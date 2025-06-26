Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против

ФАС предостерегла Wildberries от попыток принудить продавцов открывать счет в подконтрольном маркетплейсу банке. Это нововведение вступит в силу 30 июня 2025 г., и ФАС видит в этом потенциальное нарушение закона о конкуренции. Сторонние юристы разделяют мнение ведомства.

Wildberries под наблюдением

Российский маркетплейс Wildberries получил официальное предостережение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), пишет «Коммерсант». Оно связано с нововведением, заставляющим продавцов в обязательном порядке открывать счет в связанном с Wildberries банке.

В официальном заявлении ФАС сказано: «В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 г. без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен».

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries оказалась под прицелом ФАС. Во второй раз за полгода

Это совершенно новое требование – раньше таких ограничений не было. Отметим также, что Wildberries входит в тройку крупнейших в России маркетплейсов наряду с Ozon и «Яндекс Маркетом». У этих сервисов тоже есть свои банки – в апреле 2021 г. Ozon купил «Оней банк» и превратил его в «Ozon банк», а в сентябре 2021 г. аналогичную сделку совершил «Яндекс». Он приобрел банк «Акрополь» и переименовал его в «Яндекс банк». Однако ни «Яндекс», ни Ozon не заставляют продавцов открывать счета в своих банках.

Мнение властей

В заявлении ФАС сказано, что грядущее нововведение Wildberries может идти вразрез с действующим в России законодательством. В частности, ведомство видит в потенциальные признаки нарушения закона «О защите конкуренции», а именно – ч. 2 ст. 25.7 №135-ФЗ.

На момент выхода материала ФАС ограничилась лишь выдачей Wildberries официального предостережения. Как пишет «Коммерсант», если ведомство увидит признаки «дальнейшего противоправного поведения», к торговой площадке будут применены «меры антимонопольного реагирования».

Какое предостережение?

К моменту выхода материала предостережение ФАС в адрес Wildberries не поступало. По крайней мере, так заявляют представители сервиса.

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес», – сообщили CNews представители Wildberries.

В компании попытались оправдать нововведение тем, что «открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки».

«У нового продавца нет обязательств по использованию открытого в «Вайлдберриз Банке» счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации», – сказали CNews в Wildberries, добавив также, что «отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета».

«Это необходимо, чтобы снизить риски мошенничества, – сказали «Коммерсанту» представители маркетплейса. – С 30 июня (2025 г. – прим. CNews) мы добавляем идентификацию силами «Вайлдберриз-банка» через открытие счета. Проведение такой проверки силами самой «Вайлдберриз» затруднительно, поскольку у платформы нет доступа ко многим базам данных».

Юристы что-то подозревают

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты в области юриспруденции разделяют мнение ФАС о противоречии нововведений Wildberries российскому законодательству. В частности, управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов уверен, что новое требование «фактически связывает получение доступа к маркетплейсу (основная услуга) с использованием услуг «Вайлдберриз Банка» (открытие счета, дополнительная услуга)».

Как ФАС контролирует работу Ozon и Wildberries

В начале февраля 2025 г. ФАС выдала предупреждение Wildberries и Ozon предупреждение в связи с навязыванием обоими площадками своим продавцам участия в акциях. В соответствии с изменениями в политике обеих площадок товары стали продаваться со скидками и автоматически включаться в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, причем за их счет.

ФАС посчитала, что такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управления ценами на собственные товары. По мнению ФАС, участие в акциях доминирующих маркетплейсов, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от них.

До 28 февраля 2025 г. обе площадки должны были создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных мероприятиях. Со своей стороны Wildberries и Ozon ходатайствовали о продлении срока исполнения предупреждений ФАС в виду необходимости обеспечения полной технической реализации требований службы. ФАС одобрила эти ходатайства.

В начале 2024 г. ФАС признала Ozon и Wildberries компаниями, занимающими 80% на рынке онлайн-ритейла. Их доля составила 80%, что позволило принимать к данным компаниями более строгие меры антимонопольного регулирования. Кроме того, в марте 2024 г. перестал действовать мораторий на мероприятия государственного контроля в отношении аккредитованных ИТ-компаний.

После этого ФАС выдавала обоим маркетплейсам различные предписания. Так, в начале 2024 г. было выдано предписание Ozon, вызванное навязыванием продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенностью условий расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавца. Также были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров с продавцами.

Также в 2024 г. Wildberries было выдано предписание в связи с постоянным изменением тарифов на логистические услуги и услуги хранения. Кроме того, Wildberries установила несоразмерные условия наложения санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов и ввела ограничения на размещение ими контактной информации. В обоих случаях маркетплейсы исполнили данные им предписания.