В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

Российские власти готовят поправки к закону «О связи» для запрета на изменение идентификационных номеров мобильных устройств, привязанных к их номерам. Эти нововведения должны стать частью объемного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством. Помимо этого, предлагается создать единую базу мобильных устройств, а также ввести черные списки уникальных номеров.

Серийные номера устройств

В России запретят перепрошивку мобильных устройств, пишут «Известия». Новые нормы призваны усилить борьбу с кибермошенничеством и нелегальным ввозом техники.

Россиянам запретят менять идентификаторы мобильных устройств. Соответствующие поправки к закону «О связи» разработали в июне 2025 г. сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Также предлагается создать единую базу идентификационных номеров мобильных устройств или International Mobile Equipment Identity (IMEI) с возможностью блокировки гаджетов, используемых для противоправных действий.

IMEI — уникальный код гаджета c 15 символами, его используют операторы связи для отслеживания устройства в сети и банки для того, чтобы отличить настоящего клиента от мошенника. Подмена IMEI — один из ИТ-инструментов киберпреступников, который позволяет скрыть устройство, ведь после этого, операторы и службы безопасности воспринимают перепрошитое устройство как совершенно новый гаджет.

Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона, ведь это не даст мошенникам обманывать ИТ-системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные телефоны. «При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — говорится в поправках к закону. Внедрение такой ИТ-системы позволит блокировать незаконно ввезенные в страну или украденные смартфоны.

Борьба с мошенниками

Новые нормы призваны усилить в России борьбу с кибермошенничеством и нелегальным ввозом техники. Как отмечается, в документе Минцифры не представлены конкретные санкции в отношении лиц, меняющих IMEI. Но законопроект 23 июня 2025 г. дорабатывается, не исключено, что в ближайшее время там появятся поправки в Кодекс об административных нарушениях (КОАП) и Уголовный кодекс (УК) с наказаниями за нарушение запрета, не исключает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Важно, что запрет в принципе появится в законодательстве, до сих пор манипуляции с идентификационными номерами никак не регулировались, указывает он.

Законодательный запрет на подмену IMEI соотносится с другими предложениями по борьбе с кибермошенничеством и незаконными манипуляциями с идентификационными кодами гаджетов, отмечают участники рынка. Как писал CNews, мошенники часто сообщают жертвам о якобы незаконных операциях по их счетам или финансировании запрещенных организаций, говоря от имени работников силовых структур. Например, ранее стало известно, что в мае 2025 г. у заместителя председателя Правительства России Дмитрия Григоренко прошло совещания, на котором обсуждалась разработка антифродовых мер, в частности, единого реестра IMEI.

1 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документом предусмотрено создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. По словам генпрокурора Игоря Краснова, как писал CNews, ИТ-система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.

Остановит ли это махинаторов

По мнению экспертов, наличие государственной информсистемы, в частности, позволит блокировать по этим номерам украденные или нелегально ввезенные в Россию смартфоны. В случае принятия инициатива в первую очередь ударит по владельцам так называемых SIM-боксов, которые позволяют массово использовать сим-карты для рассылок, спама, звонков и мошеннических действий, считают в «Ростелекоме». Кроме того, операторы смогут блокировать контрабандные и краденые устройства, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Изменить IMEI мобильного устройства с помощью специального софта в принципе несложно, рассказал «Известиям» директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Главная проблема в том, что такой гаджет фактически невозможно вычислить операторам и службам безопасности разных организаций и уровней, — если уникальный номер меняется постоянно, то каждый раз они имеют дело с новым аппаратом, объясняет он. Ситуация усугубляется тем, что мошенники все чаще пользуются гаджетами без SIM-карт (например, выходят в интернет по Wi-Fi и связываются с жертвами через мессенджеры), а с SIM-картой проще устанавливать стоящего за звонком или сообщением человека, констатирует эксперт. По его словам, технически понять, что IMEI изменен сложно, — но возможно, в частности, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Каждое устройство имеет свой «цифровой след» — можно проследить, где оно находится, куда и сколько времени с него звонят, пишут, на какие интернет-ресурсы заходят с него и тому подобное. Если у устройства постоянно меняются IMEI (а заодно и SIM-карты в нем), владельца можно заподозрить в подозрительных активностях, считает эксперт.