

Как и беспилотные автомобили, автономные грузовые суда оснащены множеством датчиков для мониторинга окружающей обстановки: радарами, инфракрасными камерами и другими сенсорами. Они также имеют специализированные компьютерные системы управления и, как правило, ИТ-системы автоматической швартовки.

Yara Birkeland — одно из самых известных беспилотных грузовых судов. Его разработка стартовала в 2017 г. по заказу норвежской компании Yara International, с участием Kongsberg Group. Это не только пионер среди автономных судов, но и первое грузовое судно с нулевыми выбросами, работающее на электричестве. Yara Birkeland спроектировано для полностью автономной работы без экипажа на борту. Судно передает данные на берег в реальном времени для мониторинга и сбора информации, а также для возможности вмешательства в случае чрезвычайной ситуации. В штатном режиме оно функционирует без участия человека. В ноябре 2021 г. Yara Birkeland начало тестовые рейсы, совершив автономное плавание по Осло-фьорду с людьми на борту для подстраховки. В апреле 2022 г. судно официально ввели в эксплуатацию. Длиной 80 м, оно перевозит удобрения от фабрики Yara в Порсгрунне через фьорд в порт Бревик, заменяя, по оценкам компании, около 40 тыс. грузовиков ежегодно.

В Японии также активно развивают беспилотные суда в рамках проекта Designing the Future of Full Autonomous Ship (DFFAS), инициированного фондом Nippon Foundation совместно с компаниями Mitsui O.S.K. Lines, Japan Railway Construction, Mitsubishi Shipbuilding и другими. Проект, стартовавший в 2020 г. как часть программы MEGURI2040, направлен на коммерциализацию полностью автономных судов к 2030 г. В 2025 г. проект находится во второй фазе, где акцент сделан на интеграцию технологий автономной навигации в четыре типа судов (новый контейнеровоз, существующий контейнеровоз, Ro-Ro судно и судно для удаленных островов) и создание двух центров управления флотом на берегу. Цель — стандартизация технологий и их внедрение в международные нормы, чтобы укрепить позиции Японии в глобальной морской индустрии. Проект также решает социальные проблемы, такие как нехватка экипажей из-за старения населения и снижение числа аварий, вызванных человеческим фактором.

По подсчетам трех крупнейших японских банков — Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и Mizuho Financial Group, рынок беспилотных судов достигнет $8,2 млрд к 2030 г. При этом, как и в случае с беспилотными автомобилями, не менее важной, чем собственно разработка судов, является подготовка инфраструктуры для них.