Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Интернет-магазин Wildberries начал выпуск пластиковых банковских карт на базе отечественной платежной системы. Пока они доступны только для сотрудников компании. Ими можно расплачиваться не только на ИТ-площадке Wildberries, но и в оффлайне.

Выпуск банковских карт

Дочерний банк Wildberries будет выпускать банковские карты для покупателей ИТ-площадке, пишет РБК.

Покупатели Wildberries смогут оформить банковские карты от ООО «Вайлдберриз Банк», об этом рассказала основательница площадки и глава РВБ (это новая объединенная компания, которая включает в себя маркетплейс и оператора наружной рекламы Russ). Ранее полноценный банк из маркетплейсов был только у Ozon и «Яндекса», который среди прочего развивает «Яндекс Маркет».

«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и оффлайн. Их выпускает «Вайлдберриз Банк». С июня 2025 г. карты могут получить только сотрудники и исполнители Wildberries, но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета», — рассказала генеральный директор Wildberries Татьяна Ким.

При этом Ким оговорилась, что заказать банковскую карту смогут пользователи, повысившие уровень своего «Wildberries Кошелька» или «WB Кошелек» (это онлайн-кошелек, на котором клиент хранит деньги и с которого оплачивает покупки на платформе) до «Максимального», который предполагает открытие счета в «Вайлдберриз Банке». Ким добавила, что банковская карта будет предполагать программу лояльности, в которую будут входить повышенные скидки при оплате на ИТ-платформе и другие привилегии для пользователей.

Wildberries Wildberries приступил к выпуску пластиковых банковских карт, сотрудников их уже получили

Wildberries — это российская международная платформа электронной коммерции, крупнейший интернет-магазин в России. Онлайн-ритейлер Wildberries предоставляет широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, электронику, товары для дома и многое другое. Wildberries также работает в странах Содружества Независимых Государств и Китае.

Банк из четвертой сотни

В феврале 2021 г. основательница Wildberries Татьяна Ким стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит». После сделки банк был переименован в «Вайлдберриз Банк». С 11 февраля 100% в уставном капитале банка принадлежит Ким, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». В декабре глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен скептически оценили решение Ким купить банк.

О том, что Wildberries покупает небольшой банк «Стандарт-кредит», рассказали в декабре 2020 г. «Коммерсанту» осведомленные источники. Представитель Wildberries тогда лишь отметил, что в компании Wildberries рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей, для того чтобы сделать ИТ-платформу Wildberries еще более удобным и полезным для своих клиентов.

Эксперты, опрошенные изданием «Коммерсант», указали, что Wildberries приобретает прежде всего чистую банковскую лицензию. Это позволит ретейлеру внедрять программы лояльности, включая выпуск подарочных карт, а также проводить расчеты с многочисленными поставщиками товаров на ИТ-платформе. Аналитики считают покупку банка оправданным шагом для Wildberries, так как это обеспечит внутренние взаиморасчеты и упростит взаимодействие с поставщиками. Кроме того, приобретение банка, входящего в систему страхования вкладов, сокращает затраты и дает возможность напрямую работать с физическими лицами.

Купленный Татьяной Ким банк был создан в Адыгее в 1990 г. В 2007 г. сменил название на «Банк Стандарт-Кредит», в 2009 г. был зарегистрирован в Москве. По размеру активов в 706,86 млн руб. занял 348 место в рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам 2020 г. В 2024 г. уже «Вайлдберриз Банк» занимал 224 место в России по активам.

Неорганизованные споры

В 2024 г. главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский поспорил c основательницей Wildberries и бывшим управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым о справедливости конкуренции банков и маркетплейсов в финтех-услугах. Верхошинский тогда со ссылкой на исследование Альфа-банка заявил, что значительное число клиентов «Ozon Банка» предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе: «83% клиентов хотят идти в «Ozon Банк» потому, что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация. Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем».

Владимир Верхошинский отметил, что если в реальном секторе экономики убыточное предприятие имеет кэптивный банк, Центральный Банк (Центробанк) России такой банк закроет. «Почему в цифровой экономике иначе, мне непонятно», — размышлял Верхошинский. Он упомянул закрытие «Киви-банка», подчеркнув, что регуляторный арбитраж, при котором системно значимые банки тщательно проверяются, а банки с миллионами клиентов, не входящие в этот список, остаются без должного контроля, создает риски для всей финансовой системы. «Когда проблемы возникли у АО «Киви», это отразилось на всем рынке. Уверен, что такой регуляторный арбитраж скоро исчезнет», — заявил он. Также Верхошинский указал, что, в отличие от банковских счетов, средства в электронных кошельках маркетплейсов не защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Татьяна Ким тогда отметила, что большинство клиентов ИТ-площадки Wildberries предпочитают использовать банковские карты вместо онлайн-кошельков, ценя их финтех-услуги. «Около 70% покупок совершается не через электронные кошельки, и я не ожидаю значительных изменений в этой доле. Обвинения в том, что мы стремимся создать неконкурентные преимущества, несправедливы. Я за сотрудничество и доброжелательные отношения», — заявила основательница Wildberries, призвав не ужесточать регулирование ИТ-платформ.