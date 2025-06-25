Гознак строит в Москве огромный дата-центр

Гознак объявила о строительстве нового дата-центра в Москве мощностью 1,5 тыс. стоек — это почти в четыре раза больше, чем ее текущие мощности в столице. Открытие объекта запланировано на конец 2026 г. Ведь рост объема данных в России требует надежных ИТ-решений для их хранения и обработки информации.

Строительство дата-центра

Российское государственное предприятие Гознак построит центр обработки данных (ЦОД) в Москве на 1,5 тыс. стоек — это почти в четыре раза больше, чем текущие мощности компании в столице, пишут «Ведомости». Эти мощности могут быть разобраны клиентами уже на этапе строительства, считают эксперты.

Рост объема данных в России требует надежных решений для их хранения и обработки. Гознак, как ключевой игрок в сфере безопасности и производства денег, активно развивает свою ИТ-инфраструктуру. Новый ЦОД позволит компании эффективнее работать с информацией и предлагать услуги не только государству, но и крупному бизнесу. Объект планируется открыть в конце 2026 или начале 2027 г. в районе Царицыно, его площадь составит около 35 тыс. квадратных метров (кв. м.).

ЦОД — это специализированное здание или помещение, в котором компания размещает серверное и сетевое оборудование с последующим подключением клиентов к сети интернет. Главная их функция, это обеспечить стабильную и безотказную работу размещенного в нем оборудования. Кроме этого, любой дата-центр предоставляет защищенные каналы связи, по которым происходит обмен данными. При аренде стойки клиент привозит в дата-центр свое оборудование и устанавливаете его в стойку или шкаф и по сути, в этом формате в стоимость аренды входит стойка и стойко-место — площадь, которую стойка занимает в машинном зале. При аренде же стойко-места клиент привозит с собой не только серверное или телекоммуникационное оборудование, но и стойку, куда планирует его устанавливать.

Российское государственное предприятие Гознак, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков. Одним из новых приоритетных направлений деятельности является оказание ИТ-услуг на базе собственного ЦОДа. ФГУП «Гознак» действует на основании Указа Президента России «О федеральном государственном унитарном предприятии «Гознак» от 26 августа 2005 г. С 3 марта 2008 г. является стратегическим предприятием России.

К концу 2025 г. Гознак планирует начать предлагать сервис для внешних задач. «Гознак» хочет разработать два продукта на базе искусственного интеллекта (ИИ): для протоколирования встреч и для создания изображений под дизайн медальной и ювелирной продукции для монетных дворов. Компания в течение 2025 г. инвестирует в ИТ-инфраструктуру для работы с ИИ 400 млн руб.

«Вызов заключается в формировании базы обучения, потому что то, что доступно в интернете, не соответствует тому качеству фотографий, которые нужны, например, с точки зрения исторических стилей. При этом речь идет о дизайне, который должен быть выражен в объеме и в металле, а это совсем не то же самое, что на бумаге или на экране», — заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

В июне 2025 г. у «Гознака» действуют два дата-центра — один в Москве и один в Санкт-Петербурге. Они практически полностью заполнены. Новый ЦОД на 1,5 тыс. стоек увеличит предложение больше чем в два раза.

Гознак уже эксплуатирует в Москве дата-центр, сертифицированный по стандарту Tier III. Этот объект площадью 2,4 тыс. кв. м. имеет мощность 5,2 МВт и включает 11 изолированных машинных залов с общей емкостью 370 стойко-мест. Существующий ЦОД оснащен тремя периметрами безопасности, включая круглосуточную военизированную охрану, ИТ-систему контроля и управления доступом, видеонаблюдение и сигнализацию.

Новый игрок на рынке

Гознак – это сравнительно новый игрок на рынке вычислительных мощностей, а их ЦОДы предоставляют как услуги классического colocation (возможность размещения в дата-центре ИТ-оборудования заказчика), так и облачные услуги – собственное облако goznak.cloud и частные облака, объясняет руководитель направления проектирования и строительства ЦОДов «К2Тех» Андрей Кульшов. Сама компания работает с государственным сектором и крупнейшими частными игроками, поэтому потенциальными арендаторами могут стать государственные органы, например Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная налоговая служба России (ФНС), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), либо корпорации с критической информационной инфраструктурой – «Росатом», «Ростелеком», «Газпром», считает он.

25 июня 2025 г. основной спрос на их услуги предъявляют облачные провайдеры, операторы связи и ритейлеры. Именно эти компании и составят основу будущих клиентов Гознака, считают эксперты. По данным IPG.Estate, на конец 2024 г. в России действовало 194 дата-центра. По состоянию на февраль 2025 г., их совокупная мощность составляла 3,6 ГВт.

По оценке iKS-Consulting, у «Гознака» к концу 2024 г. было 840 стойко-мест — 1% от общероссийского рынка дата-центров. 1,5 тыс. стойко-мест — это примерно 2,4% московского рынка дата-центров. В среднем московский рынок ЦОДов растет на 10 тыс. стойко-мест в год. Сама же компания в июне 2025 г. занимает 16 место на рынке коммерческих ЦОДов в России.

Прогнозы рынка

По прогнозам iKS-Consulting, к 2028 г. российский рынок коммерческих ЦОДов может вырасти в 2,1 раза по сравнению с 2023 г., достигнув 148 тыс. серверных стойко-мест, на фоне цифровизации экономики и роста спроса на услуги дата-центов в регионах. При этом в денежном выражении объем рынка может увеличиться в 2,8 раза до 121 млрд руб. за счет ожидаемого роста ставок аренды площадей ЦОДов под размещение серверов компаний.

По мнению партнера аналитического агентства iKS-Consulting Татьяны Толмачевой, это часть общемировой тенденции. Растущее применение цифровых технологий — например, ИИ, цифровых двойников, виртуальной реальности, блокчейна и др. — требует все больше вычислительных мощностей. Эксперт добавила, практически все отрасли переживают цифровую трансформацию и переводят все свои производственные и бизнес-процессы в цифровой формат.