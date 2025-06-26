Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Руководители американской компании Intel продолжают урезать расходы и сокращать персонал — на этот раз под удар попали инженеры-проектировщики, архитекторы и разработчики облачного программного обеспечения вместе с менеджерами проектов и другими должностными лицами. Под удар также попали не только люди, но и производство.

Закрытие заводов

В компании Intel закрывают автонаправление и увольняет почти всех сотрудников, пишет TechCrunch. Руководство хочет сосредоточиться на производстве процессоров для серверов, настольных персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков.

Руководители американской компании Intel продолжают оптимизировать расходы и сокращать штат: на этот раз увольнения затронули инженеров-проектировщиков, архитекторов, разработчиков облачного программного обеспечения (ПО), а также менеджеров проектов и других ИТ-специалистов. Ожидается, что отдел маркетинга Intel ждут массовые увольнения уже в июле 2025 г.

Под сокращения попали не только сотрудники, но и производство: Intel закрывает подразделение по выпуску автомобильных микросхем, что приведет к потере работы для значительного числа людей. В Intel решили отказаться от автомобильного направления, сосредоточившись на клиентских и серверных решениях. Ранее представители компании заявляли, что ее чипы используются в 50 млн автомобилей.

Intel Intel продолжает сокращение инженеров и закрывает производство автомобильных микросхем

Среди упраздняемых категорий должностей 22 инженера-конструктора, три менеджера по физическому проектированию и несколько инженеров по логике и разработке продуктов. В Intel также упраздняет такие должности, как архитекторы облачного (ПО) и менеджеры по инжинирингу, а также должности, связанные с управлением бизнесом и проектами, включая вице-президента по ИТ и руководителей нескольких технологических стратегий.

Подразделение, работавшее в составе Client Computing Group, будет закрыто. Автомобильный бизнес Intel базируется в Мюнхене (Германия), что позволяет ему использовать свою близость к крупным европейским автопроизводителям и поставщикам. С 2024 по 2025 г. подразделение возглавлял Джек Уист (Jack Wiest), сотрудник Intel и бывший вице-президент Mobileye. Для того чтобы добиться успеха в разработке платформ для программно-определяемых транспортных средств, автомобильное подразделение Intel получило автономию в отношении стратегии продукта и взаимодействия с клиентами. Ожидается, что большинство сотрудников этого подразделения потеряют работу, поскольку компания Intel переключает внимание на свои основные предложения в области решений для клиентов и центров обработки данных (ЦОД).

Сокращено штатов

18 июня 2025 г. представители Intel сообщили властям Калифорнии, в соответствии с законом, требующим уведомления при сокращении более 50 сотрудников, что планирует уволить 107 человек. Ранее новый генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявлял о намерении устранить избыточную бюрократию и вернуться к корням — спустя два месяца он начал воплощать свои планы. Этот шаг был предпринят через два месяца после того, как Тан предупредил, что сокращение персонала неизбежно и что 15-20% персонала компании будут уволены.

Масштабные сокращения в Intel продолжаются уже давно — причина в слабых финансовых показателях и чрезмерно высоких расходах при большом штате сотрудников. Сокращения являются частью более масштабных усилий Intel по устранению бюрократических слоев и повышению скорости выполнения заказов. Во внутреннем сообщении, опубликованном в апреле 2025 г., руководство Intel отметило изменения в оценке эффективности, раскритиковав прошлую практику, когда успех руководства был связан с размером команды. Как следует из записки, с которой ознакомились журналисты BBC, в будущем эффективность и отдача от работы небольших команд станут основой деятельности Intel.

Сохранят производства Mobileye

Решение руководства Intel не затронет Mobileye, израильскую компанию по разработке технологий для беспилотных автомобилей. Intel производит автомобильные чипы через свое подразделение Mobileye, которое специализируется на разработках для систем помощи водителю (ADAS) и беспилотного вождения.

Intel приобрела Mobileye в 2017 г. за $15,3 млрд, а в 2022 г. Mobileye снова вышла на биржу. Mobileye использует чипы, которые в основном производятся компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), а также имеет планы на сотрудничество с Samsung.

9 января 2025 г. представители производителя процессоров Intel анонсировали специальные чипы для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях.

Чипы должны быть выполнены по принципу «система на кристалле» (System on a Chip, SOC), т.е. смогут выполнять функции целого компьютера. Чипы должны будут применять для развертывания голосовых ИИ-помощников, которые, например, смогут подсказать, где находится ближайшая зарядная станция или кофейня Starbucks. Кроме того, чипы обеспечат возможность размытия фона в ходе видеоконференций.

По словам разработчиков, это особенно пригодилось бы тем, кто работает на пассажирском или заднем сиденье во время движения автомобиля. Также новая технология помогла бы выявлять случаи опасного поведения находящихся в салоне — например, если дети на заднем сиденье не пристегнуты.